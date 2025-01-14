الناتو يبدأ دورياته في بحر البلطيق

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أطلق حلف "الناتو" عملية لتسيير دوريات في بحر البلطيق لما أسماه "حماية البنية التحتية تحت الماء في بلدانه".
جاء ذلك وفقا لما أعلنه الأمين العام للحلف مارك روته في مؤتمر صحفي بهلسنكي، بثته الخدمة الصحفية للتحالف، حيث تابع: "يطلق حلف (الناتو) عملية Baltic Sentry حيث ستقوم هذه المهمة بمراقبة الوضع، بمساعدة الفرقاطات وطائرات الدوريات البحرية".
وكان الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب قد طلب من التحالف تعزيز وجوده بالقرب من البنية التحتية الحيوية في بحر البلطيق بعد تعرض كابل الطاقة EstLink2 للتلف.
RT
MENAFN14012025000208011052ID1109088716
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.