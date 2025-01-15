المالكي يُطلع رئيس وزراء غيانا على آخر مستجدات الأوضاع في فلسطين

MENAFN - Palestine News ) جورج تاون -PNN- أطلع مستشار الرئيس للعلاقات الدولية ومبعوثه الخاص الوزير رياض المالكي، رئيس وزراء غيانا مارك فيليبس على آخر مستجدات الأوضاع في فلسطين.

واستعرض المالكي خلال زيارته الرسمية إلى جمهورية غيانا التعاونية، الجهود الإقليمية والدولية لوقف الحرب المستمرة على شعبنا وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين.

وثمن، الدعم الثابت الذي تقدمه غيانا التعاونية في مختلف المحافل الدولية والإقليمية، وخاصةً كونها عضوا غير دائم في مجلس الأمن في الأمم المتحدة لدعم حقوق شعبنا المشروعة كافةً غير منقوصة، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس.

بدوره، شدد رئيس الوزراء الغياني على تضامن بلاده وشعبه مع دولة فلسطين والشعب الفلسطيني، كما وجه عددا من وزراء حكومته بضرورة تنفيذ ومتابعة تنفيذ مذكرات التفاهم الموقعة بين فلسطين وبلاده، للخروج بالنتائج المرجوة التي تعكس اهتمامات البلدين وأولوياتهما، وخاصةً في المجال التنموي.

يذكر، أن العلاقات بين البلدين تأسست في عام 2012، إذ اعترفت جمهورية غيانا بدولة فلسطين.

وحضر اللقاء سفيرة دولة فلسطين لدى دول الكاريبي ليندا صبح، ومساعد وزير الخارجية للتعاون الدولي والمدير العام لبيكا السفير عماد الزهيري، ومساعد مستشار الرئيس للعلاقات الدولية السكرتير لين حمدان.