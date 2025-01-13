محافظ الجنوبية يؤكد حرص اللجنة على تلبية احتياجات الأهالي من خلال التعاون مع الإدارات الأمنية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

في‭ ‬بداية‭ ‬الاجتماع،‭ ‬وخلال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬رحب‭ ‬سمو‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأمنية‭ ‬بالحضور‭ ‬مؤكداً‭ ‬دور‭ ‬اللجنة‭ ‬الأمنية‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬توجيهات‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬ومتابعة‭ ‬احتياجات‭ ‬الأهالي‭ ‬وتلبيتها‭ ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية،‭ ‬مشيراً‭ ‬سموه‭ ‬بأهمية‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الإنجازات‭ ‬الأمنية‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬الحالي،‭ ‬وتلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬الأهالي‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬والسلامة‭ ‬في‭ ‬مجتمع‭ ‬المحافظة‭.‬

بعدها،‭ ‬اطلع‭ ‬سمو‭ ‬المحافظ‭ ‬على‭ ‬تقرير‭ ‬اللجنة‭ ‬الأمنية‭ ‬حول‭ ‬البلاغات‭ ‬الواردة‭ ‬والجهود‭ ‬الأمنية‭ ‬المبذولة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تعزيز‭ ‬الدور‭ ‬الأمني‭ ‬بالمحافظة‭ ‬الجنوبية،‭ ‬حيث‭ ‬أشاد‭ ‬سموه‭ ‬بالاستعداد‭ ‬ومستوى‭ ‬الجاهزية‭ ‬الأمنية‭ ‬وسرعة‭ ‬الاستجابة‭ ‬في‭ ‬تلقي‭ ‬تلك‭ ‬البلاغات،‭ ‬وما‭ ‬تحقق‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬المنصرم‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬وتعاون‭ ‬وتنسيق‭ ‬مشترك‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الجهات‭ ‬الأمنية‭ ‬لخدمة‭ ‬أهالي‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭.‬

كما‭ ‬اطلع‭ ‬سمو‭ ‬المحافظ‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأمنية،‭ ‬على‭ ‬أبرز‭ ‬الأهداف‭ ‬المراد‭ ‬تحقيقها‭ ‬مع‭ ‬مطلع‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬عبر‭ ‬الخطط‭ ‬والبرامج‭ ‬والحملات‭ ‬الأمنية‭ ‬بالشكل‭ ‬الذي‭ ‬يلبي‭ ‬احتياجات‭ ‬وتطلعات‭ ‬الأهالي‭ ‬بالصورة‭ ‬النموذجية‭ ‬لتعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭.‬

كما‭ ‬أكد‭ ‬سمو‭ ‬المحافظ‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأمنية‭ ‬على‭ ‬دور‭ ‬الإدارات‭ ‬الأمنية‭ ‬في‭ ‬متابعة‭ ‬وتنظيم‭ ‬موسم‭ ‬البر‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تعزيز‭ ‬الجهود‭ ‬في‭ ‬إقامة‭ ‬المبادرات‭ ‬والحملات‭ ‬الأمنية‭ ‬والتوعوية،‭ ‬منوهاً‭ ‬سموه‭ ‬بتحقيق‭ ‬الجاهزية‭ ‬الأمنية‭ ‬طوال‭ ‬الموسم‭ ‬وتكثيف‭ ‬الوعي‭ ‬الأمني‭ ‬لدى‭ ‬المخيمين‭ ‬وجميع‭ ‬مرتادي‭ ‬البر،‭ ‬مثمناً‭ ‬سموه‭ ‬مستوى‭ ‬التعاون‭ ‬الأمني‭ ‬الذي‭ ‬يربط‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬والإدارات‭ ‬الأمنية‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬من‭ ‬بينها‭: ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمرور،‭ ‬والإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للدفاع‭ ‬المدني،‭ ‬ومديرية‭ ‬شرطة‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية،‭ ‬ومركز‭ ‬الإسعاف‭ ‬الوطني،‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمباحث‭ ‬والأدلة‭ ‬الجنائية‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬المشترك،‭ ‬منوهاً‭ ‬سموه‭ ‬بأهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬الوعي‭ ‬المجتمعي‭ ‬وتكثيف‭ ‬الحملات‭ ‬الأمنية‭ ‬لإبراز‭ ‬الدور‭ ‬التنظيمي‭ ‬والأمني‭ ‬طوال‭ ‬فترة‭ ‬الموسم‭ ‬لخدمة‭ ‬مرتادي‭ ‬البر‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أعلى‭ ‬معايير‭ ‬الأمن‭ ‬والسلامة‭.‬

في‭ ‬ختام‭ ‬الاجتماع،‭ ‬أشاد‭ ‬الحضور‭ ‬من‭ ‬ممثلي‭ ‬الإدارات‭ ‬الأمنية‭ ‬بالدور‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬في‭ ‬الشراكة‭ ‬الأمنية‭ ‬الهادفة،‭ ‬وسعي‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬تحقيقها‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭.‬

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