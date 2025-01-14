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مسؤول بالكنيست: إسرائيل ستبكي لأجيال بسبب الصفقة

1/14/2025 3:13:03 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال رئيس لجنة الامن القومي في الكنيست تسفيكا فوغل إن "الصفقة التي يتم الحديث عنها هي صفقة خطيرة وستبكي عليها إسرائيل لأجيال.

وأضاف ان "الصفقة تشكل خطرا محدقا على مستقبل إسرائيل".

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