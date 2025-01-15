شركتان متورطتان بقضية اللحوم منتهية الصلاحية حديث المواقع .. استمع

(MENAFN
- Amman Net) بعد أن قال المدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء نزار مهيدات بأن هناك شركتان متورطتان بقضية اللحوم منتهية الصلاحية وأن هذه اللحوم يصل سعرها إلى 30 دينارا للكيلوغرام، مشيرا إلى أنه الكميات ضبطت بموقعين وتم إتلافها أصوليا.
لقي ذلك الخبر تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي
فعلق محمد مشعل: لازم المواطن يعرف اسم الشركة الي بتورد لحمة فاسدة، في الخليج يتم الإعلان عن أسم الشركة المخالفة للشروط الصحية، بعدها بيكون القرار للمستهلك إذا بده يرجع يشتري منه أو لا
وقالت لين: اللحوم التي تم ضبطها هي من اللحوم الغالية جدا يعني المواطن البسيط لن يحلم بشرائها وهي الاصحاب الذوات عشان هيك صارت الضجة
ونشرت أم سيف الجمعان: اذا شركتين كبار ومعروفات بالبلد فاذن الهم منتجات ثانيه غير الحوم
شو اسم الشركه لان انتم هيك تسترو عليهم
اذا كنتم خايفين على سلامة الشعب
تكلمو
ليش نشرتو الخبر وقفتم
وأضاف رامي الحمد: عفكرة منتهية الصلاحية لا تعني عدم صلاحيتها للأكل
ومادامت مفرزة تبقى صالحة لفترة طويلة. بس قانونيا لازم يكون عليها تاريخ انتهاء
اذا بدكم تتلفوها وزعوها علينا والتوصيل علينا كمان
وعلق راتب نوايسه: طيب الخبر انه تم الكشف عن طريق معلومات وصلت الى الاجهزه الامنيه طيب وين مفتشي الاسواق وضبط الجوده ومراقبة الاسواق عنهم وين دور اقسام التفتيش الصحي في الامانه والبلديات عنهم والا بس موظف لقبض الراتب والقبض الكل مسوول عن هذا الجشع
كان هذا أبرز ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لهذا اليوم.
Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · شركتان متورطتان بقضية اللحوم منتهية الصلاحية حديث رواد مواقع التواصل
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