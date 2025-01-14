لافروف : روسيا لم ولن تغادر الشرق الأوسط

لافروف : روسيا لم ولن تغادر الشرق الأوسط
التاريخ
1/14/2025 8:13:31 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أكد وزير
الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا لم ولن تغادر الشرق الأوسط.
وقال إن روسيا على اتصال يومي مع السلطات الجديدة في سوريا ومستعدة للمساهمة في تحسين الوضع هناك .
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