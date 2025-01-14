(الداخلية): مخالفة عدم ربط حزام الأمان تشمل قائد المركبة ومرافقه

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 14 - 1 (كونا) -- قالت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الثلاثاء إن القرار الوزاري رقم 963 بشأن استخدام حزام الأمان أوجب في مادته الأولى على قائد المركبة ومن يرافقه في المقاعد الأمامية استخدام حزام الأمان أثناء سير المركبة.
وأضافت (الداخلية) في منشور لها على منصة التواصل الاجتماعي
(إكس) أن منظومة كاميرات الرصد الآلي التي قامت بتركيبها الوزارة مؤخرا تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي وستقوم برصد مخالفتي عدم ربط حزام الأمان لقائد المركبة ومن يجلس بجواره واستخدام الهاتف باليد أثناء القيادة.
وأشارت إلى أن مخالفة عدم ربط حزام الأمان يتم تطبيقها على قائد المركبة ومن يرافقه في المقعد الأمامي في حالات الرصد عن طريق الدوريات أو كاميرات الرصد المروري.
وكانت (الداخلية) قد أعلنت في التاسع من سبتمبر الماضي بدء تركيب منظومة كاميرات الرصد الآلي لمخالفات عدم ربط حزام الأمان واستخدام الهاتف باليد أثناء القيادة بناء على توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح وضمن استراتيجية شاملة تنفذها لتعزيز الأمن المروري وتقليل الحوادث المرورية. (النهاية)
ع ج ر / خ د ع
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