وزير الكهرباء: مد جسور التعاون والصداقة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعرب ياسر بن ابراهيم حميدان وزير شؤون الكهرباء والماء، عن خالص التهاني وصادق التبريكات للدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، بمناسبة اليوم الدبلوماسي لمملكة البحرين والذي يصادف الرابع عشر من يناير من كل عام، والذي أصبح يوما مهما ضمن قائمة المناسبات الوطنية الغالية وذلك إيمانا بالدور الذي تقوم به الدبلوماسية البحرينية على الصعيدين الإقليمي والدولي لمد جسور التعاون وتوطيد علاقات الصداقة بين المملكة والدول الشقيقة في مختلف أرجاء العالم ضمن مسيرة زاهرة للدبلوماسية البحرينية ممتدة لأكثر من 50 عاما، والتي تعاظمت فيها الإنجازات تحت قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس الوزراء.
وأعرب الوزير عن بالغ فخره لما وصلت إليه الدبلوماسية البحرينية وما حققه جميع منتسبيها من نجاحات على كافة المستويات لتكون نموذجا يحتذى به في التعايش والتسامح والحوار المشترك والتعاون والبناء بين الدول والشعوب الشقيقة والصديقة.
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