وزير الداخلية: نفخر بالدبلوماسية البحرينية

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬الوطنية‭ ‬العزيزة‭ ‬أعرب‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬عن‭ ‬فخره‭ ‬بما‭ ‬وصلت‭ ‬اليه‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬البحرينية‭ ‬من‭ ‬مستوى‭ ‬رائد‭ ‬يحتذى‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬سياستها‭ ‬الخارجية‭ ‬المتزنة‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬بناء‭ ‬العلاقات‭ ‬والروابط‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬الشقيقة‭ ‬والصديقة‭ ‬والمنظمات‭ ‬الدولية‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬إظهار‭ ‬الصورة‭ ‬الحضارية‭ ‬المشرفة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬مبادئ‭ ‬السلام‭ ‬والتعايش‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬الرؤى‭ ‬الملكية‭ ‬المستنيرة‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وبمتابعة‭ ‬واهتمام‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬ال‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬متمنيا‭ ‬لوزير‭ ‬الخارجية‭ ‬وكافة‭ ‬منتسبي‭ ‬الوزارة‭ ‬من‭ ‬دبلوماسيين‭ ‬واداريين‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭ ‬والسداد‭ ‬لمواصلة‭ ‬العطاء‭ ‬والتميز‭.‬

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