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البلقاء التطبيقية تحصل على موافقة رسمية لإنشاء كلية مادبا الجامعية التقنية

1/15/2025 3:11:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت جامعة البلقاء التطبيقية عن حصولها على موافقة رسمية من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإنشاء كلية مادبا الجامعية التقنية، بموجب مكرمة ملكية سامية وبإيعاز من دولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان.
وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز التعليم التقني في المملكة وربط مخرجاته بمتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي.
وستركز الكلية الجديدة على تقديم برامج تقنية متخصصة تمنح درجة الدبلوم التقني، مع التركيز على إعداد كفاءات مدربة تلبي احتياجات سوق العمل في قطاعات حيوية، حيث تشمل التخصصات المزمع تقديمها مجالات الزراعة الحديثة والتكنولوجيا الذكية المرتبطة بها، بما يواكب احتياجات محافظة مادبا والمناطق المجاورة.
وقال رئيس الجامعة الدكتور أحمد فخري العجلوني إن إنشاء كلية مادبا الجامعية التقنية يأتي تجسيدًا للرؤية الملكية السامية التي تؤكد أهمية التعليم التقني كرافعة للتنمية المستدامة، حيث ستسهم في إعداد كوادر متخصصة تمتلك المهارات اللازمة لدخول سوق العمل بثقة وكفاءة، مشددًا على دورها المحوري في تمكين الشباب الأردني من استثمار طاقاتهم في مجالات حديثة تلبي متطلبات العصر.
وأضاف أن الكلية ستكون نقطة تحول في دعم المجتمع المحلي في مادبا، إذ ستعمل على فتح آفاق اقتصادية وتنموية جديدة، من خلال تأهيل الشباب وتأمين فرص عمل تتماشى مع احتياجات المنطقة، كما ستسهم في تعزيز بيئة الابتكار والإبداع بما ينعكس إيجابيًا على تطور المجتمع المحلي ودعم المشاريع التنموية.
وأكدت وزارة التعليم العالي أهمية استكمال البلقاء التطبيقية للإجراءات اللازمة لإنشاء الكلية، بما في ذلك تحديد موقع الأرض وتخصيص المباني المطلوبة، لضمان جاهزية الكلية وفق أعلى المعايير الأكاديمية والفنية المعتمدة.
تأتي هذه المبادرة ضمن رؤية الجامعة لتوسيع نطاق خدماتها الأكاديمية في مختلف محافظات المملكة، بما يدعم جهود التنمية الوطنية المستدامة ويوفر للشباب الأردني فرصًا تعليمية مبتكرة تتماشى مع التوجهات العالمية الحديثة، وتفتح آفاقًا جديدة أمامهم للمساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني.أعلنت جامعة البلقاء التطبيقية، عن حصولها على موافقة رسمية من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإنشاء كلية مادبا الجامعية التقنية، بموجب مكرمة ملكية سامية وبإيعاز من دولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان.
وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز التعليم التقني في المملكة وربط مخرجاته بمتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي.
وستركز الكلية الجديدة على تقديم برامج تقنية متخصصة تمنح درجة الدبلوم التقني، مع التركيز على إعداد كفاءات مدربة تلبي احتياجات سوق العمل في قطاعات حيوية، حيث تشمل التخصصات المزمع تقديمها مجالات الزراعة الحديثة والتكنولوجيا الذكية المرتبطة بها، بما يواكب احتياجات محافظة مادبا والمناطق المجاورة.
وقال رئيس الجامعة الدكتور أحمد فخري العجلوني، إن إنشاء كلية مادبا الجامعية التقنية يأتي تجسيدًا للرؤية الملكية السامية التي تؤكد أهمية التعليم التقني كرافعة للتنمية المستدامة، حيث ستسهم في إعداد كوادر متخصصة تمتلك المهارات اللازمة لدخول سوق العمل بثقة وكفاءة، مشددًا على دورها المحوري في تمكين الشباب الأردني من استثمار طاقاتهم في مجالات حديثة تلبي متطلبات العصر.
وأضاف أن الكلية ستكون نقطة تحول في دعم المجتمع المحلي في مادبا ، اذ ستعمل على فتح آفاق اقتصادية وتنموية جديدة، من خلال تأهيل الشباب وتأمين فرص عمل تتماشى مع احتياجات المنطقة، كما وستسهم في تعزيز بيئة الابتكار والإبداع ما ينعكس إيجابيًا على تطور المجتمع المحلي ودعم المشاريع التنموية.
وأكدت وزارة التعليم العالي، أهمية استكمال البلقاء التطبيقية للإجراءات اللازمة لإنشاء الكلية، بما في ذلك تحديد موقع الأرض وتخصيص المباني المطلوبة، لضمان جاهزية الكلية وفق أعلى المعايير الأكاديمية والفنية المعتمدة.
تأتي هذه المبادرة ضمن رؤية الجامعة لتوسيع نطاق خدماتها الأكاديمية في مختلف محافظات المملكة، بما يدعم جهود التنمية الوطنية المستدامة ويوفر للشباب الأردني فرصا تعليمية مبتكرة تتماشى مع التوجهات العالمية الحديثة، وتفتح آفاقًا جديدة أمامهم للمساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني.









MENAFN15012025000208011052ID1109091919

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