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رويترز: تيك توك تستعد لإغلاق التطبيق في أمريكا الأحد المقبل

1/15/2025 12:04:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت منصات عالمية نقلاً عن رويترز بأن تيك توك تستعد لإغلاق التطبيق في أمريكا الأحد المقبل.


وكانت قد أفادت وزارة العدل الأميركية بأن ((تيك توك)) يُشكّل تهديدًا للأمن القومي الأميركي بسبب قدرته على الوصول إلى كميات هائلة من البيانات حول المستخدمين الأميركيين، من المواقع إلى الرسائل الخاصة، وقدرته على ((التلاعب سراً)) بالمحتوى الذي يشاهدونه على التطبيق.


وضغط عدد من المشرعين الديمقراطيين والجمهوريين على المحكمة، التي تضمّ ثلاثة قضاة عيّنهم ترامب خلال ولايته الأولى، للإقرار بتأييد القانون وحظر التطبيق من منطلق حماية الشعب الأميركي من ((التهديدات الأجنبية)).

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