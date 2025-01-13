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بعد نجاحه في تشخيص تليف الكبد... الدكتور محمد العابد يجيب: هل يحل تطبيق إيلاستوجرافي محل خزعة الثدي؟

1/13/2025 7:03:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) يعد‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭ ‬أحد‭ ‬أكثر‭ ‬أنواع‭ ‬السرطان‭ ‬شيوعاً‭ ‬بين‭ ‬النساء،‭ ‬ونظرا‭ ‬إلى‭ ‬انتشاره‭ ‬عالميا‭ ‬بات‭ ‬أكثر‭ ‬الأمراض‭ ‬بحثاً‭ ‬وأصبح‭ ‬تشخيصه‭ ‬وعلاجه‭ ‬أولوية‭ ‬ووجهة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬العلماء‭ ‬والباحثين‭. ‬ولا‭ ‬شك‭ ‬أن‭ ‬خزعة‭ ‬الثدي‭ ‬هي‭ ‬الطريقة‭ ‬الأكثر‭ ‬دقة‭ ‬حتى‭ ‬الان‭ ‬للتشخيص‭ ‬ولكن‭ ‬المرضى‭ ‬كان‭ ‬لديهم‭ ‬دائما‭ ‬تحفظات‭ ‬نتيجة‭ ‬لما‭ ‬تسببه‭ ‬من‭ ‬الم‭ ‬ومع‭ ‬ظهور‭ ‬تقنية‭ ‬ايلاستوجرافي‭ ‬الجديدة‭ ‬أصبح‭ ‬هناك‭ ‬أمل‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يتقلص‭ ‬دور‭ ‬الخزعة‭ ‬في‭ ‬التشخيص‭. ‬في‭ ‬المقال‭ ‬التالي‭ ‬يوضح‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬عابد‭ ‬اختصاصي‭ ‬الاشعة‭ ‬التشخيصية‭ ‬بمركز‭ ‬الخليج‭ ‬الطبي‭ ‬والسكر‭ ‬تقنية‭ ‬ايلاستوجرافي‭ ‬وأهميتها‭ ‬في‭ ‬تشخيص‭ ‬مرض‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭.‬

تقنية‭ ‬ايلاستوجرافي‭ ‬هي‭ ‬إحدى‭ ‬طرق‭ ‬التصوير‭ ‬بالموجات‭ ‬فوق‭ ‬الصوتية‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬قياس‭ ‬مرونة‭ ‬الأنسجة‭ ‬اللينة‭ ‬في‭ ‬جسم‭ ‬الإنسان،‭ ‬مما‭ ‬يقلص‭ ‬من‭ ‬حاجتنا‭ ‬إلى‭ ‬أخذ‭ ‬عينات‭ ‬حية‭ ‬من‭ ‬الأنسجة‭ ‬سواء‭ ‬بالطرق‭ ‬التقليدية‭ ‬أو‭ ‬الحديثة‭ ‬وقد‭ ‬لجأ‭ ‬الأطباء‭ ‬لاستخدام‭ ‬هذه‭ ‬التقنية‭ ‬لما‭ ‬تتمتع‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬ميزات،‭ ‬فهي‭ ‬تعد‭ ‬طريقة‭ ‬تشخيص‭ ‬بسيطة‭ ‬غير‭ ‬جراحية،‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬لا‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬تخدير،‭ ‬ولا‭ ‬تسبب‭ ‬للمريض‭ ‬أدنى‭ ‬شعور‭ ‬بالألم‭ ‬حيث‭ ‬يستغرق‭ ‬هذا‭ ‬الفحص‭ ‬دقائق‭ ‬معدودة،‭ ‬وتُعد‭ ‬كلفته‭ ‬متوسطة‭ ‬مقارنةً‭ ‬بكلفة‭ ‬سحب‭ ‬عينة‭ ‬من‭ ‬الجسم‭. ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يسبب‭ ‬آثارا‭ ‬جانبية‭. ‬ونتيجة‭ ‬الفحص‭ ‬تظهر‭ ‬في‭ ‬الحال،‭ ‬مما‭ ‬يساعد‭ ‬الطبيب‭ ‬على‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرار‭ ‬المناسب‭ ‬للمريض‭ ‬والبدء‭ ‬في‭ ‬خطوات‭ ‬العلاج‭. ‬

‭ ‬وقد‭ ‬نجحت‭ ‬هذه‭ ‬الطريقة‭ ‬في‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬تليف‭ ‬الكبد؛‭ ‬فبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬اختبارات‭ ‬الدم‭
‬ظلت‭ ‬خزعة‭ ‬الكبد‭ ‬لفترة‭ ‬طويلة‭ ‬هي‭ ‬الطريقة‭ ‬التقليدية‭ ‬المتبعة‭ ‬لتقييم‭ ‬حالة‭ ‬الكبد‭ ‬ونظرا‭ ‬الى‭ ‬المضاعفات‭ ‬الخطيرة‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬تحدث‭ (‬مثل‭ ‬النزيف‭) ‬من‭ ‬وقت‭ ‬لآخر‭ ‬اتجه‭ ‬الأطباء‭ ‬لاستخدام‭ ‬تقنية‭ ‬ايلاستوجرافي‭ ‬الجديدة‭ ‬وأصبحت‭ ‬الخزعة‭ ‬غير‭ ‬ضرورية‭ ‬للتشخيص‭ ‬في‭ ‬أغلب‭ ‬حالات‭ ‬تليف‭ ‬الكبد،‭ ‬بل‭ ‬يمكن‭ ‬متابعة‭ ‬مسار‭ ‬المرض‭ ‬وبدون‭ ‬ألم‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬إجراء‭ ‬الفحص‭ ‬على‭ ‬فترات‭ ‬يحددها‭ ‬الطبيب‭ ‬كما‭ ‬يمكن‭ ‬استخدامها‭ ‬لمراقبة‭ ‬فعالية‭ ‬العلاج‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الحالات‭ (‬المتابعة‭ ‬مع‭ ‬الخزعات‭ ‬المتكررة‭ ‬ليست‭ ‬منطقية‭ ‬وغير‭ ‬مناسبة‭). ‬ومع‭ ‬التقنية‭ ‬الجديدة‭ ‬يتم‭ ‬تشخيص‭ ‬درجة‭ ‬التيبس‭ ‬ونسبة‭ ‬الألياف‭ ‬بدقة‭ ‬ممتازة‭ ‬مما‭ ‬يسمح‭ ‬لمتخصصي‭ ‬الأشعة‭ ‬أن‭ ‬يصلوا‭ ‬الى‭ ‬التشخيص‭ ‬الصحيح‭ ‬والمناسب‭ ‬للحالة‭ ‬بدون‭ ‬الحاجة‭ ‬لأخذ‭ ‬عينة‭ ‬حيث‭ ‬يتنبأ‭ ‬بتلف‭ ‬الكبد‭ (‬خاصة‭ ‬التليف‭ ‬المتقدم‭) ‬بدرجة‭ ‬عالية‭ ‬من‭ ‬الدقة‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬قياس‭ ‬درجة‭ ‬صلابة‭ (‬مرونة‭) ‬الكبد‭ ‬بمساعدة‭ ‬أطراف‭ ‬الماسح‭ ‬الضوئي‭ ‬الخاصة‭ ‬بجهاز‭ ‬الموجات‭ ‬فوق‭ ‬الصوتية‭ ‬دون‭ ‬اللجوء‭ ‬الى‭ ‬خزعة‭ ‬الكبد‭.‬

تعتمد‭ ‬فكرة‭ ‬التقنية‭ ‬الجديدة‭ ‬على‭ ‬ارسال‭ ‬تردد‭ ‬منخفض‭ ‬عبر‭ ‬محول‭ ‬الطاقة‭ ‬بالموجات‭ ‬فوق‭ ‬الصوتية‭ ‬إلى‭ ‬أنسجة‭ ‬العضو‭ ‬المراد‭ ‬فحصه‭ ‬فتتولد‭ ‬بداخلها‭ ‬موجة‭ ‬مستعرضة‭ (‬موجة‭ ‬القص‭)‬،‭ ‬حيث‭ ‬يرتبط‭ ‬معدل‭ ‬انتقال‭ ‬الموجة‭ ‬بمرونة‭ ‬الأنسجة‭ ‬التي‭ ‬تمر‭ ‬من‭ ‬خلالها‭. ‬ومع‭ ‬تلف‭ ‬أو‭ ‬تيبس‭ ‬الأنسجة،‭ ‬تزداد‭ ‬سرعة‭ ‬انتشار‭ ‬الموجة،‭ ‬ويتم‭ ‬تحديد‭ ‬هذه‭ ‬السرعة‭ ‬بواسطة‭ ‬الكاشف‭ (‬الماسح‭ ‬الضوئي‭) ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬يمكن‭ ‬استخدامها‭ ‬أيضاً‭ ‬في‭ ‬حالات‭ ‬تشخيص‭ ‬وفحص‭ ‬الألياف‭ ‬السرطانية‭ ‬أو‭ ‬الكتل‭ ‬الخبيثة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬اللجوء‭ ‬إلى‭ ‬أخذ‭ ‬خزعة‭ ‬أو‭ ‬عينة‭ ‬منها‭ ‬بحيث‭ ‬يتم‭ ‬فحص‭ ‬الثدي‭ ‬مثلا‭ ‬بشكل‭ ‬مريح‭ ‬بدون‭ ‬ألم‭ ‬ومن‭ ‬دون‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬الطرق‭ ‬التداخلية‭.‬

بشكل‭ ‬عام‭ ‬يتكون‭ ‬أي‭ ‬ورم‭ ‬في‭ ‬الجسم‭ ‬من‭ ‬خلايا‭ ‬وألياف‭ ‬غير‭ ‬اعتيادية‭ ‬تختلف‭ ‬في‭ ‬تركيبها‭ ‬عن‭ ‬الأنسجة‭ ‬الطبيعية‭ ‬مما‭ ‬يجعلها‭ ‬تشكل‭ ‬نسيجا‭ ‬صلبا‭ ‬وغير‭ ‬مرن‭ (‬يابس‭) ‬ليظهر‭ ‬في‭ ‬الجسم‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬كتل‭ ‬صلبة‭ ‬ويابسة،‭ ‬وهذه‭ ‬الكتل‭ ‬تكون‭ ‬حميدة‭ ‬أو‭ ‬خبيثة‭ ‬ولكن‭ ‬الكتل‭ ‬السرطانية‭ ‬قد‭ ‬تظهر‭ ‬بشكل‭ ‬أقل‭ ‬مرونة‭ ‬وأكثر‭ ‬صلابة‭ ‬من‭ ‬غيرها‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬يمكن‭ ‬تشخيص‭ ‬المرض‭ ‬وتحديد‭ ‬نوعه‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬تشخيص‭ ‬التغيرات‭ ‬في‭ ‬الألياف‭ ‬الناتجة‭ ‬عن‭ ‬الإصابة‭.‬

ومن‭ ‬المعروف‭ ‬أثناء‭ ‬الفحص‭ ‬السريري‭ ‬أن‭ ‬وجود‭ ‬كتل‭ ‬صلبة‭ ‬ومحكمة‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬أحد‭ ‬دلائل‭ ‬مرض‭ ‬السرطان،‭ ‬ولكن‭ ‬حتى‭ ‬نصل‭ ‬الى‭ ‬التشخيص‭ ‬السليم‭ ‬قد‭ ‬نحتاج‭ ‬الى‭ ‬عمل‭ ‬فحوصات‭ ‬أخرى‭ ‬ومع‭ ‬تطبيق‭ ‬ايلاستوجرافي‭ ‬يمكن‭ ‬قياس‭ ‬مدى‭ ‬مرونة‭ ‬الأنسجة‭ ‬وصلابة‭ ‬الكتل‭ ‬الموجودة‭ ‬بها‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬يقوم‭ ‬بتشخيص‭ ‬حالات‭ ‬السرطان‭ ‬حيث‭ ‬يمكن‭ ‬استخدام‭ ‬جهاز‭ ‬الموجات‭ ‬فوق‭ ‬الصوتية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التقنية‭ ‬الجديدة‭ ‬لتحديد‭ ‬درجة‭ ‬مرونة‭ ‬أنسجة‭ ‬الثدي‭ ‬أو‭ ‬تيبسها‭. ‬

إذن‭ ‬هل‭ ‬يتقلص‭ ‬دور‭ ‬الخزعة‭ ‬في‭ ‬تشخيص‭ ‬أورام‭ ‬الثدي‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬استخدام‭ ‬تطبيق‭ ‬ايلاستوجرافي‭ ‬الجديد‭ ‬بتقنية‭ ‬المتقدمة‭ ‬وقدرته‭ ‬على‭ ‬قياس‭ ‬مرونة‭ ‬الجزء‭ ‬المراد‭ ‬فحصه‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬قصير‭ ‬وبالتالي‭ ‬تحديد‭ ‬درجة‭ ‬تيبس‭ ‬الأنسجة‭ ‬بطريقة‭ ‬سريعة‭ ‬وغير‭ ‬مؤلمة‭ ‬وبدون‭ ‬مجهود‭ ‬ومن‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬تدخل‭ ‬للجسم‭. ‬

هذا‭ ‬هو‭ ‬السؤال‭ ‬الذي‭ ‬يطرحه‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المختصين‭ ‬والمهتمين‭ ‬بتشخيص‭ ‬أورام‭ ‬الثدي‭ ‬وعلاجه‭. ‬

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