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انتهاء التصويت لـjoy Awards 2025 والاستعداد لإعلان الفائزين في الحفل السبت المقبل

1/14/2025 2:22:58 PM
(MENAFN- Al Watan) أُسدل الستار الأحد على مرحلة التصويت لجوائز صُنّاع الترفيه "Joy Awards" لعام 2025، بعد مشاركة جماهيرية واسعة عبر التطبيق الخاص بالجائزة، استعدادًا للإعلان عن الفائزين خلال الحفل المرتقب يوم السبت المقبل في "anb Arena" ضمن فعاليات موسم الرياض.
وشهدت الجوائز منافسة قوية في مختلف فئاتها التي تشمل السينما، المسلسلات، الموسيقى، الرياضة، والمؤثرين، والإخراج، مع التركيز على أبرز الأعمال والشخصيات التي تألقت خلال العام.
ومن المنتظر أن يشهد الحفل حضورًا لافتًا من الشخصيات البارزة في عالم الفن والموسيقى والرياضة وعدد من الشخصيات المرموقة في صناعة الترفيه، إضافة إلى عروض فنية مبهرة.
وكانت عملية التصويت قد شهدت إقبالًا غير مسبوق، ما يعكس تفاعل الجمهور واهتمامه بتكريم أبرز المواهب والإبداعات في مختلف المجالات.
يذكر أن المرشحين في فئة السينما، يتنافس على جائزتها أفلام "إنذار جرس"، "404 رحلة"، "شباب البومب"، و"ولاد رزق 3: القاضية" وذلك على جائزة أفضل فيلم.
كما تتنافس مجموعة من الممثلات على جائزة أفضل ممثلة في فيلم، وهن خيرية أبو لبن عن دورها في "جرس إنذار"، نور الغندور عن "شهر زي العسل"، وهنا الزاهد عن "فاصل من اللحظات اللذيذة"، وياسمين صبري عن "أبو نسب".
أما جائزة أفضل ممثل في فيلم فتشهد منافسة بين أحمد عز عن دوره في "ولاد رزق 3: القاضية"، وصهيب قدس عن "أحلام العصر"، وفيصل العيسى عن "شباب البومب"، وهشام ماجد عن "إكس مراتي".
كما كانت الترشيحات في فئة المسلسلات، لأسماء مسلسلات خليجية ومصرية ومشرقية، حيث يتنافس على جائزة أفضل مسلسل خليجي أعمال "ثانوية النسيم"، "زوجة واحدة لا تكفي"، "شباب البومب" الموسم 12، و"متحف يدي".
بينما يتنافس على جائزة أفضل مسلسل مصري "العتاولة"، "أشغال شقة"، "كامل العدد +1"، و"نعمة الأفوكاتو"، أما جائزة أفضل مسلسل مشرقي فتضم أعمال "العميل"، و"لعبة حب"، و"مدرسة الروابي للبنات" الموسم الثاني، و"ولاد بديعة".
وفي جائزة أفضل ممثلة في مسلسل تشهد تنافساً بين إلهام علي عن دورها في "سندس" الموسم الثاني، وسلافة معمار عن "ولاد بديعة"، ونور علي عن "لعبة حب"، وهدى حسين عن "زوجة واحدة لا تكفي".
في حين يتنافس على جائزة أفضل ممثل في مسلسل، أيمن زيدان وسامر إسماعيل عن دوريهما في "العميل"، وعبدالعزيز الشهري عن "فرسان قريح"، ومعتصم النهار عن "لعبة حب".
أما جائزة الوجه الجديد فشهدت حضوراً لشخصيات صاعدة، وهم العنود عبدالحكيم عن "بيت العنكبوت"، ورسيل العتيبي ومحمد الحربي عن "سندس" الموسم الثاني، ونايف البحر عن "ثانوية النسيم".
وفي فئة الإخراج، يتنافس أحمد خالد موسى عن "العتاولة"، ورشا شربتجي عن "ولاد بديعة"، علي العلي عن "زوجة واحدة لا تكفي"، ومحمد سامي عن "نعمة الأفوكاتو" على جائزة أفضل مخرج مسلسلات.
أما جائزة أفضل مخرج أفلام فتشهد منافسة بين طارق العريان عن "ولاد رزق 3: القاضية"، وعلي الكلثمي عن "مندوب الليل"، وفاطمة البنوي عن "بسمة"، ومعتز التوني عن "إكس مراتي".
وفي مجال الموسيقى، تتنافس أغاني "لمّاح" لعايض، "الجو" لماجد المهندس، "هيجيلي موجوع" لتامر عاشور، و"وين" للشامي على جائزة أفضل أغنية. كما شملت ترشيحات أفضل فنان أسماء الشامي، تامر عاشور، سيلاوي، وعايض.
وفي فئة أفضل فنانة تتنافس إليسا، أصالة، أنغام، وشيرين عبدالوهاب. أما جائزة الوجه الجديد فتضم أسماء TUL8TE، خالد الصراف، راكان آل ساعد، ووجدان سعيد.
وفي الرياضة، يتنافس سالم الدوسري، ياسين بونو، أيمن حسين، وحسام عوار على جائزة أفضل رياضي، بينما تتنافس دنيا أبو طالب، سماهر كردي، هتان السيف ، وهنا جودة على جائزة أفضل رياضية.
وفي فئة المؤثرين فشهدت ترشيحات لأسماء بارزة هم أبو فلة (حسن سليمان)، أسامة مروة، شونق بونق (أحمد القحطاني)، ونايف حمدان لجائزة أفضل مؤثر، وسارة الورع، ضحى العريبي، كادي الجريسي، ونارين عمارة (نارين بيوتي) لجائزة أفضل مؤثرة.

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