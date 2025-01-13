محافظ الجنوبية يؤكد حرص اللجنة على تلبية احتياجات الأهالي من خلال التعاون مع الإدارات الأمنية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
ترأس سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية، رئيس اللجنة الأمنية، اجتماع اللجنة الأمنية الأول لعام 2025، وذلك بحضور العميد حمد محمد الخياط نائب المحافظ، وعدد من الضباط من ممثلي الإدارات الأمنية بوزارة الداخلية، والمسؤولين بالمحافظة.
في بداية الاجتماع، وخلال الاجتماع، رحب سمو محافظ المحافظة الجنوبية رئيس اللجنة الأمنية بالحضور مؤكداً دور اللجنة الأمنية في تنفيذ توجيهات الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، ومتابعة احتياجات الأهالي وتلبيتها بهدف تعزيز الأمن والاستقرار في مناطق المحافظة الجنوبية، مشيراً سموه بأهمية الاستمرار في تحقيق الإنجازات الأمنية خلال العام الحالي، وتلبية احتياجات الأهالي وذلك في إطار تعزيز الأمن والسلامة في مجتمع المحافظة.
بعدها، اطلع سمو المحافظ على تقرير اللجنة الأمنية حول البلاغات الواردة والجهود الأمنية المبذولة في مجال تعزيز الدور الأمني بالمحافظة الجنوبية، حيث أشاد سموه بالاستعداد ومستوى الجاهزية الأمنية وسرعة الاستجابة في تلقي تلك البلاغات، وما تحقق خلال العام المنصرم من جهود وتعاون وتنسيق مشترك مع مختلف الجهات الأمنية لخدمة أهالي المحافظة الجنوبية.
كما اطلع سمو المحافظ رئيس اللجنة الأمنية، على أبرز الأهداف المراد تحقيقها مع مطلع العام الحالي عبر الخطط والبرامج والحملات الأمنية بالشكل الذي يلبي احتياجات وتطلعات الأهالي بالصورة النموذجية لتعزيز الشراكة المجتمعية.
كما أكد سمو المحافظ رئيس اللجنة الأمنية على دور الإدارات الأمنية في متابعة وتنظيم موسم البر من خلال تعزيز الجهود في إقامة المبادرات والحملات الأمنية والتوعوية، منوهاً سموه بتحقيق الجاهزية الأمنية طوال الموسم وتكثيف الوعي الأمني لدى المخيمين وجميع مرتادي البر، مثمناً سموه مستوى التعاون الأمني الذي يربط المحافظة الجنوبية والإدارات الأمنية بوزارة الداخلية من بينها: الإدارة العامة للمرور، والإدارة العامة للدفاع المدني، ومديرية شرطة المحافظة الجنوبية، ومركز الإسعاف الوطني، الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية وذلك عبر التعاون والتنسيق المشترك، منوهاً سموه بأهمية تعزيز الوعي المجتمعي وتكثيف الحملات الأمنية لإبراز الدور التنظيمي والأمني طوال فترة الموسم لخدمة مرتادي البر بما يسهم في تحقيق أعلى معايير الأمن والسلامة.
في ختام الاجتماع، أشاد الحضور من ممثلي الإدارات الأمنية بالدور الذي يقوم به سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية في الشراكة الأمنية الهادفة، وسعي سموه إلى تحقيقها خلال العام الحالي.
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