سفير عُمان لدى البحرين: زيارة الملك لسلطنةعمان تفتح آفاقا متجددة من التعاون الراسخ

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬السفير‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬خاص‭ ‬لوكالة‭ ‬أنباء‭ ‬البحرين‭ (‬بنا‭): ‬‮«‬تحرص‭ ‬القيادتان‭ ‬الحكيمتان‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬العمل‭ ‬الثنائي‭ ‬المشترك،‭ ‬وتفتح‭ ‬آفاق‭ ‬الشراكة‭ ‬والتعاون‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬وتطور‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية،‭ ‬وتعزز‭ ‬فرص‭ ‬الاستثمار‭ ‬المشترك،‭ ‬وتنمية‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري،‭ ‬كما‭ ‬تعكس‭ ‬اهتمام‭ ‬سلطنة‭ ‬عُمان‭ ‬بتعزيز‭ ‬شراكاتها‭ ‬مع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬تتمتع‭ ‬به‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وسلطنة‭ ‬عُمان‭ ‬من‭ ‬تطابق‭ ‬في‭ ‬الرؤى‭ ‬ووحدة‭ ‬في‭ ‬الأهداف‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬المستويات‭ ‬هي‭ ‬انعكاس‭ ‬للعلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬المتميزة‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬بين‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وأخيه‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬السلطان‭ ‬هيثم‭ ‬بن‭ ‬طارق‭ ‬المعظم،‭ ‬والترابط‭ ‬الأخوي‭ ‬التاريخي‭ ‬والعلاقات‭ ‬الحميمة‭ ‬بين‭ ‬شعبي‭ ‬المملكتين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الزيارة‭ ‬الكريمة‭ ‬ستسهم‭ ‬في‭ ‬تعميق‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬ودفع‭ ‬آفاق‭ ‬التعاون‭ ‬بينهما‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬السياسية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والتجارية‭ ‬والتنموية‭ ‬والاستثمارية‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬مصالح‭ ‬الشعبين‭ ‬الشقيقين‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬أكدت‭ ‬القيادتان‭ ‬الحكيمتان‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مرة‭ ‬أنهما‭ ‬يعملان‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬شراكتهما‭ ‬الاقتصادية‭ ‬ونقلها‭ ‬إلى‭ ‬آفاق‭ ‬أوسع‭ ‬لترقى‭ ‬إلى‭ ‬مستوى‭ ‬العلاقات‭ ‬التاريخية‭ ‬والاستراتيجية‭ ‬بينهما،‭ ‬عبر‭ ‬تحقيق‭ ‬التكامل‭ ‬بين‭ ‬الفرص‭ ‬المتاحة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬‮«‬رؤية‭ ‬عُمان‭ ‬2040‮»‬‭ ‬و«رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬2030‮»‬،‭ ‬وزيادة‭ ‬وتيرة‭ ‬التعاون‭ ‬الاستثماري‭ ‬والتبادل‭ ‬التجاري‭ ‬وتحفيز‭ ‬الشراكات‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬وتضافر‭ ‬الجهود‭ ‬لخلق‭ ‬بيئة‭ ‬استثمارية‭ ‬خصبة‭ ‬ومحفزة،‭ ‬بما‭ ‬يعكس‭ ‬رغبة‭ ‬الجانبين‭ ‬لتعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والتجارية،‭ ‬وتحفيز‭ ‬فرص‭ ‬تبادل‭ ‬الاستثمارات،‭ ‬والدفع‭ ‬بها‭ ‬نحو‭ ‬آفاق‭ ‬أرحب،‭ ‬بما‭ ‬يلبي‭ ‬الطموحات‭ ‬المشتركة‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬وجود‭ ‬اللجنة‭ ‬العُمانية‭ ‬البحرينية‭ ‬المشتركة‭ ‬يحمل‭ ‬في‭ ‬طياته‭ ‬معاني‭ ‬مهمة،‭ ‬ودلالات‭ ‬رمزية‭ ‬عميقة،‭ ‬فهي‭ ‬تؤكد‭ ‬بما‭ ‬لا‭ ‬يدع‭ ‬مجالا‭ ‬للشك،‭ ‬أن‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬التاريخية‭ ‬تتواصل‭ ‬بخطى‭ ‬ثابتة‭ ‬وحثيثة،‭ ‬للعمل‭ ‬على‭ ‬توسيع‭ ‬آفاق‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وسلطنة‭ ‬عمان؛‭ ‬حيث‭ ‬يسعى‭ ‬البلدان‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬مستويات‭ ‬ذات‭ ‬شمولية‭ ‬واضحة‭ ‬فيما‭ ‬يخدم‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الشقيقين‭.‬

وأوضح‭: ‬‮«‬من‭ ‬هذا‭ ‬المنطلق‭ ‬تنتظم‭ ‬دورات‭ ‬اجتماعات‭ ‬اللجنة‭ ‬المشتركة‭ ‬بصفة‭ ‬مستمرة‭ ‬لتؤطر‭ ‬التعاون‭ ‬القائم،‭ ‬وتفتح‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬أمامه،‭ ‬لتستمر‭ ‬تلك‭ ‬العلاقة‭ ‬ولتأخذ‭ ‬أبعادها‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ما‭ ‬يجمع‭ ‬البلدين‭ ‬من‭ ‬موقع‭ ‬جغرافي‭ ‬والدين‭ ‬والعروبة‭ ‬والثقافة‭ ‬المشتركة،‭ ‬هذه‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬التعاون‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والتجاري‭ ‬القائم،‭ ‬والتوقيع‭ ‬على‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬ومذكرات‭ ‬التفاهم‭ ‬والبرامج‭ ‬التنفيذية‮»‬‭.‬

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