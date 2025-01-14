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وزير الكهرباء: مد جسور التعاون والصداقة

1/14/2025 7:11:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعرب‭ ‬ياسر‭ ‬بن‭ ‬ابراهيم‭ ‬حميدان‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء،‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬التهاني‭ ‬وصادق‭ ‬التبريكات‭ ‬للدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية،‭ ‬بمناسبة‭ ‬اليوم‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والذي‭ ‬يصادف‭ ‬الرابع‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬يناير‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬والذي‭ ‬أصبح‭ ‬يوما‭ ‬مهما‭ ‬ضمن‭ ‬قائمة‭ ‬المناسبات‭ ‬الوطنية‭ ‬الغالية‭ ‬وذلك‭ ‬إيمانا‭ ‬بالدور‭ ‬الذي‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬البحرينية‭ ‬على‭ ‬الصعيدين‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي‭ ‬لمد‭ ‬جسور‭ ‬التعاون‭ ‬وتوطيد‭ ‬علاقات‭ ‬الصداقة‭ ‬بين‭ ‬المملكة‭ ‬والدول‭ ‬الشقيقة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أرجاء‭ ‬العالم‭ ‬ضمن‭ ‬مسيرة‭ ‬زاهرة‭ ‬للدبلوماسية‭ ‬البحرينية‭ ‬ممتدة‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬50‭ ‬عاما،‭ ‬والتي‭ ‬تعاظمت‭ ‬فيها‭ ‬الإنجازات‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ودعم‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

وأعرب‭ ‬الوزير‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬فخره‭ ‬لما‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬البحرينية‭ ‬وما‭ ‬حققه‭ ‬جميع‭ ‬منتسبيها‭ ‬من‭ ‬نجاحات‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬المستويات‭ ‬لتكون‭ ‬نموذجا‭ ‬يحتذى‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬التعايش‭ ‬والتسامح‭ ‬والحوار‭ ‬المشترك‭ ‬والتعاون‭ ‬والبناء‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬والشعوب‭ ‬الشقيقة‭ ‬والصديقة‭.‬

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