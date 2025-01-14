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هكذا علق ترامب على تقدم مفاوضات اتفاق غزة

1/14/2025 12:04:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، الإثنين، إنه يعتقد أن اتفاقًا بشأن الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة قد يكتمل بحلول نهاية الأسبوع.


وأضاف ترامب في مقابلة مع موقع "نيوزماكس": "أنا أفهم أنه تم التوصل إلى مصافحة، هم بصدد إنهاء الاتفاق، لكن يجب أن يتم ذلك"، من دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل.


يُشار إلى أن السفير المقبل لترامب في الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، موجود في المنطقة، والتقى مسؤولين إسرائيليين وقطريين في الأيام الماضية.


ويتعاون ويتكوف عن كثب مع المبعوث الأميركي المنتهية ولايته للشرق الأوسط، بريت ماكغورك، الذي كان في الدوحة لعدة أيام.


وكان ترامب قد حذر الأسبوع الماضي من أن "الجحيم" سينفجر في الشرق الأوسط -وفقا لقوله- إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قبل تنصيبه في 20 يناير الجاري.

سكاي نيوز عربية

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