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مستعمرون يطاردون المزارعين في مسافر يطا

1/15/2025 8:13:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- هاجم عدد من المستعمرين، اليوم الاربعاء، المزارعين في مسافر يطا، وأطلقوا مواشيهم بأراضي الفلسطينيين.
وقال الناشط أسامة مخامرة، إن المستعمرين طاردوا المزارعين ورعاة الأغنام في منطقة حوارة في المنطقة الشرقية للمسافر، وأطلقوا أغنامهم في أراضي الفلسطينيين، وخربوا أشجار الزيتون والمحاصيل.
وفا



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