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لقاء يبحث تعزيز التعاون بين الجهات المحلية بالكرك

1/14/2025 3:13:07 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بحث محافظ الكرك الدكتور قبلان الشريف، اليوم الثلاثاء، مع فريق عمل في محافظة الكرك، سبل تعزيز التعاون بين الجهات المحلية.


ويأتي اللقاء في إطار مبادرة "كلنا خلف قيادتنا الهاشمية"، التي يقوم عليها الفريق والهادفة إلى إبراز إنجازات الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، وتسليط الضوء على ما تحقق من تقدم في مختلف المجالات.


وأكد الشريف، أهمية العمل المشترك بين جميع الجهات لتحقيق الأهداف التنموية، مشددا على ضرورة إبراز إنجازات الوطن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني.

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