مناقصة لإنشاء شبكة الصرف الصحي في المالكية في مجمع 1033 بـ4.7 ملايين دينار

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتبت‭: ‬نوال‭ ‬عباس‭ ‬ الثلاثاء ١٤ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

فتح‭ ‬مجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات،‭ ‬الجهة‭ ‬التنظيمية‭ ‬المستقلة‭ ‬المكلفة‭ ‬بالإشراف‭ ‬على‭ ‬ممارسات‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬الحكومية،‭ ‬أمس،‭ ‬مظاريف‭ ‬6‭ ‬مناقصات‭ ‬مطروحة‭ ‬من‭ ‬جهات‭ ‬مختلفة‭. ‬

وتنافست‭ ‬8‭ ‬شركات‭ ‬على‭ ‬مناقصة‭ ‬طرحتها‭ ‬وزارة‭ ‬الاشغال‭ ‬لإنشاء‭ ‬شبكة‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬في‭ ‬المالكية‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬1033‭ (‬المنطقة‭ ‬الجنوبية‭)‬،‭ ‬وتقدمت‭ ‬شركة‭ ‬عبدالكريم‭ ‬الجهرمي‭ ‬للمقاولات‭ ‬بأقل‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬3‭ ‬ملايين‭ ‬و422‭ ‬ألفا‭ ‬و999‭ ‬دينارا،‭ ‬بينما‭ ‬تقدمت‭ ‬شركة‭ ‬ KINGDOM ‭ ‬ ASPHALT ‭ ‬بأعلى‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬4‭ ‬ملايين‭ ‬و735‭ ‬ألفا‭ ‬و546‭ ‬دينارا‭.‬

ويهدف‭ ‬المشروع‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬المنطقة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تطوير‭ ‬شبكة‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭. ‬يشمل‭ ‬بناء‭ ‬شبكة‭ ‬صرف‭ ‬صحي‭ ‬تتدفق‭ ‬بتأثير‭ ‬الجاذبية‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬حفر‭ ‬الخنادق‭ ‬وإنشاء‭ ‬محطة‭ ‬رفع‭ ‬صرف‭ ‬صحي‭ ‬جديدة‭ ‬بسعة‭ ‬180‭ ‬لترا‭-‬ثانية،‭ ‬وإنشاء‭ ‬محطة‭ ‬ضخ‭ ‬صرف‭ ‬صحي‭ ‬جديدة‭ ‬بسعة‭ ‬50‭ ‬لترا‭-‬ثانية،‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬موضح‭ ‬في‭ ‬رسومات‭ ‬المناقصة‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭:‬

‭ ‬1-‭ ‬بناء‭ ‬شبكة‭ ‬صرف‭ ‬صحي‭ ‬بطول‭ ‬2‭.‬301‭ ‬كيلومتر‭ ‬وبقطر‭ ‬150‭ ‬مم‭ (‬أنابيب‭ ‬فرعية‭ ‬توصيلات‭ ‬منزلية‭). ‬2-‭ ‬بناء‭ ‬شبكة‭ ‬صرف‭ ‬صحي‭ ‬بطول‭ ‬4‭.‬799‭ ‬كيلومترات‭ ‬وبقطر‭ ‬يتراوح‭ ‬بين‭ ‬200‭ ‬مم‭ ‬إلى‭ ‬600‭ ‬مم‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬حفر‭ ‬الخنادق‭ (‬أنابيب‭ ‬رئيسية‭ ‬3‭- ‬بناء‭ ‬مائة‭ ‬وتسعة‭ ‬وتسعين‭ (‬199‭) ‬توصيلة‭ ‬للمنازل‭ ‬القائمة‭ ‬وسبعة‭ ‬وخمسين‭ (‬57‭) ‬توصيلة‭ ‬للمنازل‭ ‬المستقبلية،‭ ‬بحسب‭ ‬المواصفات‭ ‬العالمية‭. ‬4‭- ‬بناء‭ ‬محطة‭ ‬رفع‭ ‬صرف‭ ‬صحي‭ ‬رئيسية‭ ‬بسعة‭ ‬50‭ ‬لترا‭-‬ثانية‭. ‬5‭- ‬بناء‭ ‬محطة‭ ‬ضخ‭ ‬صرف‭ ‬صحي‭ ‬رئيسية‭ ‬بسعة‭ ‬180‭ ‬لترا‭-‬ثانية‭. ‬6‭- ‬تفكيك‭ ‬وإيقاف‭ ‬تشغيل‭ (‬2‭) ‬محطة‭ ‬رفع‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ (‬ي15‭ & ‬ي15أ‭) ‬7-‭ ‬بناء‭ ‬مائة‭ ‬وخمسة‭ ‬وسبعين‭ (‬175‭) ‬غرفة‭ ‬كشف‭ ‬ – ‭ ‬تفتيش‭ ‬للصرف‭ ‬الصحي‭ ‬مصنفة‭ ‬بحسب‭ ‬التالي‭: ‬من‭ ‬النوع‭ (‬ف‭)‬41‭ ‬غرفة‭ ‬من‭ ‬النوع‭ (‬ج‭) ‬01‭ ‬غرفة،‭ ‬ومن‭ ‬النوع‭ (‬ه‭) ‬133‭ ‬غرفة‭ ‬كشف‭ ‬ – ‭ ‬تفتيش‭ ‬للصرف‭ ‬الصحي‭.‬

وتقدمت‭ ‬شركة‭ ‬البحرين‭ ‬الوطنية‭ ‬للتأمين‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬مناقصة‭ ‬طرحتها‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬للـتأمين‭ ‬على‭ ‬ممتلكات‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬ضد‭ ‬جميع‭ ‬المخاطر‭ ‬والتخريب‭ ‬والإرهاب‭ ‬والخسائر‭ ‬المترتبة‭ ‬على‭ ‬الشركة‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬143‭ ‬ألفا‭ ‬و497‭ ‬دينارا‭.‬

ترغب‭ ‬شركة‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬تعيين‭ ‬شركة‭ ‬تأمين‭ ‬لتغطية‭ ‬التأمين‭ ‬على‭ ‬ممتلكات‭ ‬الحلبة‭ ‬ضد‭ ‬جميع‭ ‬المخاطر‭ ‬والتخريب‭ ‬والإرهاب‭ ‬والخسائر‭ ‬اللاحقة‭. ‬وذلك‭ ‬وفقًا‭ ‬للمواصفات‭ ‬والتفاصيل‭ ‬المذكورة‭ ‬في‭ ‬وثائق‭ ‬المناقصة‭. ‬سيكون‭ ‬التعيين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عملية‭ ‬طرح‭ ‬المناقصة‭.‬

وتنافست‭ ‬5‭ ‬شركات‭ ‬على‭ ‬مناقصة‭ ‬طرحتها‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض‭ ‬لتنفيذ‭ ‬وتخطيط‭ ‬مهرجان‭ ‬البحرين‭ ‬للطعام‭ ‬النسخة‭ ‬التاسعة‭ ‬2025،‭ ‬وتقدمت‭ ‬شركة‭ ‬بيكو‭ ‬إنترناشيونال‭ (‬البحرين‭ ‬بأعلى‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬498‭ ‬ألفا‭ ‬و366‭ ‬دينارا،‭ ‬بينما‭ ‬تقدمت‭ ‬شركة‭ ‬موتيفات‭ ‬إيفنتس‭ ‬اند‭ ‬ميديا‭ ‬بأقل‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬378‭ ‬ألفا‭ ‬و537‭ ‬دينارا‭.‬

تدعو‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض‭ ‬شركات‭ ‬الفعاليات‭ ‬المتخصصة‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬عرضها‭ ‬لمناقصة‭ ‬مهرجان‭ ‬البحرين‭ ‬للطعام‭ ‬للنسخة‭ ‬التاسعة‭ ‬وستكون‭ ‬الشركة‭ ‬مسؤولة‭ ‬عن‭ ‬تخطيط،‭ ‬تنفيذ‭ ‬وإدارة‭ ‬المشاركين‭ ‬وتخطيط‭ ‬وإدارة‭ ‬الجزء‭ ‬الترفيهي‭ ‬من‭ ‬المهرجان‭.‬