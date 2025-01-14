وزير الداخلية: نفخر بالدبلوماسية البحرينية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعرب الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله ال خليفة وزير الداخلية، عن خالص التهاني وصادق التبريكات للدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، بمناسبة اليوم الدبلوماسي لمملكة البحرين الذي يصادف الرابع عشر من يناير.
وبهذه المناسبة الوطنية العزيزة أعرب وزير الداخلية عن فخره بما وصلت اليه الدبلوماسية البحرينية من مستوى رائد يحتذى به في سياستها الخارجية المتزنة القائمة على بناء العلاقات والروابط مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية بما يسهم في إظهار الصورة الحضارية المشرفة لمملكة البحرين القائمة على مبادئ السلام والتعايش انطلاقا من الرؤى الملكية المستنيرة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وبمتابعة واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ال خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، متمنيا لوزير الخارجية وكافة منتسبي الوزارة من دبلوماسيين واداريين دوام التوفيق والسداد لمواصلة العطاء والتميز.
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