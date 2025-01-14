إبراهيم المطوع لـ "بي آر ويك": استضافة السعودية لإكسبو وكأس العالم ستغير مشهد العلاقات العامة بالشرق الأوسط

(MENAFN
- JUMMAR PR) أكد إبراهيم المطوع، الرئيس والشريك المؤسس لشركة جمار للعلاقات العامة، أن استضافة المملكة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم ومعرض اكسبو من شأنها أن تدفع سوق العلاقات العامة إلى آفاق جديدة وتغير مشهد الصناعة في المنطقة.
وتوقع المطوع في تصريحات لمجلة "بي آر ويك" العالمية المتخصصة في مجال العلاقات العامة والاتصال، ضمن استطلاعها السنوي لآراء قادة قطاع العلاقات العامة والاتصال في منطقة الشرق الأوسط، أن يزداد الدور السعودي في إعادة تشكيل سوق العلاقات العامة تأثيراً، وأن تتعدد أبعاده مع استضافة المملكة لهذه الفعاليات العالمية، التي سوف تحفز النمو في العديد من القطاعات الاقتصادية، وما يرافق ذلك من طلب متزايد على خدمات العلاقات العامة الاحترافية التي تفهم سوق المنطقة وثقافة مجتمعاتها.
وتعد مجلة "بي آر ويك" المرموقة، هي المصدر الأبرز والأهم في مجال العلاقات العامة في العالم، ومرجعاً أساسياً للمحترفين في القطاع، كما يصنف تقريرها السنوي بأنه الأهم في الصناعة، وتصف فاينانشال تايمز الجوائز التي تقدمها في المجال بأنها "أعلى التكريمات في مجال الاتصال والعلاقات العامة".
وتعد شركة جمار للعلاقات العامة والاتصال من أسرع الشركات الاستشارية نمواً في المنطقة، وتملك فريقاً يضم نخبة من محترفي الاتصال والتخطيط الاستراتيجي وإدارة الأزمات، وتطوير المحتوى الاقتصادي والرصد وتحليل البيانات، مع خبرات في العمل لدى كبرى الشركات الاستشارية العالمية والصحافة الاقتصادية والدولية وأسلوب الحياة، وهو ما قادها لتحقيق نمو كبير في محفظتها من الشركات والهيئات الكبرى في السعودية.
وتأسست جمار عام 2021 ونجحت في توسيع محفظتها لتضم عملاء من قطاعات الطيران، والتقنية، والمالية، والعقار، والطاقة، والإعلام، والترفيه، والضيافة. كما أنها الشريك السعودي لـ PROI، وهو أكبر وأهم تحالف عالمي لوكالات الاتصال المستقلة، ويضم 90 شركة علاقات عامة واتصالات في 165 مدينة تتوزع على 60 دولة.
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