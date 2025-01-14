مسؤول بالكنيست: إسرائيل ستبكي لأجيال بسبب الصفقة

مسؤول بالكنيست: إسرائيل ستبكي لأجيال بسبب الصفقة
التاريخ
1/14/2025 3:13:03 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال رئيس لجنة الامن القومي في الكنيست تسفيكا فوغل إن "الصفقة التي يتم الحديث عنها هي صفقة
خطيرة وستبكي عليها إسرائيل لأجيال.
وأضاف ان "الصفقة تشكل خطرا محدقا على مستقبل إسرائيل".
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