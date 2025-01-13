محمد بن مبارك: إسهامات الدبلوماسية البحرينية بفضل توجيهات وروئ الملك البناءة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬سموه‭ ‬في‭ ‬برقيته‭: ‬إن‭ ‬تفضل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬بتخصيص‭ ‬الرابع‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬يناير‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬يوماً‭ ‬وطنيّاً‭ ‬للاحتفاء‭ ‬بالدبلوماسية‭ ‬البحرينية‭ ‬وكوادرها‭ ‬ومنتسبيها،‭ ‬تأكيد‭ ‬لدورها‭ ‬الوطني‭ ‬الراسخ‭ ‬والمتنامي‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬منجزات‭ ‬الوطن‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬وحماية‭ ‬مصالحه‭ ‬وتطوير‭ ‬علاقات‭ ‬التعاون‭ ‬البناء‭ ‬والعمل‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والدول‭ ‬الشقيقة‭ ‬والصديقة،‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬المصالح‭ ‬المشتركة‭ ‬ويعزز‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجهودها‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬الأمن‭ ‬والسلم‭ ‬والتنمية‭ ‬على‭ ‬الصعيدين‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي‭.‬

وأكد‭ ‬سمو‭ ‬الممثل‭ ‬الخاص‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬تحققه‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬البحرينية‭ ‬من‭ ‬نجاحات‭ ‬كبيرة‭ ‬ومالها‭ ‬من‭ ‬إسهامات‭ ‬فاعلة‭ ‬إنما‭ ‬هو‭ ‬بفضل‭ ‬توجيهات‭ ‬ورؤى‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬ونهج‭ ‬جلالته‭ ‬السديد‭ ‬في‭ ‬الانفتاح‭ ‬الإيجابي‭ ‬والتعاون‭ ‬البناء‭ ‬مع‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬ونشر‭ ‬مبادئ‭ ‬الحوار‭ ‬والتضامن‭ ‬مع‭ ‬كافة‭ ‬الأمم‭ ‬والشعوب‭ ‬وفي‭ ‬إطار‭ ‬قيم‭ ‬التسامح‭ ‬والتعايش،‭ ‬سائلاً‭ ‬الله‭ ‬العلي‭ ‬القدير‭ ‬أن‭ ‬يحفظ‭ ‬جلالته‭ ‬ويمده‭ ‬بموفور‭ ‬الصحة‭ ‬والعافية‭. ‬كما‭ ‬تلقى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الممثل‭ ‬الخاص‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬بمناسبة‭ ‬اليوم‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭.‬

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