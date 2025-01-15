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الجيش الإسرائيلي يواصل تنفيذ تفجيرات في جنوبي لبنان

1/15/2025 3:10:47 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- - واصل الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء تنفيذ تفجيرات ممنهجة استهدفت المنازل والبنى التحتية في عدة بلدات في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان.


وقال مصدر أمني لبناني لمراسل (بترا)، في بيروت، "إن التفجيرات طالت بلدات عيتا الشعب ورامية وحانين ومروحين والضهيرة ومارون الراس ويارون".


وأشار إلى أنه جرى "تسجيل تحليق طائرة استطلاع إسرائيلية فوق بيروت وضواحيها، إلى جانب تحليق مسيرة إسرائيلية فوق وادي فرون - قعقعية الجسر، بعد أن نفذت قوة تابعة للوحدة الفرنسية في "اليونيفيل" دوريات راجلة في المنطقة، فيما تقدم 25 آلية إسرائيلية من مستعمرة المطلة باتجاه بلدة كفركلا الحدودية قبل أن يتوقف عند تل النحاس".


وبحسب المصدر "سجل أيضًا قصف مدفعي وتمشيط قامت به القوات الإسرائيلية على منطقة برج مطلين في أطراف كفرشوبا الشمالية".

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