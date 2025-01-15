المالكي يُطلع رئيس وزراء غيانا على آخر مستجدات الأوضاع في فلسطين

(MENAFN
- Palestine News Network
)
جورج تاون -PNN- أطلع مستشار الرئيس للعلاقات الدولية ومبعوثه الخاص الوزير رياض المالكي، رئيس وزراء غيانا مارك فيليبس على آخر مستجدات الأوضاع في فلسطين.
واستعرض المالكي خلال زيارته الرسمية إلى جمهورية غيانا التعاونية، الجهود الإقليمية والدولية لوقف الحرب المستمرة على شعبنا وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين.
وثمن، الدعم الثابت الذي تقدمه غيانا التعاونية في مختلف المحافل الدولية والإقليمية، وخاصةً كونها عضوا غير دائم في مجلس الأمن في الأمم المتحدة لدعم حقوق شعبنا المشروعة كافةً غير منقوصة، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس.
بدوره، شدد رئيس الوزراء الغياني على تضامن بلاده وشعبه مع دولة فلسطين والشعب الفلسطيني، كما وجه عددا من وزراء حكومته بضرورة تنفيذ ومتابعة تنفيذ مذكرات التفاهم الموقعة بين فلسطين وبلاده، للخروج بالنتائج المرجوة التي تعكس اهتمامات البلدين وأولوياتهما، وخاصةً في المجال التنموي.
يذكر، أن العلاقات بين البلدين تأسست في عام 2012، إذ اعترفت جمهورية غيانا بدولة فلسطين.
وحضر اللقاء سفيرة دولة فلسطين لدى دول الكاريبي ليندا صبح، ومساعد وزير الخارجية للتعاون الدولي والمدير العام لبيكا السفير عماد الزهيري، ومساعد مستشار الرئيس للعلاقات الدولية السكرتير لين حمدان.
MENAFN15012025000205011050ID1109092455
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.