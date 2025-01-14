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اليمن.. قرار رئاسي بتعيين الدبلوماسي مصطفى نعمان نائبا لوزير الخارجية

1/14/2025 11:32:17 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن – 14 – 1 (كونا) -- أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي اليوم الثلاثاء قرارا بتعيين الدبلوماسي مصطفى أحمد نعمان نائبا لوزير الخارجية والمغتربين.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية (سبأ) أن العليمي أصدر القرار رقم (25) لسنة 2025 وقضت المادة الأولى منه بتعيين نعمان الذي عمل لسنوات سابقة سفيرا لليمن في الهند واسبانيا.
كما تولى نعمان عددا من المناصب الدبلوماسية في سفارات أخرى وبوزارة الخارجية اليمنية آخرها وكيلا للوزارة لشؤون الأمريكيتين. (النهاية)

س ن ص / ر ج



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