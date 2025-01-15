شروط سموتريتش لبقائه في الحكومة: استئناف الحرب على غزة وتهجير سكانها

MENAFN - Palestine News ) تل أبيب -PNN- وضع رئيس حزب الصهيونية الدينية ووزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، شروطا لبقائه في الحكومة في حال صادقت على اتفاق وقف إطلاق نار وتبادل أسرى مع حركة حماس، حسبما ذكرت القناة 12 اليوم، الأربعاء.

وشملت شروط سموتريتش التعهد بأن تستأنف إسرائيل الحرب على غزة بعد اليوم الـ42 للصفقة "إذا لم يسقط حكم حماس"؛ والتعهد بإنهاء مهمة انهيار حماس؛ العودة إلى القتال بشكل مكثف مع أدوات أخرى؛ تقليص المساعدات الإنسانية؛ السيطرة على منطقة في قطاع غزة إلى الأبد؛ تنفيذ عمليات لتشجيع هجرة سكان قطاع غزة.

وحسب القناة، فإن سموتريتش سيلتقي مع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو مرة أخرى ليبلغه بشروطه، التي وضعها في أعقاب مشاورات أجراها.

وقال سموتريتش إنه "لن أبقى يوما واحدا في الحكومة إذا لم نعد للقتال حتى النصر. ومن يخطف مخطوفين يجب أن يموت، وبعد التحرير (للأسرى الإسرائيليين في غزة) ينبغي العودة والقضاء عليه".

وقال سموتريتش صباح اليوم، إن "ساعات مصيرية أمامنا"، وأن لديه هدف واحد هو "تحقيق أهداف الحرب بكاملها، الانتصار المطلق، القضاء المطلق على حماس، عسكريا ومدنيا، وإعادة جميع المخطوفين إلى الديار".

وكرر وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، أقواله التي أدلى بها أمس، وقال خلال مراسم إقامة "الحرس القومي" في وحدة حرس الحدود، اليوم، إنه "مثلما منعنا في الماضي بواسطة قوتنا اتفاقيات انهزامية، أقمنا الحرس القومي الذي يتنامى اليوم".

واعتبر بن غفير، في مقطع فيديو أمس، أن "الصفقة الجاري نسجها هي صفقة استسلام لحماس. وأدعو زميلي الوزير بتسلئيل سموتريتش إلى الانضمام إليّ، وأن نتعاون معا ضد صفقة استسلام لحماس. وعوتسما يهوديت وحده ليس قادرا على منع الصفقة، وأقترح أن نتوجه سوية إلى رئيس الحكومة ونبلغه بأنه إذا مرر الصفقة سننسحب من الحكومة".







