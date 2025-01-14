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(الداخلية): مخالفة عدم ربط حزام الأمان تشمل قائد المركبة ومرافقه

1/14/2025 4:35:28 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 14 - 1 (كونا) -- قالت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الثلاثاء إن القرار الوزاري رقم 963 بشأن استخدام حزام الأمان أوجب في مادته الأولى على قائد المركبة ومن يرافقه في المقاعد الأمامية استخدام حزام الأمان أثناء سير المركبة.
وأضافت (الداخلية) في منشور لها على منصة التواصل الاجتماعي (إكس) أن منظومة كاميرات الرصد الآلي التي قامت بتركيبها الوزارة مؤخرا تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي وستقوم برصد مخالفتي عدم ربط حزام الأمان لقائد المركبة ومن يجلس بجواره واستخدام الهاتف باليد أثناء القيادة.
وأشارت إلى أن مخالفة عدم ربط حزام الأمان يتم تطبيقها على قائد المركبة ومن يرافقه في المقعد الأمامي في حالات الرصد عن طريق الدوريات أو كاميرات الرصد المروري.
وكانت (الداخلية) قد أعلنت في التاسع من سبتمبر الماضي بدء تركيب منظومة كاميرات الرصد الآلي لمخالفات عدم ربط حزام الأمان واستخدام الهاتف باليد أثناء القيادة بناء على توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح وضمن استراتيجية شاملة تنفذها لتعزيز الأمن المروري وتقليل الحوادث المرورية. (النهاية)

ع ج ر / خ د ع




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