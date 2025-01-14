السفارة السورية في عمّان: إمكانية المغادرة إلى سوريا لمن يحملون جواز سفر منتهي الصلاحية

السفارة السورية في عمّان: إمكانية المغادرة إلى سوريا لمن يحملون جواز سفر منتهي الصلاحية
التاريخ
1/14/2025 3:13:05 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أكّدت السفارة السورية في عمّان، أنه بإمكان السوريين المقيمين في الأردن ممن يحملون جواز سفر منتهي الصلاحية، العودة إلى سوريا بدون الحاجة إلى تمديد الجواز من قبل السفارة.
وأشارت السفارة في منشور على صفحتها عبر فيسبوك، إلى أن هذا الإجراء يأتي لتخفيف العناء والتكاليف على المواطنين السوريين الراغبين بالعودة إلى سوريا.
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