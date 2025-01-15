الاحتلال يستولي على خلاطة ومضخة باطون في قيرة شمال سلفيت
التاريخ
1/15/2025 7:05:48 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
سلفيت / PNN - استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على خلاطة ومضخة باطون في قرية قيرة، شمال سلفيت.
وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال استولت على الخلاطة ومضخة الباطون التابعتين لشركة باطون جماعين، خلال عملهما في طريق قرية قيرة.
MENAFN15012025000205011050ID1109092899
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.