Tuesday, 14 January 2025 07:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بالأسماء.. دائرة حكومية تدعو أردنيين لاستكمال إجراءات تعيينهم

1/14/2025 12:04:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- دعت دائرة الافتاء العام التالية اسماؤهم لغايات استكمال اجراءات تعيينهم خلال 10 ايام .

وتاليا الاسماء :




MENAFN14012025000208011052ID1109086867

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث