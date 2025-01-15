حرائق لوس أنجلوس..تحذير بالإخلاء للآلاف ووقف جوائز هوليوود

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
وجهت السلطات في مدينة لوس أنجلوس الأميركية يوم الثلاثاء تحذيرات لما يقرب من 85 ألف شخص بإمكانية الإخلاء، في الوقت الذي تسببت فيه الحرائق بوقف موسم جوائز هوليوود مؤقتًا.
وتم تحذير حوالي 85 ألف شخص من أنهم قد يواجهون أوامر بالإجلاء، وذلك مع توقع أن تخلق الرياح القوية على مدار اليومين القادمين ظروفًا خطيرة مع استمرار اشتعال العديد من حرائق الغابات الكبرى في منطقة لوس أنجلوس.
وظل حوالي 88 ألف شخص تحت أوامر الإجلاء صباح الثلاثاء بسبب الحرائق، لكن تم تحذير حوالي 84 ألفًا و800 آخرين من أنه قد يتم إصدار أوامر بإجلائهم.
وشجع قائد شرطة مقاطعة لوس أنجلوس، روبرت لونا، الناس على النظر في المغادرة عندما يتلقون تحذيرًا دون الانتظار حتى إصدار أمر بالإجلاء."
سكاي نيوز عربية
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