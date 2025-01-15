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مدرسة في ألمانيا تفرض غرامة على الطلبة المتأخرين

1/15/2025 5:09:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بدأت مدرسة دورير الثانوية في مدينة نورمبرغ الألمانية في فرض غرامة تأخير قدرها 5 يورو على التلاميذ الذين يتأخرون عن حضور الفصول الدراسية دون عذر. هذه الخطوة جاءت بعد ملاحظة زيادة عدد المتأخرين بشكل مستمر، مما دفع المدرسة إلى اتخاذ هذا الإجراء لمحاربة المشكلة.


وبعد مرور بضعة أشهر من تنفيذ القرار، أكد المدير رينر جيسدورفر أن الغرامة حققت نتائج إيجابية، حيث تم ملاحظة انخفاض كبير في عدد المتأخرين. وأوضح أن الهدف من الغرامة ليس معاقبة التلاميذ بقدر ما هو تحفيزهم على الالتزام بالحضور في الوقت المحدد، خاصة أن تهديدات بالطرد لم تؤثر فيهم.


وأشار جيسدورفر إلى أن فرض الغرامة يعد آخر خطوة بعد محاولة التوصل إلى حلول عبر التواصل مع أولياء الأمور والمعلمين والمتخصصين النفسيين. وأوضح أن الغرامة تُفرض فقط على التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و11 عامًا، وأنها أثبتت فعالية في زيادة الوعي بالمشكلة.


تقديرات المدير تشير إلى أن نحو 5 إلى 10% من التلاميذ غير مهتمين بالتحصيل الدراسي مما قد يعرض فرصهم للتخرج للخطر. وأكدت متحدثة باسم وزارة التعليم في الولاية أن كل مدرسة تتحمل المسؤولية في تسجيل هذه المخالفات، وفي بعض الحالات الاستثنائية، يمكن للسلطات الإدارية فرض غرامة بناء على طلب المدرسة.

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