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سائقو شاحنات: 120 دينارا يدفعها السوريون على الحدود.. و500 لشحن الأثاث

1/15/2025 5:09:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشف عدد من سائقي الشاحنات الأردنيين قيمة الرسوم المطلوبة من السوريين العائدين إلى بلادهم مع مقتنياتهم الخاصة بما فيها الأثاث المنزلي.
وقالوا في أحاديث منفصلة لـ"الوكيل الإخباري"، إن الرسوم بالمراكز الحدودية تصل إلى 120 دينار، منها 53.3 دينارا بدل بيان صادر وهي رسوم خدمات والباقي للمخلصين بالمراكز الحدودية.
وأضافوا أن أجرة الشاحنة للشحن المتوسط (شاحنة 7 متر) التي تستخدم عادة لنقل الأثاث المنزلي تقدر بنحو 500 دينار إلى سوريا، ويعود ارتفاع سعر الأجرة نظرا لعدد أيام المبيت في معبر نصيب الحدودي التي تصل إلى 5 أيام.
وتوقعوا انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة لتقترب من 300 دينار في حال كانت عدم أيام المبيت أقل، مشيرين إلى أن فترة المبيت طويلة بسبب الازدحام داخل الحدود بين البلدين نظرا للحركة النشطة لعودة السوريين إلى بلادهم.
وكانت أكدت الجمارك الأردنية في وقت سابق لـ"الوكيل الإخباري"، أنها لا تتقاضى أي رسوم جمركية من السوريين العائدين إلى بلادهم مع الأثاث والمقتنيات الخاصة بهم، وأن الرسوم التي يتم استيفائها من شركات التخليص في المراكز الحدودية هي بيان صادر بدل خدمات لا يتجاوز 55 دينارا.
وكانت اعتمدت دائرة الجمارك مؤخرا ثلاثة مراكز جمركية لتنظيم بيانات الشاحنات المتجهة إلى سوريا، بالإضافة إلى مركز جمرك جابر، على أن يكون مركز خروجها مركز جمرك حدود جابر وهي: (مركز جمرك مدينة الحسن الصناعية، مركز جمرك المفرق، مركز جمرك عمّان/ الماضونة).








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