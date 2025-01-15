الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله يترأس اجتماع مجلس إدارة الهلال الأحمر البحريني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) ترأسَ الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة، رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر البحريني، أعمال الاجتماع الرابع لمجلس إدارة الجمعية في مقرها بالمنطقة الدبلوماسية، وذلك بحضور كلّ من علي محمد مراد نائب الرئيس،حسن علي جمعة الأمين المالي، والدكتور فيصل رضي الموسوي، والدكتورة مريم ابراهيم الهاجري، والدكتورة كوثر محمد العيد، والدكتور فوزي عبدالله أمين اعضاء مجلس الإدارة، والأمين العام للجمعية مبارك الحادي.

ونوّه الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة، رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر البحريني في مستهل الاجتماع بالجهود التي تبذلها الجمعية في مواجهة التحديات الإنسانية المتزايدة، وبدورها المحوري في تقديم العون والإغاثة للمحتاجين في أصعب الظروف، مشيراً إلى أن الجمعية أثبتت عبر مسيرتها الحافلة بالإنجازات، قدرتها على تقديم نموذج يُحتذى به في العمل الإنساني، وذلك بفضل التزامها بمبادئ الإنسانية والعدالة، وأنها ماضية قدماً في تقديم الخدمات الإنسانية لكافة فئات المجتمع، وتبني أحدث الأساليب والتقنيات في هذا المجال.

كما أشادَ بأداء الجهاز التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر البحريني وبتفاني جميع المتطوعين، منوّهاً بضرورة جذب المزيد من الشباب وتأهيلهم وتدريبهم بشكل جيد، وتشجيعهم على المشاركة الفعّالة في العمل التطوعي والإنساني، مشيراً إلى أهمية توفير بيئة محفزة للابتكار والإبداع، وتأهيل الشباب لتقديم خدمات إنسانية مبتكرة تلبي احتياجات المجتمع المتغيرة.

وناقشَ الاجتماع مجموعة واسعة من القضايا، حيث تم استعراض مشاركة الجمعية الفاعلة في المحافل الدولية، مثل الاجتماعات الدستورية في جنيف، والتي أسهمت في حضور مملكة البحرين على الساحة العالمية، ودورها الفاعل في المجال الإغاثي، كما تم وضع التخطيط للعام 2025 ومناقشة الفعاليات المقترحة التي من شأنها أن تعزز كفاءة عمل الجمعية على الصعيد الإنساني.

وقدم الاستاذ حسن علي جمعة الأمين المالي للجمعية تقارير عدة عن الوضع المالي للجميع وقد اطمئن المجلس على ذلك، كما اطلع الاعضاء على الكتيب الخاص الذي أصدرته الجمعية تجسيداً لذكرى الرؤساء السابقين للجمعية والبارزين في تأسيسها وتطويرها، وأبدوا ارتياحهم لهذه الخطوة الانسانية المقدّرة.

وفي تصريح لـه على هامش الاجتماع، قالَ الأستاذ مبارك الحادي، الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر البحريني: "يسعدنا أن نستعرض إنجازات الجمعية خلال الفترة الماضية، والتي جاءت نتيجة للجهود المبذولة من قبل مجلس الإدارة والعاملين والمتطوعين في الجمعية، ونؤكد على استمرارنا في تقديم كافة أشكال الدعم للمحتاجين داخل المملكة وخارجها، ونسعى دائماً إلى تطوير برامجنا وخدماتنا بما يتماشى مع التطورات العالمية".

كما أكدَ الأستاذ الحادي على أن العمل التطوعي يشكّل حجر الزاوية في تحقيق أهداف الجمعية الإنسانية النبيلة، مشيراً إلى أن الجمعية تولي اهتماماً كبيراً بتأهيل وتدريب المتطوعين، من خلال توفر برامج تدريبية متخصصة لهم في مجالات الإسعافات الأولية، والبحث والإنقاذ، والدعم النفسي، مما يمكّنهم من تقديم خدمات إنسانية عالية الجودة، والمساهمة في بناء مجتمع أكثر تكاتفاً وتضامناً.