وزير الخارجية يلتقي نظيره الدنماركي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، مع خارجية مملكة الدنمارك لارس لوكه راسموسن، سبل تعزيز التعاون بين المملكتين الصديقتين في مجالات وقطاعات متعددة، وزيادة التنسيق إزاء القضايا الإقليمية.



وأكد الوزيران الحرص على تعزيز العلاقات بين الأردن والدنمارك وفق خريطة طريق واضحة تحدد القطاعات الواعدة، ومن خلال إنجاز الاتفاقيات اللازمة لذلك وتشجيع تفاعل القطاع الخاص في البلدين.

كما بحث الصفدي وراسموسن جهود التوصل لصفقة تبادل تفضي لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وتتيح إرسال مساعدات إنسانية كافية لمواجهة الكارثة الإنسانية في القطاع.



وبحث الوزيران تطورات الأوضاع في سوريا، وأكدا أهمية دعم سوريا في إعادة البناء وبما يضمن أمنها واستقرارها ووحدتها وسيادتها ويلبي حقوق جميع السوريين، ويخلص سوريا من الإرهاب ويهيء ظروف العودة الطوعية الآمنة للاجئين.



وفي مؤتمر صحفي مشترك مع راسموسن، قال الصفدي إن هناك الكثير من الفرص للتعاون مع الدنمارك في قطاعات عديدة اقتصادية ودفاعية واستثمارية، لافتا إلى أن الحوار اليوم كان إيجابيا وعكس حرص الأردن والدنمارك المشترك على اتخاذ خطوات عملية باتجاه تعزيز التعاون ثنائيا، وفي إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.



وأشاد الصفدي بمستوى العلاقات المتميزة بين الأردن والدنمارك، مؤكدا "علاقاتنا متميزة، وثمة إدراك مشترك في أن هناك الكثير نستطيع أن نعمله معا من أجل تعزيز التعاون الذي ينعكس إيجابا على البلدين".