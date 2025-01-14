شركة مطار البحرين توقع شراكة استراتيجية مع بنك البحرين والكويت لتطوير قرية الشحن السريع

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) وقّعت شركة مطار البحرين، الجهة المسؤولة عن تشغيل وإدارة مطار البحرين الدولي، اتفاقية قرض تمتد لـ15 عامًا مع بنك البحرين والكويت لتمويل مشروع تطوير قرية الشحن الجوي السريع، وهو من المشاريع الاستراتيجية في مطار البحرين الدولي.



وقد وقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين، محمد يوسف البنفلاح، والمدير العام للخدمات المصرفية للشركات في بنك البحرين والكويت، نديم الكوهجي وذلك خلال حفل الذي أقيم في مبنى أوال للطيران الخاص بمطار البحرين الدولي.

وبموجب هذه الاتفاقية، سيقوم بنك البحرين والكويت، الذي تم ترسية المناقصة عليه، بتوفير التمويل اللازم لإنشاء وتطوير المشروع الذي يضم مستودعات متطورة ومناطق خدمة للطائرات وبنية تحتية حديثة.

وصرح محمد يوسف البنفلاح، الرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين، قائلاً: "يسرنا توقيع هذه الاتفاقية مع بنك البحرين والكويت، شريكنا الاستراتيجي الذي تربطنا به علاقة تعاون وثيقة وممتدة لفترة طويلة من الزمن."، مشيراً الى أهمية مشروع قرية الشحن السريع حيث يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية قطاع الخدمات اللوجستية لمملكة البحرين، التي أُطلقت في عام 2021، كما يسهم في تحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030، ويهدف إلى تعزيز القدرات اللوجستية لمطار البحرين الدولي وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي إقليمي رائد، معرباً عن شكره لبنك البحرين والكويت على دعمه وثقته في رؤية شركة مطار البحرين للمشاريع التطويرية مثل مشروع قرية الشحن الجوي السريع.

من جانبه، قال نديم الكوهجي، مدير عام الخدمات المصرفية للشركات في بنك البحرين والكويت أن توقيع اتفاقية شراكة لتمويل مشروع قرية الشحن الجوي السريع جاء في إطار التزام البنك بمسؤوليته تجاه دعم المشاريع والأعمال الكبرى التي تساهم في التنمية الاقتصادية والنمو الاجتماعي، كجزء أساسي من استراتيجية البنك لتمويل المشروعات التجارية والاستثمارية والتي يركز من خلالها على تسهيل حصولها على الحلول التمويلية اللازمة لإطلاق وتطوير واستدامة أعمالها وتوسعة أنشطتها وزيادة قدرتها على خلق فرص العمل وتنمية الاقتصاد الوطني.



وتعد هذه الاتفاقية خطوة مهمة لدعم تطوير قرية الشحن الجوي السريع، في إطار التزام شركة مطار البحرين في دعم النمو الاقتصادي والابتكار من خلال قطاع الطيران في مملكة البحرين.

والجدير بالذكر أن هذا المشروع سيساهم في تعزيز قدرات مطار البحرين الدولي في مجال الشحن الجوي والخدمات اللوجستية؛ حيث يُتوقع أن تصل الطاقة الاستيعابية للقرية إلى 1.3 مليون طن سنويًا مقارنة بـ 360,000 طن حاليًا. وستشمل المرحلة الأولى من المشروع، والتي تمتد على مساحة 12,500 متر مربع، مستودعات متطورة تستقطب استثمارات أجنبية، بما في ذلك شركة فيديكس. ومع إضافة 52,000 متر مربع في المرحلة الثانية واستقطاب استثمارات نوعية، من المتوقع أن تتضاعف إمكانيات المشروع للمساهمة بفاعلية في تحقيق أهداف استراتيجية قطاع الخدمات اللوجستية لمملكة البحرين ورؤية البحرين الاقتصادية 2030.