الاحتلال يفجر منازل ويجرف طرقا جنوب لبنان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، منازل وجرفت طرقا في عيتا الشعب وحانين ومارون الراس، جنوب لبنان.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، بأن قوات الاحتلال نفذت عملية نسف في بلدة مركبا في قضاء مرجعيون.
وتواصل قوات الاحتلال خرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل
حيز التنفيذ في 27/11/2024.
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