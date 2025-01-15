الجيش الإسرائيلي يواصل تنفيذ تفجيرات في جنوبي لبنان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
- واصل الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء تنفيذ تفجيرات ممنهجة استهدفت المنازل والبنى التحتية في عدة بلدات في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان.
وقال مصدر أمني لبناني لمراسل (بترا)، في بيروت، "إن التفجيرات طالت بلدات عيتا الشعب ورامية وحانين ومروحين والضهيرة ومارون الراس ويارون".
وأشار إلى أنه جرى "تسجيل تحليق طائرة استطلاع إسرائيلية فوق بيروت وضواحيها، إلى جانب تحليق مسيرة إسرائيلية فوق وادي فرون - قعقعية الجسر، بعد أن نفذت قوة تابعة للوحدة الفرنسية في "اليونيفيل" دوريات راجلة في المنطقة، فيما تقدم 25 آلية إسرائيلية من مستعمرة المطلة باتجاه بلدة كفركلا الحدودية قبل أن يتوقف عند تل النحاس".
وبحسب المصدر "سجل أيضًا قصف مدفعي وتمشيط قامت به القوات الإسرائيلية على منطقة برج مطلين في أطراف كفرشوبا الشمالية".
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