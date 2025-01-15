وساطة إماراتية تفرج عن 50 أسيرا بين روسيا وأوكرانيا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلنت الإمارات العربية المتحدة نجاح جهود وساطتها بين روسيا وأوكرانيا في إتمام عملية تبادل أسرى حرب جديدة، شملت 50 أسيرا بواقع 25 من الجانب الأوكراني ومثلهم من الجانب الروسي.
وبحسب بيان لوزارة الخارجية الإماراتية اليوم الأربعاء بلغ إجمالي المفرج عنهم بين الجانبين الروسي والأوكراني بوساطة إماراتية 2583 أسيرا عبر 11 عملية لتبادل الأسرى.
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