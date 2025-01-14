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الأرصاد: أجواء باردة حتى نهاية الأسبوع ولا مؤشرات على منخفضات جديدة

1/14/2025 12:04:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نشرت إدارة الأرصاد الجوية تطورات حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع، مؤكدةً أنه لا يوجد أي مؤشرات على منخفضات أو حالات عدم استقرار جوي حتى الجمعة.


الثلاثاء والأربعاء ، من المتوقع بإذن الله أن يكون الطقس خلال النهار باردًا نسبيًا في أغلب المناطق، لا سيما فوق المرتفعات الجبلية، ومائلًا للدفء في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة. تظهر الغيوم على ارتفاعات عالية (الثلاثاء) ومتوسطة وعالية (الأربعاء)، والرياح تكون جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تتحول مساء الأربعاء إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة.


أما خلال الليل، فيسود طقس بارد في معظم المناطق وبارد نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح تكون خفيفة السرعة.


وحذرت الأرصاد من خطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر يوم الثلاثاء في مناطق البادية.


الخميس والجمعة ، بمشيئة الله، تنخفض درجات الحرارة قليلاً يوم الخميس ويستمر الانخفاض يوم الجمعة، مع بقاء الطقس باردًا نسبيًا في أغلب المناطق، ومائلًا للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة. تظهر الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا خلال النهار.


أما ليلاً، فيكون الطقس باردًا بوجه عام، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

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