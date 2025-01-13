Tuesday, 14 January 2025 05:15 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مناقصة لإنشاء شبكة الصرف الصحي في المالكية في مجمع 1033 بـ4.7 ملايين دينار

1/13/2025 11:32:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭: ‬نوال‭ ‬عباس‭ ‬ الثلاثاء ١٤ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

فتح‭ ‬مجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات،‭ ‬الجهة‭ ‬التنظيمية‭ ‬المستقلة‭ ‬المكلفة‭ ‬بالإشراف‭ ‬على‭ ‬ممارسات‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬الحكومية،‭ ‬أمس،‭ ‬مظاريف‭ ‬6‭ ‬مناقصات‭ ‬مطروحة‭ ‬من‭ ‬جهات‭ ‬مختلفة‭. ‬

وتنافست‭ ‬8‭ ‬شركات‭ ‬على‭ ‬مناقصة‭ ‬طرحتها‭ ‬وزارة‭ ‬الاشغال‭ ‬لإنشاء‭ ‬شبكة‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬في‭ ‬المالكية‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬1033‭ (‬المنطقة‭ ‬الجنوبية‭)‬،‭ ‬وتقدمت‭ ‬شركة‭ ‬عبدالكريم‭ ‬الجهرمي‭ ‬للمقاولات‭ ‬بأقل‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬3‭ ‬ملايين‭ ‬و422‭ ‬ألفا‭ ‬و999‭ ‬دينارا،‭ ‬بينما‭ ‬تقدمت‭ ‬شركة‭ ‬ KINGDOM ‭ ‬ ASPHALT ‭ ‬بأعلى‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬4‭ ‬ملايين‭ ‬و735‭ ‬ألفا‭ ‬و546‭ ‬دينارا‭.‬

ويهدف‭ ‬المشروع‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬المنطقة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تطوير‭ ‬شبكة‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭. ‬يشمل‭ ‬بناء‭ ‬شبكة‭ ‬صرف‭ ‬صحي‭ ‬تتدفق‭ ‬بتأثير‭ ‬الجاذبية‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬حفر‭ ‬الخنادق‭ ‬وإنشاء‭ ‬محطة‭ ‬رفع‭ ‬صرف‭ ‬صحي‭ ‬جديدة‭ ‬بسعة‭ ‬180‭ ‬لترا‭-‬ثانية،‭ ‬وإنشاء‭ ‬محطة‭ ‬ضخ‭ ‬صرف‭ ‬صحي‭ ‬جديدة‭ ‬بسعة‭ ‬50‭ ‬لترا‭-‬ثانية،‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬موضح‭ ‬في‭ ‬رسومات‭ ‬المناقصة‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭:‬

‭ ‬1-‭ ‬بناء‭ ‬شبكة‭ ‬صرف‭ ‬صحي‭ ‬بطول‭ ‬2‭.‬301‭ ‬كيلومتر‭ ‬وبقطر‭ ‬150‭ ‬مم‭ (‬أنابيب‭ ‬فرعية‭ ‬توصيلات‭ ‬منزلية‭). ‬2-‭ ‬بناء‭ ‬شبكة‭ ‬صرف‭ ‬صحي‭ ‬بطول‭ ‬4‭.‬799‭ ‬كيلومترات‭ ‬وبقطر‭ ‬يتراوح‭ ‬بين‭ ‬200‭ ‬مم‭ ‬إلى‭ ‬600‭ ‬مم‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬حفر‭ ‬الخنادق‭ (‬أنابيب‭ ‬رئيسية‭ ‬3‭- ‬بناء‭ ‬مائة‭ ‬وتسعة‭ ‬وتسعين‭ (‬199‭) ‬توصيلة‭ ‬للمنازل‭ ‬القائمة‭ ‬وسبعة‭ ‬وخمسين‭ (‬57‭) ‬توصيلة‭ ‬للمنازل‭ ‬المستقبلية،‭ ‬بحسب‭ ‬المواصفات‭ ‬العالمية‭. ‬4‭- ‬بناء‭ ‬محطة‭ ‬رفع‭ ‬صرف‭ ‬صحي‭ ‬رئيسية‭ ‬بسعة‭ ‬50‭ ‬لترا‭-‬ثانية‭. ‬5‭- ‬بناء‭ ‬محطة‭ ‬ضخ‭ ‬صرف‭ ‬صحي‭ ‬رئيسية‭ ‬بسعة‭ ‬180‭ ‬لترا‭-‬ثانية‭. ‬6‭- ‬تفكيك‭ ‬وإيقاف‭ ‬تشغيل‭ (‬2‭) ‬محطة‭ ‬رفع‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ (‬ي15‭ & ‬ي15أ‭) ‬7-‭ ‬بناء‭ ‬مائة‭ ‬وخمسة‭ ‬وسبعين‭ (‬175‭) ‬غرفة‭ ‬كشف‭ ‬ ‭ ‬تفتيش‭ ‬للصرف‭ ‬الصحي‭ ‬مصنفة‭ ‬بحسب‭ ‬التالي‭: ‬من‭ ‬النوع‭ (‬ف‭)‬41‭ ‬غرفة‭ ‬من‭ ‬النوع‭ (‬ج‭) ‬01‭ ‬غرفة،‭ ‬ومن‭ ‬النوع‭ (‬ه‭) ‬133‭ ‬غرفة‭ ‬كشف‭ ‬ ‭ ‬تفتيش‭ ‬للصرف‭ ‬الصحي‭.‬

وتقدمت‭ ‬شركة‭ ‬البحرين‭ ‬الوطنية‭ ‬للتأمين‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬مناقصة‭ ‬طرحتها‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬للـتأمين‭ ‬على‭ ‬ممتلكات‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬ضد‭ ‬جميع‭ ‬المخاطر‭ ‬والتخريب‭ ‬والإرهاب‭ ‬والخسائر‭ ‬المترتبة‭ ‬على‭ ‬الشركة‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬143‭ ‬ألفا‭ ‬و497‭ ‬دينارا‭.‬

ترغب‭ ‬شركة‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬تعيين‭ ‬شركة‭ ‬تأمين‭ ‬لتغطية‭ ‬التأمين‭ ‬على‭ ‬ممتلكات‭ ‬الحلبة‭ ‬ضد‭ ‬جميع‭ ‬المخاطر‭ ‬والتخريب‭ ‬والإرهاب‭ ‬والخسائر‭ ‬اللاحقة‭. ‬وذلك‭ ‬وفقًا‭ ‬للمواصفات‭ ‬والتفاصيل‭ ‬المذكورة‭ ‬في‭ ‬وثائق‭ ‬المناقصة‭. ‬سيكون‭ ‬التعيين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عملية‭ ‬طرح‭ ‬المناقصة‭.‬

وتنافست‭ ‬5‭ ‬شركات‭ ‬على‭ ‬مناقصة‭ ‬طرحتها‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض‭ ‬لتنفيذ‭ ‬وتخطيط‭ ‬مهرجان‭ ‬البحرين‭ ‬للطعام‭ ‬النسخة‭ ‬التاسعة‭ ‬2025،‭ ‬وتقدمت‭ ‬شركة‭ ‬بيكو‭ ‬إنترناشيونال‭ (‬البحرين‭ ‬بأعلى‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬498‭ ‬ألفا‭ ‬و366‭ ‬دينارا،‭ ‬بينما‭ ‬تقدمت‭ ‬شركة‭ ‬موتيفات‭ ‬إيفنتس‭ ‬اند‭ ‬ميديا‭ ‬بأقل‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬378‭ ‬ألفا‭ ‬و537‭ ‬دينارا‭.‬

تدعو‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض‭ ‬شركات‭ ‬الفعاليات‭ ‬المتخصصة‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬عرضها‭ ‬لمناقصة‭ ‬مهرجان‭ ‬البحرين‭ ‬للطعام‭ ‬للنسخة‭ ‬التاسعة‭ ‬وستكون‭ ‬الشركة‭ ‬مسؤولة‭ ‬عن‭ ‬تخطيط،‭ ‬تنفيذ‭ ‬وإدارة‭ ‬المشاركين‭ ‬وتخطيط‭ ‬وإدارة‭ ‬الجزء‭ ‬الترفيهي‭ ‬من‭ ‬المهرجان‭.‬

MENAFN13012025000055011008ID1109086763

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث