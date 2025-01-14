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الناتو يبدأ دورياته في بحر البلطيق

1/14/2025 8:13:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أطلق حلف "الناتو" عملية لتسيير دوريات في بحر البلطيق لما أسماه "حماية البنية التحتية تحت الماء في بلدانه".
جاء ذلك وفقا لما أعلنه الأمين العام للحلف مارك روته في مؤتمر صحفي بهلسنكي، بثته الخدمة الصحفية للتحالف، حيث تابع: "يطلق حلف (الناتو) عملية Baltic Sentry حيث ستقوم هذه المهمة بمراقبة الوضع، بمساعدة الفرقاطات وطائرات الدوريات البحرية".


وكان الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب قد طلب من التحالف تعزيز وجوده بالقرب من البنية التحتية الحيوية في بحر البلطيق بعد تعرض كابل الطاقة EstLink2 للتلف.

RT

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