اليمن.. قرار رئاسي بتعيين الدبلوماسي مصطفى نعمان نائبا لوزير الخارجية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
عدن – 14 – 1 (كونا) -- أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي اليوم الثلاثاء قرارا بتعيين الدبلوماسي مصطفى أحمد نعمان نائبا لوزير الخارجية والمغتربين.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية (سبأ) أن العليمي أصدر القرار رقم (25) لسنة 2025 وقضت المادة الأولى منه بتعيين نعمان الذي عمل لسنوات سابقة سفيرا لليمن في الهند واسبانيا.
كما تولى نعمان عددا من المناصب الدبلوماسية في سفارات أخرى وبوزارة الخارجية اليمنية آخرها وكيلا للوزارة لشؤون الأمريكيتين. (النهاية)
س ن ص / ر ج
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