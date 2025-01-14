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السفارة السورية في عمّان: إمكانية المغادرة إلى سوريا لمن يحملون جواز سفر منتهي الصلاحية

1/14/2025 3:13:05 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكّدت السفارة السورية في عمّان، أنه بإمكان السوريين المقيمين في الأردن ممن يحملون جواز سفر منتهي الصلاحية، العودة إلى سوريا بدون الحاجة إلى تمديد الجواز من قبل السفارة.
وأشارت السفارة في منشور على صفحتها عبر فيسبوك، إلى أن هذا الإجراء يأتي لتخفيف العناء والتكاليف على المواطنين السوريين الراغبين بالعودة إلى سوريا.








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