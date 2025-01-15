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وساطة إماراتية تفرج عن 50 أسيرا بين روسيا وأوكرانيا

1/15/2025 3:10:50 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت الإمارات العربية المتحدة نجاح جهود وساطتها بين روسيا وأوكرانيا في إتمام عملية تبادل أسرى حرب جديدة، شملت 50 أسيرا بواقع 25 من الجانب الأوكراني ومثلهم من الجانب الروسي.


وبحسب بيان لوزارة الخارجية الإماراتية اليوم الأربعاء بلغ إجمالي المفرج عنهم بين الجانبين الروسي والأوكراني بوساطة إماراتية 2583 أسيرا عبر 11 عملية لتبادل الأسرى.

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