مناقصة لإنشاء شبكة الصرف الصحي في المالكية في مجمع 1033 بـ4.7 ملايين دينار

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتبت: نوال عباس
الثلاثاء ١٤ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
فتح مجلس المناقصات والمزايدات، الجهة التنظيمية المستقلة المكلفة بالإشراف على ممارسات المناقصات والمزايدات الحكومية، أمس، مظاريف 6 مناقصات مطروحة من جهات مختلفة.
وتنافست 8 شركات على مناقصة طرحتها وزارة الاشغال لإنشاء شبكة الصرف الصحي في المالكية في مجمع 1033 (المنطقة الجنوبية)، وتقدمت شركة عبدالكريم الجهرمي للمقاولات بأقل العطاءات بقيمة تبلغ 3 ملايين و422 ألفا و999 دينارا، بينما تقدمت شركة KINGDOM ASPHALT بأعلى العطاءات بقيمة تبلغ 4 ملايين و735 ألفا و546 دينارا.
ويهدف المشروع إلى تعزيز المنطقة من خلال تطوير شبكة الصرف الصحي. يشمل بناء شبكة صرف صحي تتدفق بتأثير الجاذبية عن طريق حفر الخنادق وإنشاء محطة رفع صرف صحي جديدة بسعة 180 لترا-ثانية، وإنشاء محطة ضخ صرف صحي جديدة بسعة 50 لترا-ثانية، كما هو موضح في رسومات المناقصة. بالإضافة إلى:
1- بناء شبكة صرف صحي بطول 2.301 كيلومتر وبقطر 150 مم (أنابيب فرعية توصيلات منزلية). 2- بناء شبكة صرف صحي بطول 4.799 كيلومترات وبقطر يتراوح بين 200 مم إلى 600 مم عن طريق حفر الخنادق (أنابيب رئيسية 3- بناء مائة وتسعة وتسعين (199) توصيلة للمنازل القائمة وسبعة وخمسين (57) توصيلة للمنازل المستقبلية، بحسب المواصفات العالمية. 4- بناء محطة رفع صرف صحي رئيسية بسعة 50 لترا-ثانية. 5- بناء محطة ضخ صرف صحي رئيسية بسعة 180 لترا-ثانية. 6- تفكيك وإيقاف تشغيل (2) محطة رفع الصرف الصحي (ي15 & ي15أ) 7- بناء مائة وخمسة وسبعين (175) غرفة كشف – تفتيش للصرف الصحي مصنفة بحسب التالي: من النوع (ف)41 غرفة من النوع (ج) 01 غرفة، ومن النوع (ه) 133 غرفة كشف – تفتيش للصرف الصحي.
وتقدمت شركة البحرين الوطنية للتأمين للحصول على مناقصة طرحتها حلبة البحرين الدولية للـتأمين على ممتلكات حلبة البحرين الدولية ضد جميع المخاطر والتخريب والإرهاب والخسائر المترتبة على الشركة بقيمة تبلغ 143 ألفا و497 دينارا.
ترغب شركة حلبة البحرين الدولية في تعيين شركة تأمين لتغطية التأمين على ممتلكات الحلبة ضد جميع المخاطر والتخريب والإرهاب والخسائر اللاحقة. وذلك وفقًا للمواصفات والتفاصيل المذكورة في وثائق المناقصة. سيكون التعيين من خلال عملية طرح المناقصة.
وتنافست 5 شركات على مناقصة طرحتها هيئة البحرين للسياحة والمعارض لتنفيذ وتخطيط مهرجان البحرين للطعام النسخة التاسعة 2025، وتقدمت شركة بيكو إنترناشيونال (البحرين بأعلى العطاءات بقيمة تبلغ 498 ألفا و366 دينارا، بينما تقدمت شركة موتيفات إيفنتس اند ميديا بأقل العطاءات بقيمة تبلغ 378 ألفا و537 دينارا.
تدعو هيئة البحرين للسياحة والمعارض شركات الفعاليات المتخصصة إلى تقديم عرضها لمناقصة مهرجان البحرين للطعام للنسخة التاسعة وستكون الشركة مسؤولة عن تخطيط، تنفيذ وإدارة المشاركين وتخطيط وإدارة الجزء الترفيهي من المهرجان.
MENAFN13012025000055011008ID1109086763
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.