محللون في الاعلام العبري : إسرائيل ستضطر إلى دفع ثمن باهظ لا مفر منه

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN - رأى محللون إسرائيليون، الثلاثاء، إن تل أبيب ستضطر إلى دفع "ثمن باهظ لا مفر منه" في الصفقة المحتملة لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

واستذكر المحللون تصريحات سابقة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رفض فيها الاتفاق المرتقب بداعي رفض الانسحاب من محور فيلادلفيا الحدودي بين قطاع غزة ومصر، رغم أن الاتفاق ينص على الانسحاب الإسرائيلي منه.

وأشار المحللون إلى أن قبول للاتفاق الذي سبق أن رفضه، هو نتاج ضغط الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

وعلى مدار الأسابيع الماضية، كثف الوسطاء جهودهم لعقد لقاءات غير مباشرة بين "حماس" وإسرائيل، ما أدى إلى "تحقيق تقدم كبير في المفاوضات"، حيث أصبحت تفاصيل الصفقة شبه مكتملة بنسبة 90 بالمئة، بحسب ما نقلته وسائل إعلام عبرية.

واعتبر المحلل العسكري بصحيفة "هآرتس" عاموس هارئيل، الثلاثاء، أن“إسرائيل ستضطر إلى دفع ثمن باهظ ولكن لا مفر منه لصفقة إطلاق سراح الرهائن".

وقال: "يبدو أن مفاوضات صفقة الرهائن تتجه نحو نتيجة إيجابية وتحت ضغط أمريكي شديد، تجاوزت إسرائيل الخطوط الحمراء السابقة وهي الآن مستعدة للإعلان عن صفقة، حتى قبل تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة الأسبوع المقبل".

واستدرك: "ولكن كما هي العادة، هناك تحفظات، الأول هو أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ما يزال بإمكانه التراجع كما حدث مرات عديدة من قبل في تاريخ المفاوضات".

والثاني، هو "أنه رغم الإشارة الإيجابية، لم يتم تقديم إجابة نهائية من حماس حتى الآن .

وأضاف: "على افتراض معقول بأن الصفقة سيتم التوصل إليها بالفعل، فإن العامل الحاسم هو تأثير ترامب.. يتمتع الرئيس القادم بنفوذ أكبر بكثير على نتنياهو والوسطاء المصريين والقطريين مقارنة بالرئيس المنتهية ولايته جو بايدن".

وتابع: "وكان أفضل مثال على نفوذ ترامب هو اجتماع صباح السبت غير المعتاد الذي استضاف فيه رئيس الوزراء مبعوث الرئيس (الأمريكي) القادم الخاص إلى الشرق الأوسط ستيفن ويتكوف".



و"أوضح مبعوث ترامب لمضيفه بعبارات لا لبس فيها أن الرئيس المنتخب دونالد ترامب يتوقع منه الموافقة على صفقة.. اختفت فجأة أشياء أطلق عليها نتنياهو قضايا حياة أو موت، هل لا يزال أحد يتذكر أساس وجودنا، ممر فيلادلفيا؟".

وكان نتنياهو برر في الماضي رفضه الاتفاق برفض الانسحاب من ممر فيلادلفيا على الحدود بين قطاع غزة ومصر، ولكن الاتفاق ينص على انسحاب إسرائيل من الممر وإن كان تدريجيا.

كما أشار نتنياهو إلى أن لا نهاية للحرب قبل هزيمة "حماس".

غير أن هارئيل قال: "لا شك أن الاستمرار في ضرب حماس له قيمة كبيرة، ولكن حماس لم تُهزم بعد، والنصر الكامل لن ينتظرها في الأفق القريب. والواقع أن ادعاء نتنياهو بأن الضغط العسكري وحده سيؤدي إلى إطلاق سراح الرهائن ــ وهو الادعاء الذي أيده في بعض الأحيان كبار قادة الجيش الإسرائيلي ــ أثبت أنه لا أساس له من الصحة".

من جهته، أشار المحلل بصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية يوسي يهوشع إلى أنه "في الواقع، تدفع إسرائيل ثمنا يستحق صفقة كاملة، وليس صفقة جزئية".

وقال الثلاثاء: "ليست هناك حاجة لتجميل الواقع.. الاتفاق الناشئ لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المختطفين سيء لإسرائيل، لكن ليس أمامها خيار سوى القبول به".

وتساءل ردا على الادعاءات بأن الاتفاق يسمح لإسرائيل بالعودة للحرب: "إذا كان الاتفاق يسمح بعودة السكان (الفلسطينيين) إلى شمال قطاع غزة، فكيف ستضمن إسرائيل بالضبط القدرة على العودة إلى القتال إذا قررت حماس عدم الاستمرار في الاتفاق؟ ستكون الأسعار أعلى بعدة مرات مما دفعناه حتى الآن".

وأضاف: "بالمناسبة، يبدو الانسحاب من محور فيلادلفيا الذي كان حتى بضعة أشهر مضت حجر الأساس لوجودنا وفقا لرئيس الوزراء، أقل خطورة".

وتابع: "من ناحية أخرى، فإن إغراق المنطقة بالسكان المدنيين سيحول استئناف القتال إلى كابوس".

وأشار إلى أنه "هكذا، بعد 15 شهرا من بداية الحرب، لم ينجح الجيش فعليا في إسقاط الجناح العسكري لحماس، وهو مسؤوليته، ومن ناحية أخرى، لم يتحرك المستوى السياسي لتشكيل حكومة بديلة في غزة".

وقال يهوشع: "وهكذا نحصل على اتفاق ندفع فيه ثمنا باهظا، كان من المفترض أن ندفعه مقابل صفقة كاملة وليس لصفقة جزئية، وبعد ذلك ستختفي أدوات الضغط التي كان من المفترض أن تضمن المراحل التالية“.

وكما غيره من المحللين الإسرائيليين، فقد أشار المحلل بصحيفة "معاريف" بن كسبيت إلى أن الاتفاق سيتم بسبب ضغط الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

وقال الثلاثاء: "خطة إطلاق سراح الرهائن التي من المفترض أن تصل إليها إسرائيل وحماس هي نتيجة تهديدات صريحة من الرئيس الأمريكي القادم دونالد ترامب، وينطبق الشيء نفسه على الإشارات الصريحة التي تشير إلى النهاية الوشيكة للحرب في شكلها الحالي".

وفي إشارة الى تهديدات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بالانسحاب من الحكومة حال توقيع الاتفاق، قال بن كسبيت: "قام نتنياهو بحساباته. مع بن غفير سوف يتعايش، أما مع ترامب سيكون الأمر أكثر صعوبة".

وأضاف: "لذلك في الوقت الحالي، اتضح أن ترامب أكثر رعبا من بن غفير و(وزير المالية بتسلئيل) سموتريتش، ولهذا السبب بذل نتنياهو جهدا كبيرا بالأمس لشرح ذلك لهم".

وتابع: "مع سموتريتش، وجد (نتنياهو) الاستماع، الرجل يعتمد على ضم الضفة الغربية في عام 2025، ولن يحدث ذلك بدون ترامب".

وعن رفض نتنياهو سابقا للاتفاق بسبب تضمنه انسحابا من محور فيلادلفيا، تساءل بن كسبيت: "وماذا عن فيلادلفيا؟ هل يمكن أن يكونوا قد وضعوا فيلادلفيا في السجل العقاري باسمنا؟".

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 156 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.