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لتعزيز خدمات ضيوف الرحمن.. مذكرة تعاون بين مجموعة فقيه للرعاية الصحية ووزارة الحج والعمرة

1/14/2025 2:22:58 PM
(MENAFN- Al Watan) في إطار الجهود الرامية لتطوير خدمات ضيوف الرحمن، وقعت وزارة الحج والعمرة ومجموعة فقيه للرعاية الصحية مذكرة تعاون تسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين، تماشيًا مع أهداف رؤية المملكة 2030.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز الحلول المبتكرة في مجال الرعاية الصحية لضيوف الرحمن، من خلال التعاون في العديد من المجالات مثل: تطوير الخدمات الصحية المقدمة للحجاج والمعتمرين، وتنظيم المؤتمرات والفعاليات الصحية المتعلقة بمواسم الحج والعمرة، وتوفير الدعم الطبي والتدريب للعاملين في المنظومة، وتنفيذ مبادرات للتوعية والتثقيف الصحي، وتعزيز الابتكار الصحي، وغير ذلك من مجالات العمل المشترك بين المجموعة والوزارة.
من جانبه، أكد د. مازن فقيه، رئيس مجموعة فقيه للرعاية الصحية، أن المجموعة تفخر بالإسهام في دعم خدمات ضيوف الرحمن من خلال إتاحة خبراتها وإمكاناتها المتطورة في مجال الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في تقديم أفضل الخدمات لضيوف بيت الله الحرام.
ويأتي هذا التعاون في إطار تعزيز التكامل بين القطاعات الحكومية والخاصة، وتحقيق الاستدامة في تقديم خدمات متميزة لضيوف

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