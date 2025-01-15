دراسة: 1.2 تريليون دولار إنفاق المتسوقين عبر الإنترنت خلال موسم العطلات

MENAFN - Asdaf News) كشفت سيلزفورس، الشركة الأولى عالمياً في تطوير حلول إدارة علاقات العملاء المعززة بالذكاء الاصطناعي والمدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: (CRM)، عن بيانات جديدة تظهر ارتفاع مبيعات التجزئة خلال موسم العطلات هذا العام لتصل إلى رقم قياسي بلغ 1.2 تريليون دولار أمريكي عالمياً.

ويشير التقرير إلى أن موسم التسوق خلال العطلات الذي تخطى التوقعات كان مدفوعاً بالتجارة باستعمال الأجهزة الجوالة ، وبالتجارة عبر مواقع ، وبتزايد إنفاق المستهلكين بعد أشهر طويلة من الادخار خلال النصف الأول من عام 2024. ولكن المتسوقين قاموا في نفس الوقت بإعادة بضائع وصلت قيمتها إلى 122 مليار دولار أمريكي. وأبدى كل من المستهلكين وتجار التجزئة ميلاً باتجاه استخدام الذكاء الاصطناعي ووكلائه من أجل الارتقاء بتجربة التسوق في موسم العطلات من خلال تقديم توصيات بخصوص المنتجات والدعم المخصص للطلبيات، حيث كان أثر استخدام هذه التكنولوجيا واضحاً في نحو 229 مليار دولار أمريكي -أو 19%- من كامل قيمة الطلبيات عبر الإنترنت.

وقالت كايلا شوارتز، مدير إدارة رؤى المستهلك لدى سيلزفورس:“سجل تجار التجزئة موسم عطلات قوياً، ولكن الزيادة في إعادة البضائع بنسبة 28% مقارنة بالعام الماضي شكلت مصدراً للقلق. لقد لمس تجار التجزئة ممن اعتمدوا الذكاء الاصطناعي ووكلائه الفوائد العملية لهذا الاعتماد، ولكن أهمية هذه الأدوات ستزداد في العام الجديد حيث سيهدف تجار التجزئة إلى تقليل الخسائر في الإيرادات بسبب إعادة البضائع، وإعادة تعزيز التواصل مع المتسوقين”.

أبرز رؤى التسوق لموسم العطلات 2024 من سيلزفورس (1 نوفمبر – 31 ديسمبر 2024)

استناداً إلى تحليل 1.5 مليار متسوق و1.6 تريليون مشاهدة للصفحة عبر “منصة سيلزفورس” (Salesforce Platform) ، تسلط بيانات سيلزفورس الضوء على التوجهات التي صاغت ملامح موسم العطلات، بما في ذلك:

نمو المبيعات والطلبيات عبر الإنترنت وصلت إلى ذروات غير مسبوقة:



المبيعات عبر الإنترنت وصلت إلى 1.2 تريليون دولار أمريكي عالمياً. تمثل هذه النسبة 3% من الزيادة العالمية على أساس سنوي.

تجار التجزئة يستفيدون من القيمة التي يوفرها الذكاء الاصطناعي ووكلائه:



تأثر نحو 229 مليار دولار أمريكي من المبيعات عبر الإنترنت عالمياً بالذكاء الاصطناعي ووكلائه على هيئة توصيات خاصة بالمنتجات، وعروض مستهدفة، ودعم خدمة العملاء عبر المحادثة.

تأثر 19% من المشتريات في موسم العطلات بتفاعل المستهلكين مع الذكاء الاصطناعي ووكلائه، أي بزيادة بنسبة 6% عن عام 2023.

شهد استخدام تجار التجزئة لخصائص الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل الوكلاء زيادة بنسبة 25% خلال موسم العطلات مقارنة بالفترة ما بين شهري سبتمبر وأكتوبر 2024. استخدم المتسوقون قنوات الدردشة المعززة بالذكاء الاصطناعي والوكلاء في خدمة العملاء بنسبة 42% أكثر من موسم عطلات عام 2023.

زيادة متنامية في نسبة الإرجاع



تم إرجاع مشتريات بأكثر من 122 مليار دولار أمريكي عالمياً بزيادة بنسبة 28% مقارنة بالعام الماضي.

كانت هذه الزيادة مدفوعة جزئياً بالسلوكيات الرائجة للمستهلكين مثل تجربة الملابس في المنزل وإعادة غير المرغوب بها (try-on hauls ) أو شراء مقاسات متعددة أكبر وأصغر واختيار الأنسب منها (bracketing) .

تتوقع سيلزفورس أن يشهد تجار التجزئة زيادة أكبر في هذا الرقم ليصل إلى 133 مليار دولار أمريكي، ما يوفر فرصة على قدر كبير من الأهمية للعلامات التجارية لاستخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي لتسهيل تحقيق الإيرادات وتوفير تجربة مخصصة أكثر تلبي الاحتياجات المحددة للعملاء. تشير بيانات استطلاع جديد لشركة سيلزفورس أن 75% من المتسوقين في الولايات المتحدة مهتمون -وأن ثلثهم مهتم جداً- باستخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي من أجل تعزيز الإيرادات وإتمام الصفقات.

زيادة تأثير التجارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي على المتسوقين:



شهد تجار التجزئة الذين يطبقون استراتيجيات التجارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي توليد 20% من المبيعات العالمية خلال موسم العطلات عبر منصات مثل متجر“تك توك شوب” (TikTok Shop) و”إنستغرام” (Instagram). تزايدت حصة مواقع التواصل الاجتماعي كقناة مرجعية للزوار بنسبة 8% على أساس سنوي، ما أدى إلى تحويل 14% من إجمالي حركة الزيارات إلى مواقع التجارة الإلكترونية خلال هذا الموسم.

تنامي وتيرة معدل تحويل زيارات المواقع إلى عمليات شراء :



على الرغم من بقاء حصة الحركة العالمية على الجوال ثابتة على أساس سنوي (79%)، إلا أن نسبة الطلبيات التي تم تقديمها زادت لتصل إلى نسبة 70% تقريباً مرتفعة عن النسبة المسجلة في عام 2023 والبالغة 67%. وصلت الطلبيات عبر الجوال إلى أعلى مستوياتها يوم عيد الميلاد، حيث شكلت 79% من إجمالي الطلبات، في زيادة عن الرقم المسجل في عام 2023 والبالغ 77%.

تجار التجزئة يقدمون خصومات متواضعة:



وصل معدل الخصومات لكامل موسم العطلات لعام 2024 نحو 23% في الولايات المتحدة (بزيادة بنسبة 1% على أساس سنوي) و22% عالمياً (بزيادة بنسبة 2% على أساس سنوي).

شملت قائمة القطاعات ذات الخصومات الأعلى عالمياً كلاً من:

مستحضرات التجميل (36%).

الملابس العامة (30%).

مستحضرات العناية بالبشرة (28%).

شملت قائمة القطاعات ذات الخصومات الأعلى في الولايات المتحدة كلاً من:

الملابس العامة (33%).

مستحضرات الصحة والجمال (29%).

السلع المنزلية والديكورات (18%). على الرغم من ضعف الخصومات بالنسبة للمستهلكين خلال موسم العطلات هذا، إلا أن برامج الولاء أثبتت فعاليتها في استبقاء العملاء.

سيلزفورس عززت موسم العطلات 2024

حقق كل من تجار التجزئة والعلامات التجارية نجاحاً ملموساً مع سيلزفورس خلال موسم العطلات الحالي:



“كوميرس كلاود” ( Commerce Cloud ) التي دعمت أكثر من 220 مليون طلبية عبر الإنترنت، ووفرت للمتسوقين في ذات الوقت تجربة رقمية سريعة وسهلة ومخصصة.

“ماركتنغ كلاود” ( Marketing Cloud ) والتي سهلت إرسال أكثر من 378 مليار رسالة تسويقية للشركات خلال موسم العطلات الحالي، أي بزيادة 5% على أساس سنوي.

“سيرفيس كلاود” ( Service Cloud ) والتي ساعدت العملاء على معالجة نحو 33.3 مليار عملية تفاعل خلال موسم العطلات.

“داتا كلاود” ( Data Cloud ) تمكنت من استيعاب أكثر من 8.5 تريليون سجل (بزيادة بنسبة 77% على أساس سنوي)، وقامت بمعالجة نحو 1.4 كوادريليون سجل (بزيادة بنسبة 29% على أساس سنوي)، وساعدت تجار التجزئة على معالجة أكثر من 840 ملف تعريفي في عدد من المنصات والقنوات مثل“ماركتنغ كلاود” و”ياهو” و”جوجل”. “أينشتاين” ( Einstein ) والتي قدمت أكثر من 368 مليار توصية معززة بالذكاء الاصطناعي إلى المتسوقين في موسم العطلات هذا من أجل تخصيص تجربة العملاء، بزيادة بنسبة 30% عن العام الماضي.

للمزيد من المعلومات:



مقارنة هذه البيانات مع توقعات سيلزفورس لموسم العطلات 2024 .

يُرجى زيارة المقر الرئيسي للتسوق في موسم العطلات للحصول على نتائج آنية متعلقة بالتسوق خلال الموسم. يُرجى الاطلاع على كيفية قيام “ساكس” (Saks) بتعزيز تسوق البضائع الفاخرة بفضل البيانات الموحدة ووكلاء الذكاء الاصطناعي.

الوسوم#الإنترنت #الذكاء الاصطناعي #تجار التجزئة #سيلزفورس