مجـلـس الوزراء: تسـجـيـل مخالـفي برنامـج ((خطوة)) ضمن المستفيدين من إعانة التعطل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬ترؤس‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬الاجتماع‭ ‬الاعتيادي‭ ‬الأسبوعي‭ ‬لمجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬أمس‭ ‬بقصر‭ ‬القضيبية‭.‬

وبناءً‭ ‬على‭ ‬توجيه‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬فقد‭ ‬تم‭ ‬تكليف‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬ووزارة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬بالتنسيق‭ ‬لتسجيل‭ ‬المخالفين‭ ‬من‭ ‬منتسبي‭ ‬برنامج‭ ‬المنزل‭ ‬المنتج‭ ‬‮«‬خطوة‮»‬‭ ‬الذين‭ ‬تم‭ ‬وقف‭ ‬صرف‭ ‬معاشاتهم‭ ‬التقاعدية‭ ‬ضمن‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬إعانة‭ ‬التعطل‭ ‬للباحثين‭ ‬عن‭ ‬عمل،‭ ‬ودراسة‭ ‬إمكانية‭ ‬استفادتهم‭ ‬من‭ ‬خدمات‭ ‬الدعم‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬وزارة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬بعد‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬استيفائهم‭ ‬الشروط‭ ‬والأنظمة‭ ‬الخاصة‭ ‬بذلك‭.‬

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