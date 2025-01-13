مجـلـس الوزراء: تسـجـيـل مخالـفي برنامـج ((خطوة)) ضمن المستفيدين من إعانة التعطل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكد مجلس الوزراء أهمية زيارة الدولة التي سيقوم بها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم لسلطنة عمان الشقيقة، وأشاد بالمباحثات التي سيجريها جلالته مع أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان سلطنة عُمان الشقيقة، مشيدا المجلس بما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين من تطور وتقدم في سائر المجالات.
جاء ذلك خلال ترؤس الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد أمس بقصر القضيبية.
وبناءً على توجيه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء فقد تم تكليف وزارة العمل ووزارة التنمية الاجتماعية بالتنسيق لتسجيل المخالفين من منتسبي برنامج المنزل المنتج «خطوة» الذين تم وقف صرف معاشاتهم التقاعدية ضمن المستفيدين من إعانة التعطل للباحثين عن عمل، ودراسة إمكانية استفادتهم من خدمات الدعم التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية، بعد التأكد من استيفائهم الشروط والأنظمة الخاصة بذلك.
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