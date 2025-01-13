إرجاء إطلاق مسلسل ميغان ماركل عبر نـتـفـلـيـكـس بسبب حرائق لوس أنجلوس

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وكان‭ ‬يُفترض‭ ‬أن‭ ‬يبدأ‭ ‬الأربعاء‭ ‬عرض‭ ‬العمل‭ ‬الذي‭ ‬يحمل‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬ويذ‭ ‬لاف،‭ ‬ميغان‮»‬‭ ‬والمؤلف‭ ‬من‭ ‬ثماني‭ ‬حلقات‭.‬

لكن‭ ‬بسبب‭ ‬الحرائق‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬لوس‭ ‬أنجلوس،‭ ‬أشارت‭ ‬الدوقة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬رغبت‭ ‬في‭ ‬تأجيل‭ ‬إطلاق‭ ‬المسلسل‭ ‬الذي‭ ‬تظهر‭ ‬فيه‭ ‬وهي‭ ‬تُعد‭ ‬وصفات‭ ‬مع‭ ‬مشاهير‭ ‬آخرين‭ ‬وتمارس‭ ‬البستنة،‭ ‬والتركيز‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬‮«‬تلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬المتضررين‭ ‬من‭ ‬الحرائق‮»‬‭. ‬

تعيش‭ ‬ميغن‭ ‬مع‭ ‬الأمير‭ ‬هاري‭ ‬وطفليهما‭ ‬في‭ ‬مونتيسيتو،‭ ‬وهي‭ ‬منطقة‭ ‬يقطنها‭ ‬أثرياء‭ ‬تبعد‭ ‬حوالي‭ ‬150‭ ‬كيلومترا‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬لوس‭ ‬أنجلوس‭. ‬وقام‭ ‬الابن‭ ‬الأصغر‭ ‬للملك‭ ‬تشارلز‭ ‬الثالث‭ ‬وزوجته‭ ‬أخيرا‭ ‬بزيارة‭ ‬ناجين‭ ‬من‭ ‬الحرائق‭ ‬في‭ ‬باسادينا،‭ ‬إحدى‭ ‬ضواحي‭ ‬المدينة،‭ ‬ووجها‭ ‬دعوة‭ ‬إلى‭ ‬سكان‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬لاستقبال‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬تم‭ ‬إجلاؤهم‭. ‬

وبحسب‭ ‬صحيفة‭ ‬التلغراف‭ ‬البريطانية،‭ ‬استقبل‭ ‬الزوجان‭ ‬أقارب‭ ‬اضطروا‭ ‬إلى‭ ‬ترك‭ ‬منازلهم‭.

‬وبعد‭ ‬تخليهما‭ ‬عن‭ ‬التزاماتهما‭ ‬الملكية‭ ‬عام‭ ‬2020،‭ ‬شارك‭ ‬هاري‭ ‬وميغان‭ ‬في‭ ‬عمل‭ ‬وثائقي‭ ‬من‭ ‬إنتاج‭ ‬نتفليكس‭ ‬صفّى‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬دوق‭ ‬ودوقة‭ ‬ساسكس‭ ‬حساباتهما‭ ‬مع‭ ‬العائلة‭ ‬الملكية‭ ‬والصحف‭ ‬الشعبية‭ ‬البريطانية‭. ‬

وأطلقت‭ ‬ميغن‭ ‬ماركل‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬الفائت‭ ‬علامتها‭ ‬التجارية‭ ‬‮«‬أميريكن‭ ‬ريفييرا‭ ‬أوركارد‮»‬ «American Riviera Orchard» التي‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬فنون‭ ‬المائدة‭ ‬والاعتناء‭ ‬بالمنزل‭.‬