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ردا على سؤال برلماني.. وزارة الأشغال: 93% نسبة تغطية محافظة العاصمة بشبكة الصرف الصحي

1/13/2025 7:12:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكّدت‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬استمرار‭ ‬تنفيذ‭ ‬الخطط‭ ‬والبرامج‭ ‬والمشاريع‭ ‬الخدمية‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬والمشاريع‭ ‬التطويرية‭ ‬ذات‭ ‬الطابع‭ ‬الخدمي‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬مشاريع‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مناطق‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وأوضحت‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬ردّها‭ ‬على‭ ‬السؤال‭ ‬المقدّم‭ ‬من‭ ‬حسن‭ ‬عيد‭ ‬بوخمّاس،‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬النوّاب،‭ ‬أنّ‭ ‬ذلك‭ ‬يشمل‭ ‬إعداد‭ ‬برنامج‭ ‬عمل‭ ‬وخطة‭ ‬للمشاريع‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬تنفيذها‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬محافظات‭ ‬المملكة‭ ‬بحسب‭ ‬احتياجات‭ ‬تلك‭ ‬المناطق‭ ‬وذلك‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬مجلس‭ ‬أمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬والمجالس‭ ‬البلدية‭.‬

وبخصوص‭ ‬شبكة‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي،‭ ‬قالت‭ ‬الوزارة‭ ‬إنّ‭ ‬نسبة‭ ‬تغطية‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬بشبكة‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬تبلغ‭ ‬حوالي‭ ‬93 % ‭ ‬من‭ ‬العقارات‭ ‬المعمرة‭ ‬بالمحافظة،‭ ‬فيما‭ ‬بلغت‭ ‬نسبة‭ ‬توصيل‭ ‬شبكة‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬بالعقارات‭ ‬المعمّرة‭ ‬بالدائرة‭ ‬الرابعة‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬ذاتها‭ ‬حوالي‭ ‬99 % ،‭ ‬مؤكدةً‭ ‬الوزارة‭ ‬ان‭ ‬العمل‭ ‬جارٍ‭ ‬لاستكمال‭ ‬توصيل‭ ‬باقي‭ ‬العقارات‭ ‬المعمرة‭ ‬بالدائرة‭ ‬الرابعة‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬بشبكة‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي،‭ ‬حيث‭ ‬يعتمد‭ ‬تنفيذ‭ ‬هذه‭ ‬المشاريع‭ ‬على‭ ‬برنامج‭ ‬الوزارة‭ ‬المعد‭ ‬مسبقاً‭ ‬والمرتبط‭ ‬بعدة‭ ‬معايير‭ ‬منها‭ ‬نسبة‭ ‬العقارات‭ ‬المعمرة‭ ‬بالمنطقة،‭ ‬والجاهزية‭ ‬الفنية‭ ‬لإنشاء‭ ‬الشبكة،‭ ‬وتوفير‭ ‬متطلبات‭ ‬الجهات‭ ‬الخدمية‭.‬

وبخصوص‭ ‬الجزء‭ ‬غير‭ ‬الموصل‭ ‬بالشبكة،‭ ‬أشارت‭ ‬الوزارة‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬ذلك‭ ‬سيتم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مشروع‭ ‬إنشاء‭ ‬شبكة‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬بمجمع‭ ‬324‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الجفير‭ (‬قيد‭ ‬التنفيذ‭) ‬لتوصيل‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬العقارات‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬المذكورة‭. ‬

وبشأن‭ ‬مشاريع‭ ‬قطاع‭ ‬الطرق‭ ‬المنجزة‭ ‬بالدائرة‭ ‬الرابعة‭ ‬بمحافظة‭ ‬العاصمة،‭ ‬لفتت‭ ‬الوزارة‭ ‬إلى‭ ‬إنجاز‭ ‬مشروع‭ ‬تطوير‭ ‬شارع‭ ‬الفاتح،‭ ‬والذي‭ ‬يعد‭ ‬أحد‭ ‬أهم‭ ‬المشاريع‭ ‬الاستراتيجية،‭ ‬حيث‭ ‬يمتد‭ ‬من‭ ‬مدخل‭ ‬شارع‭ ‬المعارض‭ ‬شمالاً‭ ‬إلى‭ ‬تقاطع‭ ‬ميناء‭ ‬سلمان‭ ‬جنوباً‭ ‬ويشمل‭ ‬تطوير‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬تقاطع‭ ‬شارع‭ ‬الشيخ‭ ‬دعيج‭ ‬وتقاطع‭ ‬فندق‭ ‬الخليج‭ ‬وجامع‭ ‬الفاتح‭ ‬وتقاطع‭ ‬الجفير‭ (‬الدولاب‭) ‬بهدف‭ ‬توفير‭ ‬حركة‭ ‬مرورية‭ ‬سلسة‭ ‬بالاتجاهين،‭ ‬وتبلغ‭ ‬تكلفة‭ ‬المشروع‭ ‬29 , 662 , 315‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا‭.‬

وأشارت‭ ‬الوزارة‭ ‬إلى‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬قيد‭ ‬التنفيذ‭ ‬وتشمل‭ ‬مشروع‭ ‬تطوير‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬بمجمع‭ ‬324‭ ‬بمنطقة‭ ‬الجفير،‭ ‬وتطوير‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الطرق‭ ‬منها‭ ‬طريق‭ ‬4225‭ ‬بمجمع‭ ‬342‭ ‬في‭ ‬الغريفة،‭ ‬وتطوير‭ ‬شارع‭ ‬حسن‭ ‬جواد‭ ‬وطريق‭ ‬3320‭ ‬و3321‭ ‬بمجمع‭ ‬333‭ ‬في‭ ‬أم‭ ‬الحصم‭.‬

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