إسرائيل تستعد لإطلاق سراح الأسرى ضمن صفقة التبادل باستخدام حافلات مظللة

MENAFN - Palestine News ) تل أبيب -PNN- ذكر إعلام عبري، اليوم الأربعاء، أن مصلحة السجون الإسرائيلية تستعد لإطلاق مئات الفلسطينيين، في إطار اتفاق محتمل لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقالت هيئة البث الرسمية: "شهدت مصلحة السجون الإسرائيلية خلال الأسابيع الأخيرة، سلسلة مناقشات وتقييمات ميدانية أفضت إلى تحديث الأوامر التنفيذية المتعلقة بإطلاق سراح السجناء الأمنيين الفلسطينيين".

وأضافت: "تأتي هذه الخطوة بناء على الدروس المستخلصة من سابقة، ولا سيما الصفقة التي نُفذت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023".

ويترقب العالم في الساعات القادمة إعلان التوصل إلى اتفاق محتمل بين إسرائيل وحركة حماس، بشأن تبادل أسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي يشهد إبادة إسرائيلية مستمرة منذ 466 يوما.

وأشارت هيئة البث إلى أن مصلحة السجون "وضعت تحديين رئيسيين في هذا السياق، الأول يتمثل في اضطرابات واسعة النطاق يُتوقع حدوثها في السجون نتيجة لهذه العمليات".

وتابعت أن التحدي الثاني "هو احتفالات النصر التي تتجلى بطرق متعددة، مثل رفع شعارات النصر على الحافلات التي تُقل السجناء الأمنيين (الفلسطينيين) المفرج عنهم".

وزادت: "ناقشت مصلحة السجون عدة حلول لمواجهة هذه التحديات، أبرزها، نشر وحدات خاصة وتفعيل وحدات 'متسادا' و'نحشون' التابعة لها لضمان السيطرة على أي اضطرابات محتملة".

وبخصوص نقل المفرج عنهم، أضافت أنه "سيتم استخدام حافلات مزودة بزجاج مظلل لمنع رؤية السجناء من خارج الحافلات، بهدف تقليل مظاهر الاحتفالات".

وأكملت: "تشير التقييمات إلى أن التحديات الحالية أكثر تعقيدا مقارنة بالصفقات السابقة، ويرجع ذلك إلى الارتفاع الكبير في عدد السجناء الأمنيين في السجون الإسرائيلية، حيث بلغ عددهم حاليا 11 ألف سجين، وهو ضعف العدد الذي كان قبل اندلاع الحرب الأخيرة".

يأتي ذلك في ساعات حاسمة يترقب فيها العالم إعلان صفقة محتملة بين إسرائيل وحركة حماس، تفضي إلى وقف الإبادة وتبادل أسرى بين الجانبين.

