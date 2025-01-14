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الكاردينال بارولين يختتم زيارته للمملكة

1/14/2025 9:04:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اختتم أمين سرّ دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين، اليوم الثلاثاء، زيارته للمملكة ترأس خلالها مندوبا عن البابا فرنسيس قداسًا لتدشين كنيسة معموديّة السيّد المسيح في موقع المغطس، بالتزامن مع اليوبيل الفضي لحجّ الكنائس الكاثوليكيّة الوطنيّ.


وبحسب بيان صحفي للمركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام اليوم الثلاثاء، التقى الكاردينال بارولين خلال الزيارة جلالة الملك عبدالله الثاني، ورئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، ورعى فعاليات أقامتها مختلف القطاعات الرعويّة والكنسيّة والبرامج الإنسانيّة والمجتمعيّة والسياحية.


وأشاد الكاردينال بارولين بالنموذج الأردني المتميز للعيش المشترك، وما يقوم به الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني من دعم للحضور المسيحي في المملكة، وبجهود الأردن في إحلال السلام في المنطقة.

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