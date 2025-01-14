عين على القدس يسلط الضوء على معاناة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- سلط برنامج عين على القدس الذي عرضه التلفزيون الأردني، أمس الاثنين، الضوء على معاناة والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. وبشكل خاص بعد الحرب التي أعلنتها حكومة الاحتلال على قطاع غزة.ووفقا لتقرير البرنامج المعد في القدس، فإن التقارير الرسمية لمنظمات حقوق الإنسان الدولية، تؤكد أن العام الماضي كان "الأسوأ" من حيث سوء المعاملة التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلية ضد المعتقلين والأسرى الفلسطينيين، ما أسفر عن استشهاد عدد منهم. إضافة إلى أن الأرقام الرسمية تشير إلى أن العام الماضي شهد أيضا رقما قياسيا من حيث أعداد المعتقلين الفلسطينيين في القدس وجميع الأراضي الفلسطينية المحتلة.وأكد التقرير أنه منذ بداية الحرب على غزة، يواجه المعتقلون الفلسطينيون "حربا غير مصورة" داخل السجون الإسرائيلية، حيث يتم حرمانهم من الطعام والعلاج، ومن ضمنها علاجات الأمراض المزمنة كالسكري والضغط والسرطان. إضافة إلى انتشار الأمراض الناتجة عدم توفير سلطات الاحتلال ظروف ووسائل النظافة الشخصية للأسرى ومنعهم من الاستحمام.وقال مدير نادي الأسير الفلسطيني في القدس، ناصر قوس، إن جميع أهالي المعتقلين الفلسطينيين ينتظرون عقد صفقة تبادل للأسرى بين حكومة الاحتلال وحركة حماس، بالرغم من مخاوفهم الكبيرة من أن الحكومة الإسرائيلية الحالية تحاول المماطلة لكسب الوقت من أجل استمرارها بحرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني والضغط عليه، لافتا إلى أنه في بداية الحرب تمت صفقة بين الجانبين تم بموجبها إطلاق سراح بعض النساء والأطفال، إلا أن الاحتلال عاد واعتقل العديد منهم بعد فترة قصيرة.وأضاف أن إدارة السجون الإسرائيلية تلقت أسماء الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم، وبدأت بنقلهم الى أماكن أخرى تمهيدا للإفراج عنهم. حيث ستشتمل المرحلة الأولى من العملية إطلاق سراح 35 أسيرا إسرائيليا في غزة، مقابل 1500-3000 أسير فلسطيني بالسجون الإسرائيلية، منهم ما يقارب ال200 من المحكومين مدى الحياة.وأوضح قوس أن عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال كان قبل الحرب 5300 أسير، ووصل اليوم إلى 10300 أسير، وفقا لسجلات هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني، منوها إلى وجود عدد كبير من الأسرى لا أحد يعلم عنهم شيئا، لا سيما في قطاع غزة. إضافة إلى الإخفاء القسري للفلسطينيين، والذي يسعى الاحتلال الإسرائيلي إلى إخفاء حقيقة وجودهم.



وأشار إلى استشهاد 55 أسيرا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية منذ بدء الحرب على غزة، فيما بلغ إجمالي عدد الشهداء الفلسطينيين في سجون الاحتلال منذ عام 1967 حتى الآن 292 شهيدا، إلى جانب عدد كبير من الشهداء الذين تم إعدامهم ميدانيا والاحتفاظ بجثامينهم لدى الاحتلال.

ولفت إلى هنالك أكثر من 1330 أسيرا أداريا في السجون الإسرائيلية منهم 22 سيدة، يتم اعتقال عدد كبير منهم لمدد طويلة ، تصل في بعض الأحيان إلى 35 شهرا. كما أن من بين هؤلاء الأسرى العديد من الصحفيين والصحفيات.



وشدد قوس على ان حملة الاعتقالات المتصاعدة تأتي ضمن مخطط الاحتلال التهويدي لمدينة القدس، وسعيها لاستغلال الحرب على غزة لتسريع وتيرة تهويد المدينة المقدسة عبر تفريغ القدس من أهلها، بالتزامن مع عدد من الإجراءات الأخرى كمصادرة الأراضي والتضييق الاقتصادي على المقدسيين وتصاعد اقتحامات المتطرفين اليهود للأقصى وتوسيع عملية الاستيطان في القدس، إضافة لعرقلة عمل مديرية اوقاف القدس.



وأكد أهمية الوصاية الهاشمية على القدس والمقدسات، ممثلة بجلالة الملك عبدالله الثاني، وجهوده المستمرة في الدفاع عن القدس والقضية الفلسطينية في جميع المحافل الدولية.