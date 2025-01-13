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مجـلـس الوزراء: تسـجـيـل مخالـفي برنامـج ((خطوة)) ضمن المستفيدين من إعانة التعطل

1/13/2025 7:12:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬أهمية‭ ‬زيارة‭ ‬الدولة‭ ‬التي‭ ‬سيقوم‭ ‬بها‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬لسلطنة‭ ‬عمان‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وأشاد‭ ‬بالمباحثات‭ ‬التي‭ ‬سيجريها‭ ‬جلالته‭ ‬مع‭ ‬أخيه‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬السلطان‭ ‬هيثم‭ ‬بن‭ ‬طارق‭ ‬سلطان‭ ‬سلطنة‭ ‬عُمان‭ ‬الشقيقة،‭ ‬مشيدا‭ ‬المجلس‭ ‬بما‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬وتقدم‭ ‬في‭ ‬سائر‭ ‬المجالات‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬ترؤس‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬الاجتماع‭ ‬الاعتيادي‭ ‬الأسبوعي‭ ‬لمجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬أمس‭ ‬بقصر‭ ‬القضيبية‭.‬

وبناءً‭ ‬على‭ ‬توجيه‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬فقد‭ ‬تم‭ ‬تكليف‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬ووزارة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬بالتنسيق‭ ‬لتسجيل‭ ‬المخالفين‭ ‬من‭ ‬منتسبي‭ ‬برنامج‭ ‬المنزل‭ ‬المنتج‭ ‬‮«‬خطوة‮»‬‭ ‬الذين‭ ‬تم‭ ‬وقف‭ ‬صرف‭ ‬معاشاتهم‭ ‬التقاعدية‭ ‬ضمن‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬إعانة‭ ‬التعطل‭ ‬للباحثين‭ ‬عن‭ ‬عمل،‭ ‬ودراسة‭ ‬إمكانية‭ ‬استفادتهم‭ ‬من‭ ‬خدمات‭ ‬الدعم‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬وزارة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬بعد‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬استيفائهم‭ ‬الشروط‭ ‬والأنظمة‭ ‬الخاصة‭ ‬بذلك‭.‬

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