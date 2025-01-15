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الاحتلال يفجر منازل ويجرف طرقا جنوب لبنان

1/15/2025 3:11:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، منازل وجرفت طرقا في عيتا الشعب وحانين ومارون الراس، جنوب لبنان.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، بأن قوات الاحتلال نفذت عملية نسف في بلدة مركبا في قضاء مرجعيون.
وتواصل قوات الاحتلال خرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 27/11/2024.









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