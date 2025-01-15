حرائق لوس أنجلوس..تحذير بالإخلاء للآلاف ووقف جوائز هوليوود

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وجهت السلطات في مدينة لوس أنجلوس الأميركية يوم الثلاثاء تحذيرات لما يقرب من 85 ألف شخص بإمكانية الإخلاء، في الوقت الذي تسببت فيه الحرائق بوقف موسم جوائز هوليوود مؤقتًا.



وتم تحذير حوالي 85 ألف شخص من أنهم قد يواجهون أوامر بالإجلاء، وذلك مع توقع أن تخلق الرياح القوية على مدار اليومين القادمين ظروفًا خطيرة مع استمرار اشتعال العديد من حرائق الغابات الكبرى في منطقة لوس أنجلوس.



وظل حوالي 88 ألف شخص تحت أوامر الإجلاء صباح الثلاثاء بسبب الحرائق، لكن تم تحذير حوالي 84 ألفًا و800 آخرين من أنه قد يتم إصدار أوامر بإجلائهم.



وشجع قائد شرطة مقاطعة لوس أنجلوس، روبرت لونا، الناس على النظر في المغادرة عندما يتلقون تحذيرًا دون الانتظار حتى إصدار أمر بالإجلاء."

سكاي نيوز عربية