محمد بن مبارك: إسهامات الدبلوماسية البحرينية بفضل توجيهات وروئ الملك البناءة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، برقية تهنئة من سمو الشيخ محمــد بن مبــارك آل خليفــة الممثل الخاص لجلالة الملك المعظم، رفع فيها إلى جلالته أسمى آيات التهاني بمناسبة اليوم الدبلوماسي لمملكة البحرين.
وقال سموه في برقيته: إن تفضل جلالة الملك المعظم بتخصيص الرابع عشر من شهر يناير من كل عام يوماً وطنيّاً للاحتفاء بالدبلوماسية البحرينية وكوادرها ومنتسبيها، تأكيد لدورها الوطني الراسخ والمتنامي في تعزيز منجزات الوطن في مختلف المجالات وحماية مصالحه وتطوير علاقات التعاون البناء والعمل المشترك بين مملكة البحرين والدول الشقيقة والصديقة، بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز مكانة مملكة البحرين وجهودها في ترسيخ الأمن والسلم والتنمية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأكد سمو الممثل الخاص لجلالة الملك المعظم أن ما تحققه الدبلوماسية البحرينية من نجاحات كبيرة ومالها من إسهامات فاعلة إنما هو بفضل توجيهات ورؤى جلالة الملك المعظم، ونهج جلالته السديد في الانفتاح الإيجابي والتعاون البناء مع المجتمع الدولي ونشر مبادئ الحوار والتضامن مع كافة الأمم والشعوب وفي إطار قيم التسامح والتعايش، سائلاً الله العلي القدير أن يحفظ جلالته ويمده بموفور الصحة والعافية. كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة من سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة الممثل الخاص لجلالة الملك المعظم، بمناسبة اليوم الدبلوماسي لمملكة البحرين.
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