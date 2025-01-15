الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله يترأس اجتماع مجلس إدارة الهلال الأحمر البحريني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) ترأسَ الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة، رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر البحريني، أعمال الاجتماع الرابع لمجلس إدارة الجمعية في مقرها بالمنطقة الدبلوماسية، وذلك بحضور كلّ من علي محمد مراد نائب الرئيس،
حسن علي جمعة الأمين المالي، والدكتور فيصل رضي الموسوي، والدكتورة مريم ابراهيم الهاجري، والدكتورة كوثر محمد العيد، والدكتور فوزي عبدالله أمين اعضاء مجلس الإدارة، والأمين العام للجمعية مبارك الحادي.
ونوّه الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة، رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر البحريني في مستهل الاجتماع بالجهود التي تبذلها الجمعية في مواجهة التحديات الإنسانية المتزايدة، وبدورها المحوري في تقديم العون والإغاثة للمحتاجين في أصعب الظروف، مشيراً إلى أن الجمعية أثبتت عبر مسيرتها الحافلة بالإنجازات، قدرتها على تقديم نموذج يُحتذى به في العمل الإنساني، وذلك بفضل التزامها بمبادئ الإنسانية والعدالة، وأنها ماضية قدماً في تقديم الخدمات الإنسانية لكافة فئات المجتمع، وتبني أحدث الأساليب والتقنيات في هذا المجال.
كما أشادَ بأداء الجهاز التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر البحريني وبتفاني جميع المتطوعين، منوّهاً بضرورة جذب المزيد من الشباب وتأهيلهم وتدريبهم بشكل جيد، وتشجيعهم على المشاركة الفعّالة في العمل التطوعي والإنساني، مشيراً إلى أهمية توفير بيئة محفزة للابتكار والإبداع، وتأهيل الشباب لتقديم خدمات إنسانية مبتكرة تلبي احتياجات المجتمع المتغيرة.
وناقشَ الاجتماع مجموعة واسعة من القضايا، حيث تم استعراض مشاركة الجمعية الفاعلة في المحافل الدولية، مثل الاجتماعات الدستورية في جنيف، والتي أسهمت في حضور مملكة البحرين على الساحة العالمية، ودورها الفاعل في المجال الإغاثي، كما تم وضع التخطيط للعام 2025 ومناقشة الفعاليات المقترحة التي من شأنها أن تعزز كفاءة عمل الجمعية على الصعيد الإنساني.
وقدم الاستاذ حسن علي جمعة الأمين المالي للجمعية تقارير عدة عن الوضع المالي للجميع وقد اطمئن المجلس على ذلك، كما اطلع الاعضاء على الكتيب الخاص الذي أصدرته الجمعية تجسيداً لذكرى الرؤساء السابقين للجمعية والبارزين في تأسيسها وتطويرها، وأبدوا ارتياحهم لهذه الخطوة الانسانية المقدّرة.
وفي تصريح لـه على هامش الاجتماع، قالَ الأستاذ مبارك الحادي، الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر البحريني: "يسعدنا أن نستعرض إنجازات الجمعية خلال الفترة الماضية، والتي جاءت نتيجة للجهود المبذولة من قبل مجلس الإدارة والعاملين والمتطوعين في الجمعية، ونؤكد على استمرارنا في تقديم كافة أشكال الدعم للمحتاجين داخل المملكة وخارجها، ونسعى دائماً إلى تطوير برامجنا وخدماتنا بما يتماشى مع التطورات العالمية".
كما أكدَ الأستاذ الحادي على أن العمل التطوعي يشكّل حجر الزاوية في تحقيق أهداف الجمعية الإنسانية النبيلة، مشيراً إلى أن الجمعية تولي اهتماماً كبيراً بتأهيل وتدريب المتطوعين، من خلال توفر برامج تدريبية متخصصة لهم في مجالات الإسعافات الأولية، والبحث والإنقاذ، والدعم النفسي، مما يمكّنهم من تقديم خدمات إنسانية عالية الجودة، والمساهمة في بناء مجتمع أكثر تكاتفاً وتضامناً.
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