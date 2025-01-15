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مدير مستشفى الزرقاء: نخدم 2 مليون مواطن ونوفر خدمة توصيل الادوية للمنازل

1/15/2025 3:11:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال مدير مستشفى الزرقاء الحكومي الدكتور صالح أبو حماد بأن المستشفى يخدم نحو 2 مليون مواطن في محافظة الزرقاء والمحافظات والمناطق القريبة.
وأشار الدكتور حماد عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" أن صرف الأدوية خصوصاً المزمنة منها يتم على مدار الساعة ، مشيراً في الوقت ذاته أنه قد يحدث نقص ببعض الأدوية لحين تزويد المستشفى بالنقص ، وذلك رداً على شكوى مواطن من عدم توفر دواء للقلب.
وأكد بأن الأدوية والعلاجات المزمنة موجودة ومتوفرة في المستشفى ، مشيراً إلى أنه قد يكون الطبيب قد كتب للمريض جرعة معينة من العلاج ، بينما تتوفر في المستشفى الجرعة الأكبر .
وكشف حماد عن خدمة توصيل الأدوية للمنزل ، حيث يقوم المستشفى بتوصيل الأدوية للمرضى إلى منازلهم لتوفير عناء القدوم إلى المستشفى، وأن على المريض الاستفسار عن هذه الخدمة التي تتم كل 3 شهور.

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