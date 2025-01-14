بالأسماء.. دائرة حكومية تدعو أردنيين لاستكمال إجراءات تعيينهم

بالأسماء.. دائرة حكومية تدعو أردنيين لاستكمال إجراءات تعيينهم
التاريخ
1/14/2025 12:04:20 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
دعت دائرة الافتاء العام التالية اسماؤهم لغايات استكمال اجراءات تعيينهم خلال 10 ايام .
وتاليا الاسماء :
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