انتهاء التصويت لـjoy Awards 2025 والاستعداد لإعلان الفائزين في الحفل السبت المقبل

(MENAFN
- Al Watan)
أُسدل الستار الأحد على مرحلة التصويت لجوائز صُنّاع الترفيه "Joy Awards" لعام 2025، بعد مشاركة جماهيرية واسعة عبر التطبيق الخاص بالجائزة، استعدادًا للإعلان عن الفائزين خلال الحفل المرتقب يوم السبت المقبل في "anb Arena" ضمن فعاليات موسم الرياض.
وشهدت الجوائز منافسة قوية في مختلف فئاتها التي تشمل السينما، المسلسلات، الموسيقى، الرياضة، والمؤثرين، والإخراج، مع التركيز على أبرز الأعمال والشخصيات التي تألقت خلال العام.
ومن المنتظر أن يشهد الحفل حضورًا لافتًا من الشخصيات البارزة في عالم الفن والموسيقى والرياضة وعدد من الشخصيات المرموقة في صناعة الترفيه، إضافة إلى عروض فنية مبهرة.
وكانت عملية التصويت قد شهدت إقبالًا غير مسبوق، ما يعكس تفاعل الجمهور واهتمامه بتكريم أبرز المواهب والإبداعات في مختلف المجالات.
يذكر أن المرشحين في فئة السينما، يتنافس على جائزتها أفلام "إنذار جرس"، "404 رحلة"، "شباب البومب"، و"ولاد رزق 3: القاضية" وذلك على جائزة أفضل فيلم.
كما تتنافس مجموعة من الممثلات على جائزة أفضل ممثلة في فيلم، وهن خيرية أبو لبن عن دورها في "جرس إنذار"، نور الغندور عن "شهر زي العسل"، وهنا الزاهد عن "فاصل من اللحظات اللذيذة"، وياسمين صبري عن "أبو نسب".
أما جائزة أفضل ممثل في فيلم فتشهد منافسة بين أحمد عز عن دوره في "ولاد رزق 3: القاضية"، وصهيب قدس عن "أحلام العصر"، وفيصل العيسى عن "شباب البومب"، وهشام ماجد عن "إكس مراتي".
كما كانت الترشيحات في فئة المسلسلات، لأسماء مسلسلات خليجية ومصرية ومشرقية، حيث يتنافس على جائزة أفضل مسلسل خليجي أعمال "ثانوية النسيم"، "زوجة واحدة لا تكفي"، "شباب البومب" الموسم 12، و"متحف يدي".
بينما يتنافس على جائزة أفضل مسلسل مصري "العتاولة"، "أشغال شقة"، "كامل العدد +1"، و"نعمة الأفوكاتو"، أما جائزة أفضل مسلسل مشرقي فتضم أعمال "العميل"، و"لعبة حب"، و"مدرسة الروابي للبنات" الموسم الثاني، و"ولاد بديعة".
وفي جائزة أفضل ممثلة في مسلسل تشهد تنافساً بين إلهام علي عن دورها في "سندس" الموسم الثاني، وسلافة معمار عن "ولاد بديعة"، ونور علي عن "لعبة حب"، وهدى حسين عن "زوجة واحدة لا تكفي".
في حين يتنافس على جائزة أفضل ممثل في مسلسل، أيمن زيدان وسامر إسماعيل عن دوريهما في "العميل"، وعبدالعزيز الشهري عن "فرسان قريح"، ومعتصم النهار عن "لعبة حب".
أما جائزة الوجه الجديد فشهدت حضوراً لشخصيات صاعدة، وهم العنود عبدالحكيم عن "بيت العنكبوت"، ورسيل العتيبي ومحمد الحربي عن "سندس" الموسم الثاني، ونايف البحر عن "ثانوية النسيم".
وفي فئة الإخراج، يتنافس أحمد خالد موسى عن "العتاولة"، ورشا شربتجي عن "ولاد بديعة"، علي العلي عن "زوجة واحدة لا تكفي"، ومحمد سامي عن "نعمة الأفوكاتو" على جائزة أفضل مخرج مسلسلات.
أما جائزة أفضل مخرج أفلام فتشهد منافسة بين طارق العريان عن "ولاد رزق 3: القاضية"، وعلي الكلثمي عن "مندوب الليل"، وفاطمة البنوي عن "بسمة"، ومعتز التوني عن "إكس مراتي".
وفي مجال الموسيقى، تتنافس أغاني "لمّاح" لعايض، "الجو" لماجد المهندس، "هيجيلي موجوع" لتامر عاشور، و"وين" للشامي على جائزة أفضل أغنية. كما شملت ترشيحات أفضل فنان أسماء الشامي، تامر عاشور، سيلاوي، وعايض.
وفي فئة أفضل فنانة تتنافس إليسا، أصالة، أنغام، وشيرين عبدالوهاب. أما جائزة الوجه الجديد فتضم أسماء TUL8TE، خالد الصراف، راكان آل ساعد، ووجدان سعيد.
وفي الرياضة، يتنافس سالم الدوسري، ياسين بونو، أيمن حسين، وحسام عوار على جائزة أفضل رياضي، بينما تتنافس دنيا أبو طالب، سماهر كردي، هتان السيف ، وهنا جودة على جائزة أفضل رياضية.
وفي فئة المؤثرين فشهدت ترشيحات لأسماء بارزة هم أبو فلة (حسن سليمان)، أسامة مروة، شونق بونق (أحمد القحطاني)، ونايف حمدان لجائزة أفضل مؤثر، وسارة الورع، ضحى العريبي، كادي الجريسي، ونارين عمارة (نارين بيوتي) لجائزة أفضل مؤثرة.
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