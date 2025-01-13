12 طريقة مختلفة لجراحة تصحيح الحول الحول له تأثيرات شكلية.. ووظيفية على نمو الطفل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

قد‭ ‬يصاب‭ ‬الأطفال‭ ‬المصابون‭ ‬بالحول‭ ‬باضطرابات‭ ‬بصرية‭ ‬مختلفة‭ ‬وتشمل‭ ‬عواقب‭ ‬هذا‭ ‬المرض‭ ‬سوء‭ ‬وضع‭ ‬الرأس،‭ ‬واضطرابات‭ ‬الدورة‭ ‬الدموية‭ ‬الدماغية،‭ ‬وبعض‭ ‬مشاكل‭ ‬التنشئة‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬وفي‭ ‬بعض‭ ‬الأحيان‭ ‬تباطؤ‭ ‬النمو‭ ‬العام‭ ‬للطفل‭.‬

في‭ ‬المقال‭ ‬التالي‭ ‬نسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬كيفية‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬الحول‭ ‬وعلاجه‭ ‬بالطرق‭ ‬الصحيحة‭ ‬مع‭ ‬الدكتور‭ ‬إيغور‭ ‬أزناوريان،‭ ‬استشاري‭ ‬طب‭ ‬وجراحة‭ ‬العيون،‭ ‬مؤسس‭ ‬ورئيس‭ ‬عيادة‭ ‬كريستال‭ ‬فيجين‭ ‬للعيون‭ ‬والموجود‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬بمستشفى‭ ‬البحرين‭ ‬التخصصي،‭ ‬والذي‭ ‬بدأ‭ ‬حديثه‭ ‬معنا‭ ‬معرفا‭ ‬الحول‭ ‬تعريفا‭ ‬دقيقا‭.

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* ما‭ ‬الحول؟

‭- ‬الحول‭ ‬هو‭ ‬اضطراب‭ ‬يصيب‭ ‬العين‭ ‬حيث‭ ‬تكون‭ ‬إحدى‭ ‬العينين‭ ‬مستقيمة‭ ‬بينما‭ ‬الأخرى‭ ‬منحرفة‭. ‬وقد‭ ‬يؤدي‭ ‬هذا‭ ‬إلى‭ ‬بعض‭ ‬الأعراض‭ ‬منها‭ ‬ضعف‭ ‬الرؤية،‭ ‬وازدواج‭ ‬الرؤية،‭ ‬ومشاكل‭ ‬في‭ ‬إدراك‭ ‬الحجم‭. ‬ويرى‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المصابين‭ ‬بالحول‭ ‬الأشياء‭ ‬من‭ ‬حولهم‭ ‬كصورة‭ ‬مسطحة‭ ‬وليس‭ ‬ثلاثية‭ ‬الأبعاد‭. ‬

وقد‭ ‬تتسبب‭ ‬هذه‭ ‬الحالة‭ ‬أيضًا‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأمراض‭ ‬البصرية‭ ‬الأخرى،‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال،‭ ‬مع‭ ‬الحول‭ ‬تتلقى‭ ‬الدماغ‭ ‬إشارات‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬العينين‭ ‬اليمنى‭ ‬واليسرى‭ ‬وغالبًا‭ ‬ما‭ ‬يلغي‭ ‬المخ‭ ‬الإشارات‭ ‬الصادرة‭ ‬من‭ ‬إحداهما،‭ ‬متجاهلًا‭ ‬المعلومات‭ ‬الواردة‭ ‬منها‭. ‬ونتيجة‭ ‬لذلك،‭ ‬قد‭ ‬يصاب‭ ‬الطفل‭ ‬بالكسل‭ ‬البصري‭ ‬ – ‭ ‬ضعف‭ ‬البصر‭ ‬المرتبط‭ ‬بانقطاع‭ ‬نقل‭ ‬المعلومات‭ ‬البصرية‭ ‬إلى‭ ‬الدماغ‭. ‬وفي‭ ‬هذه‭ ‬الحالة،‭ ‬لا‭ ‬تساعد‭ ‬النظارات‭ ‬أو‭ ‬العدسات‭ ‬العادية‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬الرؤية‭.‬

المضاعفات‭ ‬غير‭ ‬البصرية‭ ‬للحول

لا‭ ‬يؤثر‭ ‬الحول‭ ‬في‭ ‬الرؤية‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬له‭ ‬أيضًا‭ ‬آثار‭ ‬سلبية‭ ‬أخرى‭. ‬وفقًا‭ ‬لأحدث‭ ‬البيانات،‭ ‬يتعرض‭ ‬حوالي‭ ‬70 % ‭ ‬من‭ ‬الأطفال‭ ‬المصابين‭ ‬بالحول‭ ‬للتنمر‭ ‬في‭ ‬المدرسة‭. ‬حتى‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬البلوغ،‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يصبح‭ ‬هذا‭ ‬المرض‭ ‬مجالا‭ ‬للتنمر‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬فحص‭ ‬شيء‭ ‬ما‭ ‬أو‭ ‬كتابة‭ ‬نص،‭ ‬غالبًا‭ ‬ما‭ ‬يضطر‭ ‬الطفل‭ ‬المصاب‭ ‬بالحول‭ ‬إلى‭ ‬الالتفاف‭ ‬وإمالة‭ ‬رأسه،‭ ‬مما‭ ‬يسمح‭ ‬له‭ ‬بالرؤية‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل،‭ ‬ولكن‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه،‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬الوضعية‭ ‬ويزيد‭ ‬تدفق‭ ‬الدم‭ ‬إلى‭ ‬الدماغ‭ ‬الوضع‭ ‬سوءًا‭.‬

على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬معظم‭ ‬الأطفال‭ ‬المصابين‭ ‬بالحول‭ ‬ينمون‭ ‬بشكل‭ ‬طبيعي،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬أطباء‭ ‬العيون‭ ‬لاحظوا‭ ‬حالات‭ ‬‮«‬طفرات‮»‬‭ ‬مفاجئة‭ ‬في‭ ‬النمو‭ ‬لدى‭ ‬الرضع‭ ‬بعد‭ ‬إجراء‭ ‬جراحة‭ ‬العيون‭ ‬لتقويم‭ ‬أعينهم‭. ‬وليس‭ ‬واضحا‭ ‬بالشكل‭ ‬الكافي‭ ‬علميا‭ ‬مدى‭ ‬تأثير‭ ‬الحول‭ ‬في‭ ‬نمو‭ ‬الطفل،‭ ‬ولكن‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الحالات‭ ‬تم‭ ‬توثيقها‭ ‬عدة‭ ‬مرات‭.‬

أسباب‭ ‬تطور‭ ‬الحول

هناك‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬نوعًا‭ ‬مختلفًا‭ ‬من‭ ‬الحول‭ ‬لأسباب‭ ‬مختلفة،‭ ‬وتتطلب‭ ‬كل‭ ‬حالة‭ ‬تشخيصًا‭ ‬خاصًا‭ ‬ونهجًا‭ ‬فرديًا‭ ‬للعلاج‭.‬

هناك‭ ‬مفهوم‭ ‬خاطئ‭ ‬بأن‭ ‬جميع‭ ‬الأطفال‭ ‬يولدون‭ ‬بالحول‭ ‬وأن‭ ‬العيون‭ ‬تستقيم‭ ‬بمرور‭ ‬الوقت‭ ‬من‭ ‬تلقاء‭ ‬نفسها‭.

‬والحقيقة‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬الطفل‭ ‬يعاني‭ ‬حقًا‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬المرض،‭ ‬فلن‭ ‬يختفي‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬علاج‭. ‬قد‭ ‬يبدو‭ ‬الحول‭ ‬مؤقتًا‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬حالات‭ ‬السمات‭ ‬التشريحية‭ ‬لبنية‭ ‬وجه‭ ‬المولود‭ ‬الجديد‭. ‬غالبًا‭ ‬ما‭ ‬تكون‭ ‬عيون‭ ‬هؤلاء‭ ‬الأطفال‭ ‬قريبة‭ ‬من‭ ‬بعضها‭ ‬البعض‭ ‬بسبب‭ ‬جسر‭ ‬الأنف‭ ‬العريض،‭ ‬مما‭ ‬يخلق‭ ‬انطباعًا‭ ‬بعيون‭ ‬‮«‬منحرفة‮»‬‭.‬

إذا‭ ‬استمرت‭ ‬عينا‭ ‬الطفل‭ ‬في‭ ‬‮«‬التحديق‮»‬‭ ‬حتى‭ ‬الشهر‭ ‬السادس،‭ ‬فيجب‭ ‬عليك‭ ‬استشارة‭ ‬طبيب‭ ‬عيون‭ ‬الأطفال‭ ‬للتشخيص‭.‬

‭ ‬أسباب‭ ‬الحول‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تكون‭:‬

* ‭ ‬الوراثة‭: ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬أحد‭ ‬أقاربك‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬الحول،‭ ‬فإن‭ ‬خطر‭ ‬إصابة‭ ‬الطفل‭ ‬بالحول‭ ‬يزداد‭. ‬

* ‭ ‬المرض‭ ‬الشديد‭ ‬أو‭ ‬الإصابة‭: ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تؤدي‭ ‬الأمراض‭ ‬المعدية‭ ‬والحمى‭ ‬المرتفعة‭ ‬إلى‭ ‬تطور‭ ‬الحول‭.‬

* ‭ ‬اضطرابات‭ ‬الجهاز‭ ‬العصبي‭: ‬غالبًا‭ ‬ما‭ ‬يتم‭ ‬ملاحظة‭ ‬هذا‭ ‬المرض‭ ‬في‭ ‬حالات‭ ‬مثل‭ ‬الشلل‭ ‬الدماغي‭.‬

* ‭ ‬ضعف‭ ‬عضلات‭ ‬العين‭: ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬تعمل‭ ‬العضلات‭ ‬بطريقة‭ ‬متسقة،‭ ‬فقد‭ ‬يؤدي‭ ‬ذلك‭ ‬أيضًا‭ ‬إلى‭ ‬الحول‭.‬

* ‭ ‬ضعف‭ ‬البصر‭: ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬قصر‭ ‬النظر‭ ‬أو‭ ‬طول‭ ‬النظر‭ ‬إلى‭ ‬إجهاد‭ ‬عينيك‭ ‬مما‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬مشكلة‭ ‬الحول‭. ‬

يجب‭ ‬الانتباه‭ ‬للأعراض‭ ‬التالية‭:‬

* ‭ ‬يقوم‭ ‬الطفل‭ ‬بالتحديق‭ ‬أو‭ ‬إمالة‭ ‬رأسه‭ ‬لرؤية‭ ‬الأشياء‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‭.‬

* ‭ ‬إجهاد‭ ‬العين‭ ‬السريع‭ ‬أو‭ ‬الشكوى‭ ‬من‭ ‬الصداع‭.‬

* ‭ ‬مشاكل‭ ‬مع‭ ‬الألعاب‭ ‬النشطة‭ ‬أو‭ ‬الكرة‭.‬

إذا‭ ‬لاحظتِ‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬العلامات‭ ‬لدى‭ ‬طفلك،‭ ‬فلا‭ ‬تؤخري‭ ‬زيارة‭ ‬طبيب‭ ‬عيون‭ ‬الأطفال‭ ‬المتخصص،‭ ‬الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬نمو‭ ‬بنية‭ ‬عين‭ ‬الطفل‭ ‬يستمر‭ ‬حتى‭ ‬سن‭ ‬18‭ ‬عامًا‭.‬

التشخيص‭ ‬الصحيح‭ ‬للحول

عند‭ ‬تشخيص‭ ‬الحول،‭ ‬من‭ ‬المهم‭ ‬تحديد‭ ‬سبب‭ ‬حدوثه،‭ ‬حيث‭ ‬يؤثر‭ ‬ذلك‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬في‭ ‬اختيار‭ ‬طريقة‭ ‬العلاج‭. ‬عيادة‭ ‬كريستال‭ ‬فيجن‭ ‬للعيون‭ ‬المتخصصة‭ ‬لديها‭ ‬الأساليب‭ ‬والمعدات‭ ‬اللازمة‭ ‬للتشخيص‭ ‬الدقيق،‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال،‭ ‬إذا‭ ‬نشأ‭ ‬الحول‭ ‬بسبب‭ ‬أمراض‭ ‬الجهاز‭ ‬العصبي‭ ‬المركزي،‭ ‬فلن‭ ‬يكون‭ ‬علاج‭ ‬العيون‭ ‬وحده‭ ‬كافياً‭ ‬ – ‭ ‬هناك‭ ‬حاجة‭ ‬إلى‭ ‬وضع‭ ‬خطة‭ ‬علاج‭ ‬شاملة‭.‬

حتى‭ ‬لو‭ ‬كانت‭ ‬المشكلة‭ ‬في‭ ‬الجهاز‭ ‬البصري‭ ‬فقط،‭ ‬فهناك‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬العوامل‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تطورها،‭ ‬لذلك‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬التشخيص‭ ‬شاملاً‭ ‬ويتضمن‭ ‬فحص‭ ‬الألياف‭ ‬العصبية‭ ‬وتقييم‭ ‬قدرة‭ ‬الخلايا‭ ‬داخل‭ ‬العين‭ ‬على‭ ‬إدراك‭ ‬الصور‭.‬

علاج‭ ‬فعال‭ ‬للحول‭ ‬عند‭ ‬الأطفال

من‭ ‬المهم‭ ‬البدء‭ ‬في‭ ‬علاج‭ ‬الحول‭ ‬في‭ ‬أقرب‭ ‬وقت‭ ‬ممكن‭. ‬في‭ ‬عيادة‭ ‬كريستال‭ ‬فيجن‭ ‬للعيون،‭ ‬حققنا‭ ‬نتائج‭ ‬فريدة‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬بالعلاج‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب‭ ‬ – ‭ ‬في‭ ‬98 % ‭ ‬من‭ ‬الحالات،‭ ‬تمكنا‭ ‬من‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬المرض‭ ‬تمامًا‭! ‬إذا‭ ‬تأخر‭ ‬العلاج،‭ ‬فقد‭ ‬يكون‭ ‬غير‭ ‬فعال؛‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬قد‭ ‬تعود‭ ‬المشكلة‭. ‬

العلاجات‭ ‬التحفظية

اعتمادًا‭ ‬على‭ ‬الحالة‭ ‬المحددة،‭ ‬نستخدم‭ ‬في‭ ‬عيادة‭ ‬كريستال‭ ‬فيجن‭ ‬للعيون‭ ‬طرقًا‭ ‬جراحية‭ ‬والطرق‭ ‬غير‭ ‬الجراحية‭. ‬والهدف‭ ‬من‭ ‬العلاج‭ ‬التحفظي‭ ‬هو‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬ضعف‭ ‬البصر‭ ‬واستعادة‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬الرؤية‭ ‬المزدوجة،‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬إعادة‭ ‬العينين‭ ‬إلى‭ ‬وضعها‭ ‬الطبيعي‭ ‬إلا‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الجراحة‭.‬

يستخدم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬أطباء‭ ‬العيون‭ ‬طريقة‭ ‬إغلاق‭ ‬إحدى‭ ‬العينين‭ ‬بأداة‭ ‬إغلاق‭ ‬خاصة‭ ‬لفترة‭ ‬زمنية‭ ‬معينة‭. ‬ولا‭ ‬تكون‭ ‬هذه‭ ‬الطريقة‭ ‬فعالة‭ ‬إلا‭ ‬في‭ ‬المراحل‭ ‬الأولية‭ ‬من‭ ‬الحول؛‭ ‬وفي‭ ‬أغلب‭ ‬الحالات‭ ‬تكون‭ ‬غير‭ ‬مجدية‭ ‬وتسبب‭ ‬الإزعاج‭ ‬للطفل‭.‬

نحن‭ ‬نستخدم‭ ‬الإغلاق‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولية‭ ‬من‭ ‬العلاج‭ ‬لتنشيط‭ ‬عمل‭ ‬العين‭ ‬المنحرفة،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬لا‭ ‬يكفي‭ ‬لتصحيح‭ ‬الرؤية‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭.‬

ونظرا‭ ‬لوجود‭ ‬ضعف‭ ‬بصري‭ ‬آخر‭ ‬مع‭ ‬الحول‭ ‬عند‭ ‬الأطفال،‭ ‬فمن‭ ‬المهم‭ ‬استخدام‭ ‬نهج‭ ‬شامل‭ ‬للعلاج‭ ‬للقضاء‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬المشاكل‭ ‬المصاحبة‭.‬

العلاج‭ ‬الجراحي

يتطلب‭ ‬الأمر‭ ‬التدخل‭ ‬الجراحي‭ ‬في‭ ‬95 % ‭ ‬من‭ ‬حالات‭ ‬الحول،‭ ‬ومن‭ ‬الأفضل‭ ‬إجراؤه‭ ‬قبل‭ ‬سن‭ ‬الثالثة؛‭ ‬وفي‭ ‬بعض‭ ‬الأحيان‭ ‬تجرى‭ ‬الجراحة‭ ‬حتى‭ ‬للأطفال‭ ‬بعمر‭ ‬ثمانية‭ ‬أشهر‭. ‬في‭ ‬عيادة‭ ‬كريستال‭ ‬فيجين‭ ‬للعيون،‭ ‬لدينا‭ ‬12‭ ‬طريقة‭ ‬مختلفة‭ ‬لجراحة‭ ‬تصحيح‭ ‬الحول،‭ ‬والتي‭ ‬يتم‭ ‬اختيارها‭ ‬بشكل‭ ‬فردي‭ ‬لكل‭ ‬مريض‭.‬

لقد‭ ‬قمت‭ ‬بتطوير‭ ‬طريقة‭ ‬فريدة‭ ‬تسمى‭ ‬‮«‬ StraboSoft ‮»‬،‭ ‬والتي‭ ‬تسمح‭ ‬بالحساب‭ ‬الدقيق‭ ‬لكل‭ ‬خطوة‭ ‬من‭ ‬الخطوات‭ ‬العملية،‭ ‬مع‭ ‬مراعاة‭ ‬المعايير‭ ‬الفردية‭ ‬للمريض‭ ‬ – زاوية‭ ‬الحول‭ ‬وحدة‭ ‬البصر – ‭ ‬بدقة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬أعشار‭ ‬المليمتر‭. ‬وهذا‭ ‬يضمن‭ ‬نتائج‭ ‬ممتازة‭ ‬ويقلل‭ ‬من‭ ‬مخاطر‭ ‬المضاعفات‭.‬

لا‭ ‬داعي‭ ‬للخوف‭ ‬من‭ ‬التدخل‭ ‬الجراحي،‭ ‬بشرط‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬إجراؤه‭ ‬في‭ ‬عيادة‭ ‬متخصصة‭ ‬للأطفال‭ ‬باستخدام‭ ‬جراحة‭ ‬الموجات‭ ‬الراديوية‭ ‬ – ‭ ‬فهذا‭ ‬يقلل‭ ‬من‭ ‬صدمة‭ ‬مقلة‭ ‬العين‭ ‬ويعزز‭ ‬التعافي‭ ‬السريع‭ ‬للمرضى‭.‬