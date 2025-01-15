بايدن يبحث مع السيسي تفاصيل وقف إطلاق النار في غزة

(MENAFN
- Palestine News Network
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واشنطن -PNN- تحدث الرئيس الأميركي جو بايدن، مساء الثلاثاء، مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وذلك بحسب بيان صادر عن البيت الأبيض.
وقال البيان الذي استلمت القدس نسخة عنه : "وناقش الزعيمان المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن على أساس الترتيب الذي وصفه الرئيس بايدن العام الماضي (31 أيار 2024) وأقره مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع (10 حزيران 2024)".
وأكد الرئيس بايدن أن هذه الصفقة لم تكن لتتحقق أبدًا لولا الدور الأساسي والتاريخي لمصر في الشرق الأوسط والتزامها بالدبلوماسية لحل النزاعات. وأكد الزعيمان على الحاجة الملحة إلى تنفيذ صفقة لإغاثة شعب غزة على الفور من خلال زيادة المساعدات الإنسانية التي يتيحها وقف إطلاق النار إلى جانب عودة الرهائن إلى عائلاتهم. وتعهد الزعيمان بالبقاء في تنسيق وثيق مباشر ومن خلال فرقهما خلال الساعات القادمة".
ودعا الرئيس المصري إلى "ضرورة التوصل إلى اتفاق فوري يضع حدًا للمعاناة الإنسانية في غزة، ويضمن إدخال المساعدات دون قيود، مع التحذير من مخاطر توسيع نطاق الصراع وتداعياته الخطيرة".
وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أفاد الثلاثاء بقرب الإعلان عن اتفاق وقف لإطلاق النار في غزة، قائلا إنه "جاهز للتنفيذ إذا قبلت حماس".
وقال "ننتظر الرد من حماس حول قبولها اتفاق وقف النار في غزة وقد يحصل ذلك خلال ساعات أو أيام ونحن أقرب إلى اتفاق أكثر من أي وقت مضى".
وفيما يترقب العالم الإعلان عن اتفاق وشيك لوقف إطلاق النار في غزة، قالت مصادر من حركة حماس، الثلاثاء، إنها لم تسلم حتى الآن ردها على مسودة اتفاق وقف إطلاق النار المقترح، لأن إسرائيل لم تسلم حتى هذه اللحظة "الخرائط" التى توضح المناطق التي ستنسحب إليها قواتها بحسب وكالة رويترز.
وأضاف المصدر أن "هذه الخرائط تشمل الانسحاب من محور نتساريم وذلك لتأمين عودة النازحين إلى بيوتهم وكذلك الانسحاب من ممر فيلادلفيا على الحدود مع مصر، وأيضا الانسحاب من جباليا في شمال قطاع غزة ورفح قي جنوب القطاع".
واستأنف المفاوضون في الدوحة يوم الثلاثاء المحادثات الرامية لوضع اللمسات النهائية على تفاصيل خطة لإنهاء الحرب في غزة، وقال الوسطاء إن الاتفاق بات أقرب من أي وقت مضى
وبحسب ما تسرب من تفاصيل، فإن الاتفاق المرتقب يشمل إطلاق سراح 33 محتجزا إسرائيليا في المرحلة الأولى، بينهم نساء وأطفال ورجال فوق سن 55 عاما ومرضى.
ومن المقرر تنفيذ المرحلة الأولى على مدى 42 يومًا، مع بدء الإفراج عن الرهائن المدنيين، ثم المجندات.
وعلى الجانب الفلسطيني، سيتم السماح لسكان غزة بالعودة إلى المناطق الشمالية من القطاع.
وسينسحب الجيش الإسرائيلي تدريجيًا إلى "منطقة عازلة" مع استمرار سيطرته على بعض المناطق لضمان تنفيذ الصفقة، وفق ما تسرب.
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