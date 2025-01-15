مستعمرون يطاردون المزارعين في مسافر يطا
التاريخ
1/15/2025 8:13:07 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
هاجم عدد من المستعمرين، اليوم الاربعاء، المزارعين
في مسافر يطا، وأطلقوا مواشيهم بأراضي الفلسطينيين.
وقال الناشط أسامة مخامرة، إن المستعمرين طاردوا المزارعين ورعاة الأغنام في منطقة حوارة في المنطقة الشرقية للمسافر، وأطلقوا أغنامهم في أراضي الفلسطينيين، وخربوا أشجار الزيتون والمحاصيل.
وفا
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