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دعوى قضائية ضد ديزني بتهمة سرقة فكرة فيلم 'موانا 2' وفيلم 'موانا' الأصلي

1/14/2025 5:06:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تواجه شركة ديزني دعوى قضائية من الفنان باك وودال، الذي يتهمها بسرقة فكرة فيلم "موانا 2" وكذلك فكرة فيلم "موانا" الصادر عام 2016. ويدعي وودال أن أجزاء من سيناريو فيلمه "Bucky" تم استخدامها في الفيلم، حيث تشير الدعوى إلى أوجه التشابه بين "باكي" و"موانا"، بما في ذلك الشخصيات والأحداث مثل اللقاء مع نصف إله مغطى بالوشوم، إضافة إلى تفاصيل أخرى مثل القلادة والسلاحف.


ووفقًا للوثائق القانونية، تدعي الدعوى أن الفيلمين يشتركان في حبكة درامية مماثلة تتضمن كسر لعنة والبحث عن جزيرة قديمة. كما يزعم وودال أن شخصياته في "باكي" تعرضت للسرقة بعد أن قام بعرض نص الفيلم على ديزني من خلال المديرة السابقة للتطوير جيني مارشيك.


ويسعى وودال للحصول على تعويضات تقدر بحوالي 10 مليارات دولار، إضافة إلى أمر قضائي لمنع ديزني من المزيد من انتهاك حقوقه الفكرية.


في المقابل، نفت ديزني التهم، وأكد المخرج رون كليمنتس في تصريحاته للمحكمة أن "موانا" لم يكن مستوحى من مشروع "باكي".

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