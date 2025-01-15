رويترز: تيك توك تستعد لإغلاق التطبيق في أمريكا الأحد المقبل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت منصات عالمية نقلاً عن رويترز بأن تيك توك تستعد لإغلاق التطبيق في أمريكا الأحد المقبل.
وكانت قد أفادت وزارة العدل الأميركية بأن ((تيك توك)) يُشكّل تهديدًا للأمن القومي الأميركي بسبب قدرته على الوصول إلى كميات هائلة من البيانات حول المستخدمين الأميركيين، من المواقع إلى الرسائل الخاصة، وقدرته على ((التلاعب سراً)) بالمحتوى الذي يشاهدونه على التطبيق.
وضغط عدد من المشرعين الديمقراطيين والجمهوريين على المحكمة، التي تضمّ ثلاثة قضاة عيّنهم ترامب خلال ولايته الأولى، للإقرار بتأييد القانون وحظر التطبيق من منطلق حماية الشعب الأميركي من ((التهديدات الأجنبية)).
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