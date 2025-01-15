الكويت تشارك في لجنة تحكيم المدن العالمية للحرف ضمن فعاليات مجلس الحرف العالمي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
موسكو - 15 - 1 (كونا) -- شارك المحكم الدولي للمدن العالمية البروفيسور علي صالح النجادة مسؤول قطاع الحرفيين والمتحدث الرسمي باسم فريق (إكسبو 965) للمعارض التراثية والحرفية والمبدعين الكويتيين ممثلا عن دولة الكويت كعضو في لجنة تحكيم المدن العالمية للحرف التابعة لمجلس الحرف العالمي لإقليم آسيا والباسفيك.
وقال النجادة في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء إن "مشاركتي جاءت بصفتي محكما دوليا للمدن العالمية ضمن فعاليات لجنة التحكيم التي انعقدت في الفترة من 11 إلى 15 يناير الجاري حيث تم الإعلان عن تقدم مدينة (أوفا) الروسية بطلب رسمي لاعتمادها كمدينة عالمية للحرف في إطار مجلس الحرف العالمي لإقليم أوروبا".
وأوضح النجادة أن الفعالية تضمنت زيارات ميدانية قام بها المحكمون الدوليون إلى كلية (أوفا) للفنون والصناعات حيث اطلعوا على أقسام الكلية المختلفة والتي شملت "الرسم والحفر على الأخشاب والرسم على القماش وصناعة المجوهرات والرسم الجرافيكي والتصميم الصناعي".. وأشاد المحكمون بالمستوى الفني والتقني المتميز الذي أظهره الحرفيون في المدينة.
وتسعى لجنة تحكيم المدن العالمية للحرف إلى إبراز الجهود المبذولة في الحفاظ على التراث الحرفي وتعزيز مكانة المدن التي تحتضن هذا النوع من الفنون مما يساهم في تعزيز قيم التراث الثقافي على المستوى الدولي. (النهاية)
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