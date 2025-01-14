أفضل طرق للحفاظ على لون شعرك المصبوغ لأطول فترة ممكنة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- إذا كنتِ من محبات تغيير لون شعرك، فبالتأكيد تعرفين أن الحفاظ على لون الشعر المصبوغ يمكن أن يكون تحديًا كبيرًا. فبينما تتعرض خيوط الشعر للعوامل البيئية مثل الشمس والماء، قد يتلاشى اللون بسرعة وتفقدين بريقه وجماله. لكن هناك خطوات بسيطة يمكنك اتباعها لتحافظي على لون شعرك لأطول فترة ممكنة. في هذا المقال، سنتعرف على أفضل النصائح التي تساهم في الحفاظ على لون شعرك المصبوغ ومنع تلاشيه.

للحفاظ على لون شعرك المصبوغ لأطول فترة ممكنة، يمكنك اتباع هذه النصائح:

- استخدمي شامبو خاص بالشعر المصبوغ: اختاري شامبو وبلسم مخصص للشعر المصبوغ يحتوي على مكونات تحمي اللون وتمنع تلاشيه.

- تجنب غسل الشعر بشكل مفرط: اغسلي شعرك أقل من المعتاد لأن الغسيل المتكرر يمكن أن يؤدي إلى تلاشي اللون بسرعة. حاولين غسل الشعر مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع فقط.

- استخدمي الماء البارد أو الفاتر: الماء الساخن يمكن أن يزيل الزيوت الطبيعية ويساهم في تلاشي اللون، لذا يفضل غسل الشعر بماء فاتر أو بارد.

- تجنب التعرض المفرط للشمس: الأشعة فوق البنفسجية يمكن أن تضر باللون. ارتدي قبعة أو استخدمي منتجات شعر تحتوي على واقي شمس لحماية اللون.

- قللي من استخدام أدوات التصفيف الحرارية: حرارة أدوات مثل المكواة والمجفف يمكن أن تتسبب في تلف الشعر وتفتيح اللون. إذا كنتِ بحاجة لاستخدام هذه الأدوات، تأكدي من استخدام واقي حراري.

- ترطيب الشعر بانتظام: الشعر المصبوغ يمكن أن يصبح جافًا ومتقصفًا. استخدمي ماسكات الترطيب أو الزيوت الطبيعية (مثل زيت الأرجان أو زيت جوز الهند) للحفاظ على صحة شعرك ولمعانه.

- استخدام منتجات حماية اللون: هناك العديد من المنتجات التي تحتوي على مكونات تحمي اللون وتطيله، مثل سيرومات أو رذاذ الحماية من الشمس.

- مراجعة الصبغة بشكل دوري: إذا لاحظت تلاشي اللون، قد تحتاجين إلى إعادة صبغ الشعر بين الحين والآخر للحفاظ على إشراقته.



باتباع هذه النصائح، يمكنك الحفاظ على لون شعرك المصبوغ لفترة أطول وتحميه من التلاشي والتلف.



