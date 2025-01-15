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الكويت تشارك في لجنة تحكيم المدن العالمية للحرف ضمن فعاليات مجلس الحرف العالمي

1/15/2025 2:35:33 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) موسكو - 15 - 1 (كونا) -- شارك المحكم الدولي للمدن العالمية البروفيسور علي صالح النجادة مسؤول قطاع الحرفيين والمتحدث الرسمي باسم فريق (إكسبو 965) للمعارض التراثية والحرفية والمبدعين الكويتيين ممثلا عن دولة الكويت كعضو في لجنة تحكيم المدن العالمية للحرف التابعة لمجلس الحرف العالمي لإقليم آسيا والباسفيك.
وقال النجادة في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء إن "مشاركتي جاءت بصفتي محكما دوليا للمدن العالمية ضمن فعاليات لجنة التحكيم التي انعقدت في الفترة من 11 إلى 15 يناير الجاري حيث تم الإعلان عن تقدم مدينة (أوفا) الروسية بطلب رسمي لاعتمادها كمدينة عالمية للحرف في إطار مجلس الحرف العالمي لإقليم أوروبا".
وأوضح النجادة أن الفعالية تضمنت زيارات ميدانية قام بها المحكمون الدوليون إلى كلية (أوفا) للفنون والصناعات حيث اطلعوا على أقسام الكلية المختلفة والتي شملت "الرسم والحفر على الأخشاب والرسم على القماش وصناعة المجوهرات والرسم الجرافيكي والتصميم الصناعي".. وأشاد المحكمون بالمستوى الفني والتقني المتميز الذي أظهره الحرفيون في المدينة.
وتسعى لجنة تحكيم المدن العالمية للحرف إلى إبراز الجهود المبذولة في الحفاظ على التراث الحرفي وتعزيز مكانة المدن التي تحتضن هذا النوع من الفنون مما يساهم في تعزيز قيم التراث الثقافي على المستوى الدولي. (النهاية)

د أ ن / ح م ف


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