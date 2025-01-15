بايدن يبحث مع السيسي تفاصيل وقف إطلاق النار في غزة

MENAFN - Palestine News ) واشنطن -PNN- تحدث الرئيس الأميركي جو بايدن، مساء الثلاثاء، مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وذلك بحسب بيان صادر عن البيت الأبيض.

وقال البيان الذي استلمت القدس نسخة عنه : "وناقش الزعيمان المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن على أساس الترتيب الذي وصفه الرئيس بايدن العام الماضي (31 أيار 2024) وأقره مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع (10 حزيران 2024)".

وأكد الرئيس بايدن أن هذه الصفقة لم تكن لتتحقق أبدًا لولا الدور الأساسي والتاريخي لمصر في الشرق الأوسط والتزامها بالدبلوماسية لحل النزاعات. وأكد الزعيمان على الحاجة الملحة إلى تنفيذ صفقة لإغاثة شعب غزة على الفور من خلال زيادة المساعدات الإنسانية التي يتيحها وقف إطلاق النار إلى جانب عودة الرهائن إلى عائلاتهم. وتعهد الزعيمان بالبقاء في تنسيق وثيق مباشر ومن خلال فرقهما خلال الساعات القادمة".

ودعا الرئيس المصري إلى "ضرورة التوصل إلى اتفاق فوري يضع حدًا للمعاناة الإنسانية في غزة، ويضمن إدخال المساعدات دون قيود، مع التحذير من مخاطر توسيع نطاق الصراع وتداعياته الخطيرة".

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أفاد الثلاثاء بقرب الإعلان عن اتفاق وقف لإطلاق النار في غزة، قائلا إنه "جاهز للتنفيذ إذا قبلت حماس".

وقال "ننتظر الرد من حماس حول قبولها اتفاق وقف النار في غزة وقد يحصل ذلك خلال ساعات أو أيام ونحن أقرب إلى اتفاق أكثر من أي وقت مضى".

وفيما يترقب العالم الإعلان عن اتفاق وشيك لوقف إطلاق النار في غزة، قالت مصادر من حركة حماس، الثلاثاء، إنها لم تسلم حتى الآن ردها على مسودة اتفاق وقف إطلاق النار المقترح، لأن إسرائيل لم تسلم حتى هذه اللحظة "الخرائط" التى توضح المناطق التي ستنسحب إليها قواتها بحسب وكالة رويترز.

وأضاف المصدر أن "هذه الخرائط تشمل الانسحاب من محور نتساريم وذلك لتأمين عودة النازحين إلى بيوتهم وكذلك الانسحاب من ممر فيلادلفيا على الحدود مع مصر، وأيضا الانسحاب من جباليا في شمال قطاع غزة ورفح قي جنوب القطاع".

واستأنف المفاوضون في الدوحة يوم الثلاثاء المحادثات الرامية لوضع اللمسات النهائية على تفاصيل خطة لإنهاء الحرب في غزة، وقال الوسطاء إن الاتفاق بات أقرب من أي وقت مضى

وبحسب ما تسرب من تفاصيل، فإن الاتفاق المرتقب يشمل إطلاق سراح 33 محتجزا إسرائيليا في المرحلة الأولى، بينهم نساء وأطفال ورجال فوق سن 55 عاما ومرضى.

ومن المقرر تنفيذ المرحلة الأولى على مدى 42 يومًا، مع بدء الإفراج عن الرهائن المدنيين، ثم المجندات.

وعلى الجانب الفلسطيني، سيتم السماح لسكان غزة بالعودة إلى المناطق الشمالية من القطاع.

وسينسحب الجيش الإسرائيلي تدريجيًا إلى "منطقة عازلة" مع استمرار سيطرته على بعض المناطق لضمان تنفيذ الصفقة، وفق ما تسرب.