شركتان متورطتان بقضية اللحوم منتهية الصلاحية حديث المواقع .. استمع

MENAFN - Amman Net) بعد أن قال المدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء نزار مهيدات بأن هناك شركتان متورطتان بقضية اللحوم منتهية الصلاحية وأن هذه اللحوم يصل سعرها إلى 30 دينارا للكيلوغرام، مشيرا إلى أنه الكميات ضبطت بموقعين وتم إتلافها أصوليا.

لقي ذلك الخبر تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي

فعلق محمد مشعل: لازم المواطن يعرف اسم الشركة الي بتورد لحمة فاسدة، في الخليج يتم الإعلان عن أسم الشركة المخالفة للشروط الصحية، بعدها بيكون القرار للمستهلك إذا بده يرجع يشتري منه أو لا

وقالت لين: اللحوم التي تم ضبطها هي من اللحوم الغالية جدا يعني المواطن البسيط لن يحلم بشرائها وهي الاصحاب الذوات عشان هيك صارت الضجة

ونشرت أم سيف الجمعان: اذا شركتين كبار ومعروفات بالبلد فاذن الهم منتجات ثانيه غير الحوم

شو اسم الشركه لان انتم هيك تسترو عليهم

اذا كنتم خايفين على سلامة الشعب

تكلمو

ليش نشرتو الخبر وقفتم

وأضاف رامي الحمد: عفكرة منتهية الصلاحية لا تعني عدم صلاحيتها للأكل

ومادامت مفرزة تبقى صالحة لفترة طويلة. بس قانونيا لازم يكون عليها تاريخ انتهاء

اذا بدكم تتلفوها وزعوها علينا والتوصيل علينا كمان

وعلق راتب نوايسه: طيب الخبر انه تم الكشف عن طريق معلومات وصلت الى الاجهزه الامنيه طيب وين مفتشي الاسواق وضبط الجوده ومراقبة الاسواق عنهم وين دور اقسام التفتيش الصحي في الامانه والبلديات عنهم والا بس موظف لقبض الراتب والقبض الكل مسوول عن هذا الجشع

كان هذا أبرز ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لهذا اليوم.

Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · شركتان متورطتان بقضية اللحوم منتهية الصلاحية حديث رواد مواقع التواصل