ردا على سؤال برلماني.. وزارة الأشغال: 93% نسبة تغطية محافظة العاصمة بشبكة الصرف الصحي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكّدت وزارة الأشغال استمرار تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع الخدمية الاستراتيجية والمشاريع التطويرية ذات الطابع الخدمي وغيرها من مشاريع البنية التحتية في مختلف مناطق مملكة البحرين.
وأوضحت الوزارة في سياق ردّها على السؤال المقدّم من حسن عيد بوخمّاس، عضو مجلس النوّاب، أنّ ذلك يشمل إعداد برنامج عمل وخطة للمشاريع التي سيتم تنفيذها في جميع محافظات المملكة بحسب احتياجات تلك المناطق وذلك بالتنسيق مع مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية.
وبخصوص شبكة الصرف الصحي، قالت الوزارة إنّ نسبة تغطية محافظة العاصمة بشبكة الصرف الصحي تبلغ حوالي 93 % من العقارات المعمرة بالمحافظة، فيما بلغت نسبة توصيل شبكة الصرف الصحي بالعقارات المعمّرة بالدائرة الرابعة في المحافظة ذاتها حوالي 99 % ، مؤكدةً الوزارة ان العمل جارٍ لاستكمال توصيل باقي العقارات المعمرة بالدائرة الرابعة في محافظة العاصمة بشبكة الصرف الصحي، حيث يعتمد تنفيذ هذه المشاريع على برنامج الوزارة المعد مسبقاً والمرتبط بعدة معايير منها نسبة العقارات المعمرة بالمنطقة، والجاهزية الفنية لإنشاء الشبكة، وتوفير متطلبات الجهات الخدمية.
وبخصوص الجزء غير الموصل بالشبكة، أشارت الوزارة إلى أنّ ذلك سيتم من خلال مشروع إنشاء شبكة الصرف الصحي بمجمع 324 في منطقة الجفير (قيد التنفيذ) لتوصيل عدد من العقارات في المنطقة المذكورة.
وبشأن مشاريع قطاع الطرق المنجزة بالدائرة الرابعة بمحافظة العاصمة، لفتت الوزارة إلى إنجاز مشروع تطوير شارع الفاتح، والذي يعد أحد أهم المشاريع الاستراتيجية، حيث يمتد من مدخل شارع المعارض شمالاً إلى تقاطع ميناء سلمان جنوباً ويشمل تطوير كل من تقاطع شارع الشيخ دعيج وتقاطع فندق الخليج وجامع الفاتح وتقاطع الجفير (الدولاب) بهدف توفير حركة مرورية سلسة بالاتجاهين، وتبلغ تكلفة المشروع 29 , 662 , 315 دينارا بحرينيا.
وأشارت الوزارة إلى مجموعة من المشاريع قيد التنفيذ وتشمل مشروع تطوير البنية التحتية بمجمع 324 بمنطقة الجفير، وتطوير عدد من الطرق منها طريق 4225 بمجمع 342 في الغريفة، وتطوير شارع حسن جواد وطريق 3320 و3321 بمجمع 333 في أم الحصم.
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